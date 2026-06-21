وزیر دفاع آلمان: ترامپ مسئول بسته شدن تنگه هرمز است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان شامگاه یکشنبه در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی ARD گفت: در نهایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و نه ما، موجب انسداد تنگه هرمز شد، اما ما در بازگشایی دوباره آن ذینفع هستیم.
پیستوریوس تاکید کرد: باز شدن تنگه هرمز، یا بهتر بگوییم عبور امن از آن، به نفع اروپا، به نفع تامین انرژی و بهبود اقتصادی ما است. هرگونه توافقی برای بازگشایی این تنگه به حمایت ایران و عمان نیاز دارد.
در نتیجه آتشافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه ترددها از این آبراه مهم بینالمللی که در مجاورت آبهای سرزمینی و خط ساحلی قلمروی ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتیهای مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها اجازه عبور نخواهند داشت.
طبق بند پنجم یادداشت تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، ایران تعیینکننده وضعیت اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز است و البته در این باره با عمان گفتوگو میکند.