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هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به فارس گفت: هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۴۱
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هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد

به گزارش تابناک، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.

یک منبع آگاه هم پیشتر به فارس گفت که تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد و ادامه آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

وی در ادامه آورده است: بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم.

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