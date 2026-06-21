وزیر ارشاد: دفاع ملی و مذاکره دو روی یک سکهاند
نظامیان و مذاکرهکنندگان، با اتکای به این اصول دفاع کردند و مذاکره میکنند. به آنان اعتماد داریم.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۲۷| |
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به گزراش تابناک، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «دفاع ملی و مذاکره با دشمن، دو روی یک سکهاند و اصول یکسان دارند: شجاعت، رعایت عزت و تأمین حداکثری حقوق ملت.
وی تأکید کرد: نظامیان و مذاکرهکنندگان، با اتکای به این اصول دفاع کردند و مذاکره میکنند. به آنان اعتماد داریم.
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