ترکیه در حملات حماس به کرانه باختری چه نقشی دارد؟
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شینبت در بیانیهای مدعی شده که چندین نفر از عناصر حماس در ترکیه مستقر شده و واحدی را تحت عنوان «مقر کرانه باختری حماس» ایجاد کردهاند که مسئولیت حملات علیه اسرائیل در کرانه باختری را بر عهده دارد. این نهاد امنیتی اعلام کرده که «طی سالهای گذشته و با شدت فزاینده در سال گذشته، عناصر مستقر در مقر کرانه باختری، فعالیتهای نظامی گستردهای را از خاک ترکیه به سمت یهودا و سامره [کرانه باختری]و اسرائیل (اراضی اشغالی) هدایت و پیش بردهاند، از جمله جذب عناصر برای انجام حملات و انتقال سلاح و وجوه مالی به منطقه به منظور پیشبرد فعالیتهای نظامی.» شینبت همچنین مدعی شده که عناصر حماس «فعالیتهای خود را بدون مانع از خاک ترکیه انجام میدهند» و از «زیرساختهای موجود در این کشور برای انتقال دستورالعملها و وجوه مالی» به نیروهای خود در کرانه باختری «سوءاستفاده» میکنند. این نهاد اسرائیلی نام افرادی را مطرح کرده و ادعا کرده که این افراد در واحد مستقر حماس در ترکیه فعالیت کرده و حملاتی را علیه اسرائیل سازماندهی میکردند. به ادعای این نهاد، ظاهر جبیرین، مقام ارشد حماس مستقر در استانبول، رئیس فعالیتهای حماس در کرانه باختری است و ایمن ابوخلیل نیز فرماندهی شاخه نظامی این گروه در این سرزمین را بر عهده دارد. شینبت همچنین چندین نفر دیگر را نیز به عنوان اعضای حماس معرفی کرده و آنها را به جذب نیرو، تأمین سلاح و همچنین تأمین وجوه مالی برای حملات علیه اسرائیل متهم کرده است. هیچ یک از این ادعاها از سوی مقامات ترکیهای تأیید نشده است.