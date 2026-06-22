براساس بیانیه مشترک صادر شده قطر و پاکستان از مذاکرات سوئیس، اولین جلسه مذاکرات ایالات متحده و ایران در بورگن اشتوک به پایان رسید.

عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس

به گزارش تابناک، در بیانیه مشترک این دو کشور که نقش میانجی مذاکرات را بازی می‌کنند، آمده است: مذاکرات سوئیس به پیشرفت‌هایی از جمله ایجاد سازوکاری برای ادامه بحث‌های فنی دست یافت.

در این بیانیه مشترک همچنین عنوان شده است: طرفین توافق کردند کمیته‌ای برای نظارت بر جنبه‌های سیاسی روند میانجیگری ایجاد کنند.

در بیانیه مشترک قطر و پاکستان آمده است: مذاکرات در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفت دلگرم‌کننده‌ای حاصل شده است، از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر.

قطر و پاکستان تاکید کردند: کمیته‌ای عالی رتبه بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کرد.

طبق بیانیه مشترک دو کشور، مذاکره‌کنندگان ارشد به کمیته سطح بالا گزارش خواهند داد. همچنین کارگروه‌هایی با تمرکز بر مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها تشکیل خواهند شد.

در این بیانیه مشترک هم‌چنین بر تشکیل یک گروه حل اختلاف متشکل از ایالات متحده، ایران و لبنان، با میانجیگری قطر و پاکستان، برای اطمینان از پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان تاکید شده و آمده است: یک کانال ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد خواهد شد.

وزارت امور خارجه قطر نیز تاکید کرد: دور اول مذاکرات با مشارکت واشنگتن، تهران و میانجیگران قطری و پاکستانی به پایان رسید. فضای مثبتی در اجلاس لوسرن حاکم بود و پیشرفت‌هایی از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شد.

این وزارتخانه افزود: طرفین در لوسرن توافق کردند که یک کمیته سطح بالا برای نظارت بر جنبه‌های سیاسی فرآیند میانجیگری تشکیل دهند و مذاکره‌کنندگان ارشد گزارش‌های دوره‌ای را به کمیته ارائه می‌دهند و کارگروه‌هایی متمرکز بر موضوع هسته‌ای را رهبری می‌کنند.

همچنین محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر اظهار کرد، تلاش‌ها و کارهای مشترک با معاون رئیس جمهور، جی دی ونس و فرستاده ایالات متحده، جارد کوشنر، ادامه دارد.