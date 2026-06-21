یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به فارس گفت: هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.

به گزارش تابناک، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.

یک منبع آگاه هم پیشتر به فارس گفت که تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد و ادامه آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

وی در ادامه آورده است: بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم.