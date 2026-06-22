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عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس

براساس بیانیه مشترک صادر شده قطر و پاکستان از مذاکرات سوئیس، اولین جلسه مذاکرات ایالات متحده و ایران در بورگن اشتوک به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۹۵
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135689 بازدید
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۶۰

عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس؛ پیشرفت‌هایی در سازوکارهای مباحث فنی

 
 
به گزارش تابناک، در بیانیه مشترک این دو کشور که نقش میانجی مذاکرات را بازی می‌کنند، آمده است: مذاکرات سوئیس به پیشرفت‌هایی از جمله ایجاد سازوکاری برای ادامه بحث‌های فنی دست یافت.
 
در این بیانیه مشترک همچنین عنوان شده است: طرفین توافق کردند کمیته‌ای برای نظارت بر جنبه‌های سیاسی روند میانجیگری ایجاد کنند.
 
در بیانیه مشترک قطر و پاکستان آمده است: مذاکرات در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفت دلگرم‌کننده‌ای حاصل شده است، از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر.
 
قطر و پاکستان تاکید کردند: کمیته‌ای عالی رتبه بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کرد.
 
طبق بیانیه مشترک دو کشور، مذاکره‌کنندگان ارشد به کمیته سطح بالا گزارش خواهند داد. همچنین کارگروه‌هایی با تمرکز بر مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها تشکیل خواهند شد.
 
در این بیانیه مشترک هم‌چنین بر تشکیل یک گروه حل اختلاف متشکل از ایالات متحده، ایران و لبنان، با میانجیگری قطر و پاکستان، برای اطمینان از پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان تاکید شده و آمده است: یک کانال ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد خواهد شد.
 
وزارت امور خارجه قطر نیز تاکید کرد: دور اول مذاکرات با مشارکت واشنگتن، تهران و میانجیگران قطری و پاکستانی به پایان رسید. فضای مثبتی در اجلاس لوسرن حاکم بود و پیشرفت‌هایی از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شد.
 
این وزارتخانه افزود: طرفین در لوسرن توافق کردند که یک کمیته سطح بالا برای نظارت بر جنبه‌های سیاسی فرآیند میانجیگری تشکیل دهند و مذاکره‌کنندگان ارشد گزارش‌های دوره‌ای را به کمیته ارائه می‌دهند و کارگروه‌هایی متمرکز بر موضوع هسته‌ای را رهبری می‌کنند.
 
همچنین محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر اظهار کرد، تلاش‌ها و کارهای مشترک با معاون رئیس جمهور، جی دی ونس و فرستاده ایالات متحده، جارد کوشنر، ادامه دارد.
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس؛ پیشرفت‌هایی در سازوکارهای مباحث فنی

 در ادامه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته با آمریکا و با میانجی‌گران پاکستانی و قطری در برنامه ایکس نوشت: میانجی گری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد.

وی افزود: همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.

عراقچی تاکید کرد: اولین آزمون واقعی: واحد رفع درگیری‌ها در لبنان.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط محمد بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالیکه دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می کنند، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.

عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس؛ پیشرفت‌هایی در سازوکارهای مباحث فنی

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما پس از پایان اجلاس بورگن اشتوک گفت: در خصوص باقی بندها که لازمه برای آغاز مذاکرات نهایی است؛ گفتگوهایی انجام شد.

وی افزود: درباره صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت و آزاد سازی دارایی‌های ایران بحث شد و پیشرفت های خوبی صورت گرفت.

بقائی ادامه داد: در خصوص عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز قرار شد سازوکاری ترتیب داده شود که مهم است.

وی اشاره داشت: ما به نوعی روز بسیار طولانی داشتیم. نشست‌ها از صبح یکشنبه شروع شد. در زمان نشست چهارجانبه اظهارنظر تهدیدامیز آمریکا منتشر شد که باعث شد ایران اعلام بکند در چنین شرایطی حاضر به ادامه نشست چهارجانبه نیست.

در این راستا قطر و پاکستان تلاش کردند گفتگوها ادامه پیدا کند و ما گفتیم به صورت چهارجانبه نخواهد بود.

