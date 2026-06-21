نشست قاهره و تاکید بر ادامه مذاکرات ایران و آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی برگزاری نشست وزرای خارجه مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در قاهره، بیانیه مشترکی منتشر شد که در آن بر ادامه هماهنگی و رایزنی میان چهار کشور برای حمایت از صلح، امنیت، ثبات و توسعه در خاورمیانه و منطقه تأکید شده است.
طبق گزارش وبگاه صدی البلد، در این بیانیه، وزرا از امضای «یادداشت تفاهم اسلامآباد» میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ استقبال کردند و آن را گامی سازنده در مسیر کاهش تنش و پایان دادن به بحرانی دانستند که میتوانست پیامدهای گستردهای برای امنیت منطقه، بازارهای انرژی، مسیرهای کشتیرانی بینالمللی، زنجیرههای تأمین و تجارت جهانی به همراه داشته باشد.
چهار کشور همچنین از نقشآفرینی بازیگران منطقهای و بینالمللی در دستیابی به این تفاهم تقدیر و بر اجرای دقیق تعهدات از سوی طرفهای ذیربط تأکید کردند. در همین چارچوب، از نقش پاکستان در دستیابی به این توافق و نیز حمایت قطر در پیشبرد مذاکرات و رساندن آن به نتیجه قدردانی شد.
وزرای مذکور با اشاره به آغاز مرحله بعدی گفتوگوها، بر اهمیت دستیابی سریع و موفق به جمعبندی مذاکرات تأکید کردند.
در ادامه بیانیه آمده است که روند مذاکرات باید نگرانیها و ملاحظات کشورهای منطقه را نیز در نظر بگیرد تا زمینه برای تقویت امنیت جمعی و تثبیت ثبات منطقهای در بلندمدت فراهم شود.
وزرای خارجه چهار کشور همچنین بار دیگر بر جایگاه محوری مسئله فلسطین در تحقق صلح و امنیت در خاورمیانه تأکید و اعلام کردند که این مسئله همچنان در مرکز تلاشها برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار قرار دارد.
در ادامه این بیانیه بر حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تاکید شد.