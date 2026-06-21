شیخ نعیم قاسم اعلام کرد: ایران با وجود تحمل فداکاری‌های بزرگ، قدرتمندتر از پیش، از جنگ خارج شد و ثابت کرد که از حقوق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مجلس مرکزی عاشورایی، به بررسی دو محور اصلی «آموزش بر مبنای رویکرد امام حسین (ع)» و «اوضاع سیاسی جاری» پرداخت.

دبیرکل حزب‌الله در بخشی از سخنان خود، با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی در حوزه آموزش، تأکید کرد: «اسرائیل از طریق نفوذ و تأثیرگذاری خود در برخی کشورها، این‌گونه دیکته کرده است که آیات مربوط به یهود در کتب درسی تدریس نشود؛ هدف آن‌ها این است که نسل‌های جدید از تاریخ یهود آگاه نشوند و از حقایق تاریخی دور بمانند.»

شیخ نعیم قاسم در ادامه، ضمن تأکید بر اهمیت نظام آموزشی و پرورشی به عنوان رکن اصلی تشکیل جوامع، اظهار داشت که موضوع آموزش و پرورش، بستری اساسی برای شکل‌گیری ساختار فکری و هویتی جامعه است.

شیخ نعیم قاسم درخصوص وضعیت سیاسی لبنان، تأکید کرد که پروژه تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه منطقه با شکست مواجه شده و به اهداف خود دست نیافته است.

دبیرکل حزب‌الله گفت: «با وجود شکست تهاجم دشمن، اسرائیل همچنان بر تغییر شرایط به نفع خود حساب باز می‌کند.»

شیخ قاسم با یادآوری کارشکنی‌های دشمن در توافق‌های پیشین افزود: «دشمن اسرائیلی به توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ پایبند نبود و در جنگ خود علیه ایران نیز تلاش کرد تا رهبری و رأس مقاومت در جهان عرب را از بین ببرد؛ اما ایران با وجود تحمل فداکاری‌های بزرگ، قدرتمندتر از پیش خارج شد و ثابت کرد که از حقوق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

وی همچنین با اشاره به وضعیت میدانی در لبنان تصریح کرد: «در جریان عملیات عصف مأکول، حدود ده هزار حمله هوایی در لبنان انجام شد، اما با این حال، مقاومت با وجود تمامی فداکاری‌ها، همچنان استوار و پابرجا ایستاده است.»

دبیرکل حزب‌الله افزود پروژه پایان دادن به ایران و مقاومت در منطقه نیز شکست خورده و اکنون مرحله‌ای تازه آغاز شده که آن نتایج شکست پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی است.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره آتش‌بس اظهار داشت که «آتش‌بس همراه با آزادی عمل برای اسرائیل در واقع ادامه تجاوز است و ما آن را نخواهیم پذیرفت». وی تأکید کرد که حزب‌الله طی پانزده ماه گذشته پس از توافق ۲۷ نوامبر نیز چنین طرحی را نپذیرفته است.

شیخ نعیم قاسم گفت در طول این مدت مقاومت هر بار به آتش‌بس پایبند بوده، اما طرف اسرائیلی آن را نقض کرده است. آتش‌بس واقعی به معنای توقف کامل تجاوز است و باید شامل توقف حملات در هوا، زمین و دریا، پایان تخریب‌ها و نیز عدم استقرار نیروهای اسرائیلی در مناطق اشغالی باشد؛ اقدامی که مقدمه عقب‌نشینی دشمن از خاک لبنان به شمار می‌آید.

وی همچنین تأکید کرد که مقاومت از حمایت ایران برخوردار است و تهران در اولویت‌های خود بر توقف تجاوز علیه لبنان و دفاع از این کشور تأکید کرده است.

وی افزود: ما در مرحله شکستن پروژه اسرائیلی هستیم و درست نیست که همچنان درباره وقایع یک یا دو سال پیش بحث کنیم؛ زمانی که اسرائیل دست بالا را داشت.

شیخ نعیم قاسم همچنین گفت: مقاومت امروز از پشتوانه بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، رهبری ایران و ملت ایران برخوردار است. ایران بزرگ را ببینید؛ برای لبنان تنگه هرمز را می‌بندد. این سلاحیدر دست دولت لبنان است.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه خطاب به دولت لبنان پرسید: «مذاکره مستقیم با دشمن چه دستاوردی جز امتیاز دادن به دشمن داشته است؟». وی خواستار آن شد که دولت لبنان از ظرفیت‌ها و دستاوردهای مقاومت و ایران برای تقویت موضع کشور استفاده کند.

او در ادامه گفت اگر رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم بگیرد نتانیاهو را وادار کند، تمام اسرائیل جرأت مخالفت با موضع آمریکا را ندارد. شیخ نعیم قاسم با تأکید بر اینکه آمریکا باید پروژه اسرائیلی را متوقف کند، گفت: اسرائیل طرف متجاوز است و باید خارج شود.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان غیرممکن است و در لبنان چیزی به نام مناطق امنیتی وجود ندارد، زیرا این ارتش ملی لبنان است که باید مستقر باشد و مسئولیت حفظ حاکمیت را برعهده بگیرد.

قاسم اظهار داشت: من بر این باورم که اسرائیل از درون زوال خواهد یافت؛ آنچه انجام می‌دهد ظلمی است که در سطح بشریت تحمل‌ناپذیر است.

دبیرکل حزب‌الله افزود هرگونه آتش‌بسی که تحت عنوان توقف کامل تجاوز باشد، اگر تحقق یابد، مورد قبول مقاومت است.

او هشدار داد: هیچ نقضی را نخواهیم پذیرفت. با هر نقضی مقابله کرده و همان‌گونه که لازم بدانیم رفتار خواهیم کرد. دوره قبل از دوم مارس دیگر پایان یافته است.

شیخ نعیم قاسم از دولت لبنان خواست از مسیر تفاهم با ایران بهره ببرد. وی خطاب به مقامات سیاسی گفت: روابط خود را با ایران اصلاح کنید، حتی آمریکا نیز روابط خود را با ایران سازماندهی می‌کند. کسی که دستور قطع رابطه با ایران را داد باید این رابطه را بازگرداند.

او تأکید کرد: در لبنان هیچ‌کس بر دیگری غلبه نخواهد داشت. نه ما می‌خواهیم بر کسی غلبه کنیم و نه اجازه خواهیم داد کسی بر ما غلبه یابد. لبنان فقط با همزیستی پابرجا می‌ماند؛ ما آماده همزیستی هستیم و کشور با انحصارطلبی و تکیه بر خارجی تخریب می‌شود.

شیخ نعیم قاسم خواستار اقدام دولت برای بازیابی اعتماد و وحدت ملی به‌منظور رویارویی با دشمن، بازگرداندن حاکمیت و ساختن کشور شد.