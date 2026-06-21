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ممدانی خطاب به لابی اسرائیل در آمریکا: شما هیولا هستید

شهردار نیویورک که به مواضع ضداسرائیلی خود معروف است، در اظهاراتی، کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل (ایپک) را «هیولا» توصیف و تأکید کرد که این کمیته با صرف «میلیون‌ها دلار پول مشکوک» به تفرقه میان آمریکایی‌ها دامن می‌زند.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۲۶
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ممدانی خطاب به لابی اسرائیل در آمریکا: شما هیولا هستید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، زُهران ممدانی که انتخابش به عنوان اولین شهردار مسلمان نیویورک بسیار سر و صدا به پا کرده بود، در تجمعی انتخاباتی، دایره انتقادات خود را به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و نحوه مدیریت او بر جنگ غزه گسترش داد و گفت: «هیولاهایی که با آن‌ها روبرو هستیم، اشکال گوناگون و متفاوتی دارند» و سپس کمیته «ایپک» را هدف انتقادات مستقیم قرار داد.

شهردار نیویورک، کمیته ایپک را به جابه‌جایی «میلیون‌ها دلار پول مشکوک» برای حفظ نفوذ سیاسی خود متهم و تأکید کرد که از این پول‌ها برای ایجاد تفرقه استفاده می‌شود، نه برای هدایت رهبران سیاسی به سوی آنچه او «تغییر اخلاقی ضروری» نامید.

ایپک، یکی از گروه‌های نفوذی و قدرتمند حامی اسرائیل در پایتخت آمریکا، واشنگتن دی.سی، است. این گروه هر ساله کنفرانسی برگزار می‌کند که در آن شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ای عموماً به نفع سیاست‌های اسرائیل سخنرانی می‌کنند.

این کمیته با لابی قدرتمند خود بسیاری از تصمیمات در سطح کلان در آمریکا را هدایت و کنترل می‌کند.

ممدانی همچنین اسرائیل و لابی حامی این رژیم را به خاطر جنگ غزه و «نسل‌کشی» در این جنگ مورد انتقاد شدید قرار داد.

به عقیده تحلیلگران، این اظهارات بار دیگر بر شکاف رو به رشد درون حزب دموکرات بر سر جنگ غزه تأکید کرد، به‌طوری که جناح مترقی خواستار مواضع سخت‌گیرانه‌تر در قبال اسرائیل است، در حالی که شماری از رهبران سنتی دموکرات به حمایت از روابط نزدیک با اسرائیل ادامه می‌دهند.

سناتور برنی سندرز نیز در همین رویداد، حملات خود را به کمیته آیپک تشدید کرد و گفت: «بخش بزرگی از سیاست خارجی آمریکا تحت تأثیر تأمین مالی ایپک است.»

به عقیده کارشناسان، همه این اظهارات از نفوذ عمیق گروه‌های فشار اسرائیلی در داخل واشنگتن حکایت دارد.

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آمریکا زهران ممدانی شهردار نیویورک لابی اسرائیل ایپک
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