بقائی افزود: در جلسات چهارجانبه و قبل از آن نگرانی ما در رابطه با بدعهدی طرف مقابل بیان شد. خصوصا درباره تداوم نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی.

در این رابطه برای اطمینان از پایداری صلح، سازوکار جدیدی با حضور میانجی‌ها جهت نظارت بر پایان جنگ و توقف جنگ در لبنان شکل گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نگاه هیئت ایران بر این است که باید گریبان طرف مقابل را برای اجرای تعهدات بگیریم.

وی افزود: در این مرحله کار هیئت مذاکراتی تمام شده است اما تیم‌های فنی کار خودشان را فردا ادامه می‌دهند. 

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سید عباس عراقچی مذاکرات سوئیس قطر پاکستان آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد مذاکرات‌
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
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جزئیات مذاکرات سوئیس در پیام جدید عراقچی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۶۰
ناشناس
|
Canada
|
۰۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
30
109
پاسخ
تحریم صادرات نفت و پتروشیمی "تعلیق" شد. این هم از اون واژه هاست که هر وقت رییس جمهور دمدمی مزاج آمریکا میلش کشید تحریم ها را دوباره برقرار کنه (شرطی کردن امور به رضایت رییس جمهور آمریکا).

ایران هم باید محدودیت های تنگه هرمز را "تعلیق" کنه و هیچ نوع تعهدی به صورت بلندمدت در مورد تنگه یا مسائل دیگه نده.

