تشکیل ۴هزار پرونده اغتشاشات دی ماه در اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سال گذشته ۴۰۴۴ پرونده اغتشاشات در استان اصفهان تشکیل شد که از این تعداد ۲۸۹۹ کیفرخواست صادر شده و ۱۹۷۵ پرونده منتهی به حکم قطعی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حجت‌الاسلام اسدالله جعفری صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت عملکرد دستگاه قضایی استان اصفهان اظهار کرد: دادگستری اصفهان با وجود افزایش حجم پرونده‌ها و کمبود جدی نیروی انسانی، توانسته زمان رسیدگی را کاهش دهد، پرونده‌های مسن را تعیین تکلیف کند و بخش مهمی از بار ورودی پرونده‌ها را از طریق دادگاه صلح مدیریت کند.

کمبود نیرو در دستگاه قضایی اصفهان

جعفری در این نشست با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در دادگستری استان اصفهان گفت: هم‌اکنون ۲۶۰۲ نفر نیروی اداری در مجموعه دادگستری استان فعالیت می‌کنند، اما این بخش با ۵۱ درصد کمبود پست اداری روبه‌روست.

وی افزود: در بخش قضایی نیز از مجموع ۱۶۹۲ پست پیش‌بینی‌شده، تنها ۸۷۴ قاضی مشغول به کار هستند و بنابراین استان با ۴۸ درصد کمبود پست قضایی مواجه است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: طی دو سال گذشته با مجوز دولت روند جذب نیرو در دستگاه قضایی آغاز شده و اکنون نیز ۶۰۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون مراحل نهایی گزینش را می‌گذرانند که از این تعداد، ۴۰۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند.

تلاش برای جذب قاضی بومی

جعفری با تأکید بر ضرورت جبران کمبود قضات در استان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۷۸ نفر قاضی خارج از سهمیه معمول برای اصفهان جذب شده‌اند.

وی همچنین از تمدید مهلت جذب قاضی برای استان خبر داد و گفت: این روند که ابتدا ۱۰ روزه بود، تا ۵ تیرماه تمدید شد تا امکان جذب نیروهای واجد شرایط بیشتر فراهم شود.

به گفته وی، هدف از این اقدام، تأمین نیروی قضایی مورد نیاز استان تا سال ۱۴۰۵ است و اولویت با جذب قضات بومی و اصفهانی از میان آقایان و خانم‌هاست.

ورود بیش از ۶۵۹ هزار پرونده به دادگستری‌های استان اصفهان طی یک سال اخیر

رئیس‌کل دادگستری اصفهان در ادامه به آمار عملکرد سالانه دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ پرونده جدید وارد دادگستری‌های استان شده است.

به گفته جعفری، با احتساب گردش پرونده‌ها، در همین مدت ۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و از این تعداد، ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۵۶ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: در مقایسه با سال قبل، این مجموعه ۱.۲ درصد افزایش فعالیت و مختومه داشته است. با این حال، در حال حاضر ۳۶۱ هزار پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و مانده پرونده‌ها ۴ درصد افزایش یافته است.

کاهش زمان رسیدگی و رسیدگی به پرونده‌های مسن

جعفری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دادگستری استان را کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در اصفهان به ۲۰ روز کاهش یافته است.

وی توضیح داد: زمان رسیدگی از حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ روز به ۷۰ تا ۸۰ روز رسیده و این کاهش، نتیجه برنامه‌ریزی، افزایش بهره‌وری و رسیدگی هدفمند به پرونده‌هاست.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین از رسیدگی به حدود ۵۸ هزار پرونده مسن در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در دستگاه قضایی، پرونده مسن به پرونده‌ای گفته می‌شود که بیش از یک سال از عمر آن گذشته باشد.

۴۰۴۴ پرونده اغتشاشات در سال گذشته

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌ها و اغتشاشات اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۴۰۴۴ پرونده اغتشاشات در استان تشکیل شد.

