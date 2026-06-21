یار غار ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد!

به گزارش تابناک، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه در گفت‌وگویی ادعا کرد: من روز جمعه چهار ساعت و نیم را با رئیس‌جمهور ترامپ گذراندم. این چیزی است که فکر می‌کنم بعداً اتفاق خواهد افتاد: اگر این توافق شکست بخورد، رئیس‌جمهور ترامپ تنگه هرمز را با استفاده از زور تحت کنترل خواهد گرفت.

ما از همه کسانی که از این تنگه عبور می‌کنند، برای تأمین هزینه این عملیات، عوارض دریافت خواهیم کرد و اگر ایران کنترل ما بر تنگه هرمز را به چالش بکشد، آن‌ها را کاملاً نابود خواهیم کرد.