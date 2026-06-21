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وزیر دفاع آلمان: ترامپ مسئول بسته شدن تنگه هرمز است

وزیر دفاع آلمان، رئیس‌جمهور آمریکا را به خاطر بستن تنگه هرمز سرزنش کرد و خواستار بازگشایی این آبراه حیاتی شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۶۱
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13497 بازدید
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وزیر دفاع آلمان: ترامپ مسئول بسته شدن تنگه هرمز است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان شامگاه یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ARD گفت: در نهایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و نه ما، موجب انسداد تنگه هرمز شد، اما ما در بازگشایی دوباره آن ذی‌نفع هستیم.

پیستوریوس تاکید کرد: باز شدن تنگه هرمز، یا بهتر بگوییم عبور امن از آن، به نفع اروپا، به نفع تامین انرژی و بهبود اقتصادی ما است. هرگونه توافقی برای بازگشایی این تنگه به ​​حمایت ایران و عمان نیاز دارد.

در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه ترددها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمروی ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

طبق بند پنجم یادداشت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، ایران تعیین‌کننده وضعیت اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز است و البته در این باره با عمان گفت‌وگو می‌کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
10
پاسخ
حالا که آمریکا به ایران غرامت وخسارت تجاوز را نمی‌دهد ایران هرطوری که شده باید از تمام کشتی ها عوارض بگیرد بدون ترس وخوف این حق ایران است یا خسارت وغرامت به ایران پرداخت شود یا حتما حتما ایران عوارض بگیرد تنگه هرمز ورودی خلیج فارس مال ایران وحق سرزمینی ایران است ما مردم پشتیبان نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران تا پای جان آماده یم.... خواهشاً پخش کنید
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