به گفته وی، از این تعداد ۲۸۹۹ کیفرخواست صادر شده، ۸۹۰ پرونده در مرکز استان بوده و ۱۹۷۵ پرونده منتهی به حکم قطعی شده است.

وی افزود: در بیش از ۲۰۰۰ پرونده نیز در مراحل بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده است. این احکام شامل برائت، جزای نقدی، حبس از یک سال تا ۳۰ سال و در موارد مربوط به محاربه، حکم اعدام بوده است.

جعفری همچنین گفت: بخشی از این احکام در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

پرونده‌های «جنگ ۱۲ روزه» و اجرای علنی احکام

رئیس‌کل دادگستری اصفهان در ادامه به پرونده‌های موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» یا «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: در این بخش حدود ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ نفر متهم تشکیل شده است.

وی با تأکید بر جنبه بازدارنده احکام قضایی تصریح کرد: برخی احکام باید به‌صورت علنی و در میدان محل وقوع جرم اجرا شوند.

۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در اصفهان فعال است

جعفری در ادامه سخنان خود به راه‌اندازی و فعالیت دادگاه صلح در استان اشاره کرد و گفت: این ساختار از شهریور ۱۴۰۳ در اصفهان آغاز به کار کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است که از این میان ۷۱ شعبه دارای قاضی ثابت هستند و سایر شعب با ابلاغ مضاعف اداره می‌شوند.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد کل پرونده‌های ورودی استان مربوط به دادگاه صلح است و این رقم به‌طور تقریبی معادل ۲۰۰ هزار پرونده در سال برآورد می‌شود.

ثبت ۱۸ پرونده‌ ورشکستگی در اصفهان

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان همچنین به وضعیت پرونده‌های ورشکستگی اشاره کرد و گفت: از تیرماه ۱۴۰۴ تاکنون ۱۸ پرونده ورشکستگی وارد سیستم شده است.

وی افزود: در اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان نیز حدود ۹۸ پرونده در جریان است و مجموع موجودی پرونده‌های ورشکستگی از حیث اداری، مالی و بستانکاری به ۹۱۳۳ پرونده می‌رسد.

رسیدگی به درخواست‌های ماده ۴۷۷

جعفری در بخش پایانی سخنان خود به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و توضیح داد: اصل بر اجرای احکام قطعی است، اما ماده ۴۷۷ یک راه استثنایی برای بررسی مجدد احکامی است که خلاف شرع بیّن تشخیص داده شوند.

وی افزود: بر اساس تبصره ۳ این ماده، رئیس‌کل دادگستری استان می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.

به گفته جعفری، در یک سال گذشته ۳۰۱۸ درخواست ماده ۴۷۷ ثبت شده که از این میان ۲۶۷۲ درخواست بررسی و پاسخ داده شده و ۳۴۶ پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: یک تیم سه‌نفره از قضات با مجموع حدود یک قرن تجربه قضایی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.

سند تحول قضایی بر ارتباط مستقیم با مردم و دادرسی برخط تأکید دارد

جعفری در ادامه سخنان خود در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تأکید بر الزامات سند تحول قضایی گفت دستگاه قضایی به‌دنبال تقویت ارتباط با مردم، توسعه دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری مراجعان است.

وی همچنین از افزایش خدمات قضایی در مناطق دوردست، برگزاری میزهای خدمت و استمرار ملاقات‌های مردمی در استان خبر داد.

جعفری با اشاره به محورهای سند تحول قضایی اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در این سند، ارتباط با مردم است و قوه قضاییه تلاش کرده با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین، دادرسی را الکترونیکی، برخط و آنلاین کند.

وی افزود: در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های حقوقی، نیازی به حضور فیزیکی طرفین در دادگاه نیست و امکان رسیدگی از راه دور فراهم شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تجربه رسیدگی به پرونده‌هایی که طرفین آن در خارج از کشور حضور دارند، گفت: در برخی پرونده‌های اصفهان، اصحاب دعوا از آفریقا، آمریکا و آسیا در فرایند رسیدگی حضور داشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت دادرسی برخط در حال گسترش است.

