نظامیان و مذاکره‌کنندگان، با اتکای به این اصول دفاع کردند و مذاکره می‌کنند. به آنان اعتماد داریم.

به گزراش تابناک، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «دفاع ملی و مذاکره با دشمن، دو روی یک سکه‌اند و اصول یکسان دارند: شجاعت، رعایت عزت و تأمین حداکثری حقوق ملت.

وی تأکید کرد: نظامیان و مذاکره‌کنندگان، با اتکای به این اصول دفاع کردند و مذاکره می‌کنند. به آنان اعتماد داریم.