عراقچی: برخی داراییهای مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
در ادامه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته با آمریکا و با میانجیگران پاکستانی و قطری در برنامه ایکس نوشت: میانجی گری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفتهای بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد.
وی افزود: همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از داراییهای مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.
عراقچی تاکید کرد: اولین آزمون واقعی: واحد رفع درگیریها در لبنان.
همچنین وزیر امور خارجه کشورمان با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط محمد بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالیکه دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می کنند، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما ایرانیان برمیداریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما پس از پایان اجلاس بورگن اشتوک گفت: در خصوص باقی بندها که لازمه برای آغاز مذاکرات نهایی است؛ گفتگوهایی انجام شد.
وی افزود: درباره صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت و آزاد سازی داراییهای ایران بحث شد و پیشرفت های خوبی صورت گرفت.
بقائی ادامه داد: در خصوص عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز نیز قرار شد سازوکاری ترتیب داده شود که مهم است.
وی اشاره داشت: ما به نوعی روز بسیار طولانی داشتیم. نشستها از صبح یکشنبه شروع شد. در زمان نشست چهارجانبه اظهارنظر تهدیدامیز آمریکا منتشر شد که باعث شد ایران اعلام بکند در چنین شرایطی حاضر به ادامه نشست چهارجانبه نیست.
در این راستا قطر و پاکستان تلاش کردند گفتگوها ادامه پیدا کند و ما گفتیم به صورت چهارجانبه نخواهد بود.
بقائی افزود: در جلسات چهارجانبه و قبل از آن نگرانی ما در رابطه با بدعهدی طرف مقابل بیان شد. خصوصا درباره تداوم نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی.
در این رابطه برای اطمینان از پایداری صلح، سازوکار جدیدی با حضور میانجیها جهت نظارت بر پایان جنگ و توقف جنگ در لبنان شکل گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: نگاه هیئت ایران بر این است که باید گریبان طرف مقابل را برای اجرای تعهدات بگیریم.
وی افزود: در این مرحله کار هیئت مذاکراتی تمام شده است اما تیمهای فنی کار خودشان را فردا ادامه میدهند.
ایران هم باید محدودیت های تنگه هرمز را "تعلیق" کنه و هیچ نوع تعهدی به صورت بلندمدت در مورد تنگه یا مسائل دیگه نده.
اساسا تعهد آمریکا و غرب ارزشی هم نداره و دبه می کنند.
عذرخواهی آمریکا
عقب نشینی اسرائیل از لبنان
محقق شد؟؟؟؟؟
بانکها هنوز درست نشدند
چه وضعیه؟؟؟
اختلال مزخرف ادامه دارد
چرا از ابتدا چنین نشد؟
خدایش بیدار شین تو دنیای واقعی زندگی کنید
برداشتن تحریم باید با اعلام رسمی آمریکا و تصویب کنگره باشد
جناب عراقچی دیگر حنات رنگ نداره ، دست بردار از عوامفریبی
میدونی 4 سال ثبات نرخ ارز یعنی چی؟ نمیدونی چون تجربه نکردی
برجام عالی بود حیف ک ترامپ از آن خارج شد
پس انتظار ورود پول و تزریق ان را نداشته باشید