وی در عین حال تأکید کرد: در پرونده‌های کیفری، حضور متهم همچنان الزامی است و نمی‌توان اصل حضور را حذف کرد.

کاهش رفت‌وآمد زندانیان و مأموران

جعفری همچنین با اشاره به مزایای توسعه خدمات الکترونیک قضایی گفت: گسترش دادرسی مجازی، موجب کاهش رفت‌وآمد زندانیان و مأموران و صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.

به گفته وی، این روند در کنار سهولت دسترسی مردم، می‌تواند بخش قابل توجهی از بار مراجعات حضوری را کاهش دهد.

لزوم حضور مسئولان قضایی در میان مردم

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در کنار کاهش مراجعه‌های حضوری مردم به دستگاه قضایی، مسئولان قضایی باید به میان مردم بروند و خدمات را در نزدیک‌ترین نقطه به آنان ارائه کنند.

وی از میزهای خدمت در روستاهای دوردست، ملاقات‌های مردمی و ارائه ارشاد قضایی به‌عنوان بخشی از این رویکرد یاد کرد.

جعفری در ادامه به بخشی از آمارهای مربوط به ارتباط مستقیم با مردم اشاره کرد و گفت: در طول یک سال گذشته، او و معاونانش در روزهای پنجشنبه با ۵۵۸ نفر ملاقات کرده‌اند.

خیرین اصفهان با ۱۳۹ میلیارد تومان در آزادی زندانیان غیرعمد پیشتاز شدند

حجت‌الاسلام جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های ستاد دیه و نقش خیرین استان در آزادی زندانیان غیرعمد اشاره کرد و گفت: اصفهان با فاصله‌ای قابل توجه، رتبه نخست کشور را در کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان غیرعمد دارد.

جعفری با تأکید بر اینکه این اقدامات تنها شامل زندانیان غیرعمد و افراد واجد شرایط است، تصریح کرد: جرایم مهم و امنیتی به هیچ‌وجه مشمول عفو و آزادی نمی‌شوند.

وی با اشاره به جایگاه خیرین استان اصفهان در این حوزه گفت: خیرین اصفهانی در واقع خط‌شکن و پیشرو هستند و با فاصله‌ای زیاد، رتبه اول کشور را در کمک به آزادی زندانیان غیرعمد به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: میزان کمک مردمی استان برای آزادی زندانیان غیرعمد، سال گذشته ۱۰۵ میلیارد تومان بوده که این رقم امسال به ۱۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

وی این رشد را نشان‌دهنده استمرار همراهی مردم و خیرین اصفهان با ستاد دیه دانست و افزود: در مجموع، کمک‌های ثبت‌شده نقدی تا زمان برگزاری نشست خبری به ۵۷ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۸۸۱ تومان رسیده که به‌صورت تقریبی می‌توان آن را ۵۷ میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان اعلام کرد.

کمک ستاد دیه کشور و مشارکت ویژه رمضان

جعفری همچنین به منابع حمایتی ستاد دیه اشاره کرد و گفت: از محل کمک‌های ستاد دیه کشور، ۱۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای این امر اختصاص یافته است.

به گفته وی، در ماه رمضان امسال نیز ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک ویژه جمع‌آوری شده است.

آزادی ۹۵۹ زندانی واجد شرایط در سال گذشته

رئیس‌کل دادگستری اصفهان در ادامه اعلام کرد: سال گذشته ۹۵۹ نفر از محکومین واجد شرایط، از طریق ستاد دیه استان اصفهان آزاد شدند.

