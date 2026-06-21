روایت عضو هیئت مذاکرهکننده ایران درباره مذاکرات
به گزارش تابناک، حسین قربانزاده عضو هیئت مذاکرهکننده ایران، با تشریح روند مذاکرات امروز، گفت: مهمترین محور گفتوگوها اجرای بند ۱۳ تفاهمنامه، یعنی فراهمسازی مقدمات لازم برای آغاز مذاکرات درباره سایر بندهای تفاهمنامه بوده است.
وی افزود: این مقدمات شامل پنج بند اصلی تفاهمنامه، یعنی بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. به گفته وی، بند یک مربوط به خاتمه جنگ در همه جبههها، بند ۴ رفع محاصره، بند ۵ بازگشایی تنگه، بند ۱۰ معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات آن و بند ۱۱ آزادسازی داراییها و اموال بلوکهشده ایران است.
قربانزاده با بیان اینکه بند یک مهمترین موضوع مذاکرات امروز بود، اظهار کرد: در نشستهای دوجانبه، چندجانبه و همچنین در نشست اصلی که همچنان در حال برگزاری است، موضوع لبنان بیش از هر مسئله دیگری مورد تأکید قرار گرفت، چراکه لبنان یکی از جبهههای اصلی محسوب میشود که باید در آن خاتمه جنگ اعلام شود.
عضو هیئت مذاکرهکننده ایران تصریح کرد: اگر در موضوع لبنان این اتفاق رخ ندهد، طبیعتاً سایر موضوعات تفاهمنامه نیز وارد مرحله مذاکره و اجرا نخواهد شد. این موضوع مورد تأکید هیئت ایرانی و شخص رئیس هیئت، دکتر قالیباف، قرار داشت و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، نتایج آن در پایان نشست امروز مشخص شود.
وی درباره سایر بندهای تفاهمنامه نیز گفت: کارشناسان در نشستهای جانبی درباره جزئیات اجرایی سایر بندها گفتوگو کردهاند. هیئت قطری نیز در مذاکرات مربوط به بند ۱۱ حضور داشت و درباره آزادسازی داراییهای ایران و ترتیبات اجرایی آن مذاکراتی انجام شد که همچنان ادامه دارد.
قربانزاده همچنین از نهایی شدن پیشنویس مربوط به بند ۱۰ خبر داد و افزود: پیشنویس معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات آن نهایی شده و بهزودی شاهد صدور این معافیت و اجرای آن خواهیم بود.