هیئت مذاکرهکننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده به فارس گفت: هیئت مذاکرهکننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۴۱| |
11088 بازدید
به گزارش تابناک، یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: هیئت مذاکرهکننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.
یک منبع آگاه هم پیشتر به فارس گفت که تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد و ادامه آن را در هالهای از ابهام فرو برده است.
رئیس هیئت مذاکره کننده ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با خودشان فکر نمیکنند که اگر تهدیدهایشان نتیجهای داشت، به استیصال امروز نمیرسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکاییها را به جایی حساب نمیکنیم.
وی در ادامه آورده است: بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آمادهاند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...