اساسا تعهد آمریکا و غرب ارزشی هم نداره و دبه می کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Switzerland |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دو شرط
عذرخواهی آمریکا
عقب نشینی اسرائیل از لبنان
محقق شد؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
میخوای شما رو بفرستن مذاکره
واقع بین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اگر شما تندروها بزارید میشه امتیازات خوبی از امریکا گرفت ، شماها فقط در حرف زدن استاد هستید و البته جذب تحریم های بین المللی برعلیه کشور
سید رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
آقای واقع بین دولت های مطبوع شما مثل هاشمی خاتمی و روحانی همه مذاکره کردن میشه یکی از امتیازاتی که گرفتن رو بگی چرا هنوز تو جهل خودتون پافشاری میکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
قطر آزادسازی پولهای ایران را تکذیب کرد
reza`
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
همه این اتفاقهای خوب هم که بیافته تا این همتی از بانک مرکزی خارج نشه اتفاق مثبتی برای مردم نخواهد افتاد . همتی فقط پیرو پتروشیمیها و فولادیها و مس میباشد . آقای قالیباف گشایش اقتصادی که قول دادید مانند کمک به معیشت مردم پزشکیان نباشد . خبر موثق اینکه بعد از پیام آقای عراقچی همتی دستور افزایش نرخ ارز را جهت دهن کجی به مردم صادر کرد .
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
همتی عملکرد خوبی داشته . به شرایط کشور نگاه کن .
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
جواب ۱۲۳۰: همتی خودتی میایی کامنت میگذاری؟؟؟
بانکها هنوز درست نشدند
چه وضعیه؟؟؟
اختلال مزخرف ادامه دارد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
21
65
پاسخ
امیدوار ب روزگار و زندگی بهتر .. .
چرا از ابتدا چنین نشد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
برجام چی شد؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تا وقتی همتی بگه صادرکننده جون جونم باید دلار رو براش گرون نگهداشت و پزشکیان بگه کروز جونم هر چی عشقشه ماهی یکبار بکشه رو قیمت خودرو تا برسن 10 برابر قیمت بنز . اگر اینه روند اقتصاد ای هزار بار مرده شور این مذاکرات رو ببرن اگر قراره بجای گشایش فقط تورم باشه پشت تورم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
33
57
پاسخ
در تجربه برجام تحریم برداشته شد و در مقابل تعهد دادیم که بالا تر از ۳/۵ درصد غني سازی نکنیم اما آن تعهد دادن برای عده ای در داخل خیلی گران آمد و خلاصه شرایط را به سمتی بردیم که همین وضعیتِ امروز است . امیدوارم دیگر فهمیده باشیم امتیاز در برابر امتیاز است و نباید از محدودیت های توافق هراسید و باید منافع کلی و بلند مدت ایران و محور مقاومت را دنبال کرد
پاسخ ها
سید رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
شما خوابی یا خودت رو به خواب زدی خوده آمریکایی ها میگفتن تو برجام کلی امتیاز از ایران گرفتین و هیچ ندادیم تمام نیرو گاه های هسته ای تعطیل شد بدون کوچکترین حرکت از طرف آمریکا اونا خارج شدن بدون اینکه ما بتونیم خارج شویم تازه بعدش هم مکانیزیم ماشه فعال شد
خدایش بیدار شین تو دنیای واقعی زندگی کنید
حسنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دو پهلو!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
28
32
پاسخ
سر آمریکا شیره بمالید و بگویید حاضریم بنویسیم که بمب اتمی نمي خواهیم و بجاش امتیاز بگیرید . روغن ریخته را نذر کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
افرین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
حتما برا خودت اسپند دود کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
21
51
پاسخ
وای پس کو کجا عجب حرفای خوبی میزنه پس چرا ما آثارش را درجامعه نمیبینیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
مرد حسابی ، شما یک خانه هم که می خوای بسازی حداقل باید یک سال صبر کنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
قول میدم حتی ریالی برای مردم هزینه نشود مانند آزاد سازی دلارهایی که در کره جنوبی بود
رضا محمودی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
8
72
پاسخ
آن شاالله که مثل پول های آزاد شده زمان اوباما شفاف و و واضح خرج گردد
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
زمان اوباما هم شفاف خرج نشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
26
59
پاسخ
در برجام هم ظریف گفت تحریمها برداشته شد ولی 6 ماه بعد لورفت که هیچ اتفاقی نیافتاده
برداشتن تحریم باید با اعلام رسمی آمریکا و تصویب کنگره باشد
جناب عراقچی دیگر حنات رنگ نداره ، دست بردار از عوامفریبی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دلخوش به کاغذ و امضای کنگره نباش. حق را بايد در میدان نقد کرد
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
فکر کنم سنت به برجام قد نمیده. یادت نمیاد که از زمان امضای برجام تا 4 سال بعد که ترامپ آن را پاره کرد دلار تقریبا هیچ افزایشی نداشت
میدونی 4 سال ثبات نرخ ارز یعنی چی؟ نمیدونی چون تجربه نکردی
برجام عالی بود حیف ک ترامپ از آن خارج شد
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
20
51
پاسخ
جواب گستاخی های ترامپ باید داده شود و اورانیوم را هم به باد فنا ندهید که گرگ منتظر هوای مه آلوده
رها
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
29
56
پاسخ
مخالفان مذاکره بدانند که آخرین دور نمایندگی آنها در مجلس هست دور بعدی باید خوابش راببینند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
صبر کن تا نتیجه مذاکره رو ببینی بعد خط و نشان بکش. زمان برجام هم شماها همین تعصب و طرفداری رو از روحانی ظریف میکردید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
خیلی زود نتیجه این مذاکرات رو خواهیم دید و اونوقت قضاوت کنید
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
17
72
پاسخ
این پول متعلق به مردم ایران نه دولت باید به حساب مردم واریز شود.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اکثر پولهای تحریمی توسط بانک مرکزی با چاپ پول پرقدرت در طی ۴ سال اخیر پیش خور شده و اگر مجددا این پول بخواهد به اقتصاد ایران تزریق شود ( چاپ اسکناس بدون پشتوانه )تورم وحشتناک جدید به اقتصاد ایران تحمیل میگردد
پس انتظار ورود پول و تزریق ان را نداشته باشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
این پول برای تمامی نسل های ایران است و.باید در صنایع پایه و آینده کشور سرمایه گذاری بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
چقدر ساده ای الن سهم هر وزارتخانه مشخصه وبا ضربه زدن به بورس وهروز منفی با این پولها حقوقی ها بازار درو کنند مردم بیچاره که سهامشون از چنگشون دراوردن اقا نفروشید
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بعضی اطلاع ندارند . این پولها معادلش از بانک مرکزی گرفته شده و خرج شده در حقیقت پولی نیست اما دولت باید اولویت را به دارو و درمان بدهد .
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