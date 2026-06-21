وزیر جنگ سابق آمریکا ضمن استقبال از یادداشت تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن و تمدید آتش‌بس، اذعان کرد که ایران در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی «بسیار موفق» بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مارک اسپر، وزیر جنگ سابق آمریکا شامگاه یکشنبه در تماسی ویدئویی با برنامه «ملاقات با مطبوعات» از تلویزیون خبری ان‌بی‌سی نیوز عنوان کرد: نگرانی و ترس من این است که ایرانی‌ها یاد گرفته‌اند که می‌توانند در برابر فشار حملات نظامی آمریکا و اسرائیل مقاومت کنند و در این زمینه بسیار موفق بوده‌اند؛ مسئله‌ای که آنها را جسورتر خواهد کرد.

مارک اسپر که در دولت اول دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خدمت کرده، با اشاره به یادداشت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفت: من از این واقعیت که ما آتش‌بس را تمدید کرده‌ایم و از این واقعیت که تنگه هرمز در حال باز شدن است، خوشم آمد. این برای بسیاری از مردم کمک اقتصادی خواهد کرد. من همچنین از این واقعیت که وارد مذاکرات هسته‌ای می‌شویم، خوشم آمد. اما با این اوصاف، وقتی به تفاهم‌نامه نگاه می‌کنم، نکات زیادی وجود دارد که در مورد آنها سوالات و نگرانی‌های جدی دارم. بنابراین، فکر می‌کنم از بسیاری جهات باید صبر کرد و دید.

او در ادامه افزود: فکر می‌کنم همانطور که معاون رئیس‌جمهور گفت، بیایید امتحان کنیم و ببینیم که آیا مذاکرات جواب می‌دهد یا خیر. ما باید مذاکرات اولیه امروز را پشت سر بگذاریم. اما در نهایت فکر می‌کنم این موضوع در نهایت به دو چیز بستگی خواهد داشت؛ توافقی که با ایرانی‌ها در رابطه با چارچوب هسته‌ای، جنبه‌های هسته‌ای این توافق به دست می‌آوریم چیست، و دوم اینکه آیا تنگه هرمز به وضعیت قبل از آن برمی‌گردد؟

وزیر جنگ سابق آمریکا با اشاره به وضعیت تنگه هرمز اذعان کرد: من فکر می‌کنم این نشان‌دهنده یک عقب‌گرد استراتژیک آشکار است. اما فکر می‌کنم باید اجازه دهیم این موضوع کمی به سرانجام برسد و ببینیم بعد از ۶۰ روز واقعا چه اتفاقی در مورد تنگه هرمز می‌افتد.

گفتنی است، در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه ترددها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمروی ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

طبق بند پنجم یادداشت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، ایران تعیین کننده وضعیت اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز است و البته در این باره با عمان گفت‌وگو می‌کند.