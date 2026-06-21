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توقف نشست چهارجانبه ایران با امریکا پس از ۸۰ دقیقه

نشست چهار جانبه ایران و آمریکا با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری پس از ۸۰ دقیقه گفتگو، جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۳۳
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توقف نشست چهارجانبه ایران با امریکا پس از ۸۰ دقیقه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مذاکرات ایران و آمریکا به طور چهارجانبه و با حضور طرف قطری و پاکستانی در حالی عصر روز یکشنبه آغاز شد که همزمان رئیس جمهور آمریکا با اظهاراتی تند و توهین‌آمیز درباره ایران و مواضعش به ویژه در رابطه با بسته شدن تنگه هرمز از روز شنبه در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، می‌تواند یک بار دیگر میز مذاکرات را تحت الشعاع قرار دهد.

ترامپ با سخنانی که در تناقضی آشکار با سخنان معاونش پیش از شروع مذاکرات در هتل بورگن‌اشتوک بود، هیات مذاکره‌کننده ایران در سوئیس را تهدید کرد.


هتل بورگن‌اشتوک محل مذاکرات ایران و آمریکا در نزدیکی دریاچه لوسرن

رئیس جمهور آمریکا در بخشی از گفت‌وگویش با شبکه فاکس نیوز، در نقض بند 1 تفاهم نامه اسلام‌آباد که دو طرف را ملزم به خودداری از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر می‌کند، با لحنی تند و غیرمودبانه نسبت به بسته شدن تنگه هرمز، نمایندگان ایرانی حاضر در مذاکرات را تهدید کرد که «اگر ایران تنگه را ببندید، دیگر کشوری نخواهید داشت و حتی به کشور لعنتی‌تان! بازنمی‌گردید. »

هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و امریکا از ساعت 17 به وقت تهران، گفت‌وگوهای خود پشت درهای بسته را آغاز کردند.


هتل بورگن‌اشتوک محل مذاکرات ایران و آمریکا در نزدیکی دریاچه لوسرن

گفتنی است این مذاکرات با هدف مطالبه ایفای تعهدات طرف مقابل انجام گرفته و توقف جنگ در لبنان پیش شرط ورود به مذاکرات بود. هم‌چنین موضوعات دیگری از جمله کاهش آثار تحریم‌ها، رفع محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز و اجرای سایر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم در حال پیگیری است.

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ایران آمریکا مذاکره تفاهم نامه اسلام آباد سوئیس مذاکرات ایران و آمریکا نشست چهارجانبه
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