وی با اشاره به سنت جشن گلریزان نیز گفت: این مراسم یادگار شهید لاجوردی است، اما به‌دلیل شرایط جنگ، برگزاری آن به شکل معمول ممکن نبوده و از دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها خواسته شده است که در حد امکان، این برنامه‌ها را برگزار کنند.

تأکید بر مرز روشن میان عفو و جرایم مهم

جعفری تأکید کرد: عفو و آزادی مورد اشاره، صرفاً شامل محکومان غیرعمد و افراد واجد شرایط است و جرایمی مانند آدم‌ربایی، اسیدپاشی، قتل، سرقت و جرایم امنیتی به هیچ‌وجه در این چارچوب قرار نمی‌گیرند.

۳۰ هزار جلسه دادرسی برخط و ۱.۳ میلیون ابلاغ الکترونیکی در دادگستری اصفهان

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، در ادامه سخنان خود با تشریح بخشی از عملکرد الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه قضایی استان گفت: طی یک سال گذشته ۳۰ هزار و ۸۰۹ جلسه دادرسی برخط با زندانیان برگزار شده و بیش از ۱ میلیون و ۳۴۹ هزار ابلاغیه نیز صادر شده که ۹۷.۶ درصد آن به‌صورت الکترونیکی بوده است.

جعفری با اشاره به گسترش دادرسی الکترونیک در استان اصفهان اظهار کرد: در مجموع ۳۰ هزار و ۸۰۹ جلسه دادرسی برخط با زندانیان در سطح استان برگزار شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را عدم اعزام فیزیکی زندانی، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، کاهش نیاز به مأمور، خودرو و مصرف سوخت، و نیز کاستن از مخاطرات امنیتی و حفاظتی عنوان کرد.

وی در این زمینه با اشاره به هزینه‌های جابه‌جایی زندانیان گفت: «چقدر هزینه می‌برد؟ چقدر مأمور باید بیاید؟ چقدر ماشین؟ چقدر بنزین؟»

برگزاری ۱۷۱ دادگاه علنی به‌صورت برخط

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی، تاکنون ۱۷۱ دادگاه علنی نیز به‌صورت برخط برگزار شده است.

به گفته جعفری، توسعه این شیوه از رسیدگی، بخشی از راهبرد کلی قوه قضاییه برای افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی و کاهش مراجعات غیرضروری است.

طرح جهادی در بیش از ۳۰۰ نقطه محروم استان اصفهان

جعفری با تأکید بر ضرورت حضور دستگاه قضایی در میان مردم، به اجرای طرح‌های جهادی در مناطق کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در بیش از ۳۰۰ نقطه از مناطق محروم استان اجرا شده است.

وی افزود: از اردیبهشت ۱۴۰۲ این طرح به‌صورت بخشنامه‌ای ابلاغ شده و تاکنون ۸۵۰ نشست جهادی در استان برگزار شده است.

وی تصریح کرد: به‌طور میانگین، حدود ۲۰۰ هزار نفر از این نشست‌ها بهره‌مند شده و خدمات ارشادی و قضایی دریافت کرده‌اند.

خدمات الکترونیک رایگان در مناطق دوردست

رئیس‌کل دادگستری اصفهان گفت: در مناطق دوردست و محروم، خدمات الکترونیک قضایی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود تا مردم ناچار نباشند برای طرح شکایت یا پیگیری دادخواست، مسافت‌های طولانی را طی کنند.

وی با اشاره به مشکلات برخی مناطق محروم در حوزه‌هایی مانند موقوفات و منابع طبیعی تأکید کرد: مسئولان قضایی باید به جای انتظار برای مراجعه مردم، به محل زندگی آنان بروند.

هوشمندسازی با بیش از ۱۰ سامانه نرم‌افزاری

جعفری همچنین از توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری قضایی در استان خبر داد و گفت: در این حوزه بیش از ۱۰ سامانه نرم‌افزاری بومی و استانی فعال شده و در ادامه نیز به ۲۷ سامانه در این زمینه اشاره کرد.