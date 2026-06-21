آتش بس در جنوب لبنان در پی هشدارهای ایران
خبرنگار المنار لبنان گزارش داد: از عصر دیروز تا این لحظه، آرامش کاملی بر بخشهای مختلف جنوب حاکم است و هیچ تحول میدانی قابلذکری در امتداد محورها ثبت نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی تصریح کرد: این برقراری آرامش شامل محور «ارتفاعات علی الطاهر» در نزدیکی منطقه استراتژیک نبطیه نیز میشود که در آن، آرامش عملاً دوطرفهای برقرار است؛ وضعیتی که نشاندهنده توقف کامل میدانی و نبود هرگونه فعالیت نظامی آشکار تا این لحظه است.
شبکه آمریکایی سیانان به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که پایان دادن به حملات اسرائیل به لبنان، مهمترین موضوع دستورکار هیأت ایرانی در مذاکرات امروز با آمریکا در سوئیس است.
این مقام افزود ایران این دور از گفتوگوها را بخشی از مذاکرات رسمیِ پیشبینیشده در توافق اولیه امضاشده میان دو کشور نمیداند؛ زیرا برخی مفاد کلیدی تفاهمنامه هنوز محقق نشده که مهمترین آن، بندی است که بر پایان جنگ در لبنان تأکید دارد.
پیشتر، شبکه سیبیاس به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که «هیأتهای ایرانی و آمریکایی قصد دارند در یک نشست فوقالعاده و اضطراری، مسأله حزبالله و اسرائیل را بررسی کنند». به گفته این منبع دیپلماتیک، اولین نشست دو هیأت به این موضوع اختصاص خواهد داشت.
در پی اعلام مسدود شدن تنگه هرمز از سوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء و اتخاذ گامهای بعدی در صورت تداوم تجاوزات اسرائیل به لبنان، مقامات رژیم صهیونیستی از توقف عملیات ارتش این رژیم در جنوب لبنان خبر دادند.
شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو و کاتز (وزیر جنگ این رژیم) به ارتش دستور دادهاند بدون عقبنشینی از مواضع اشغالی، تمامی عملیات در جنوب لبنان را متوقف کند.
این شبکه عبری گزارش داد که تصمیم نتانیاهو و کاتز برای آتشبس در لبنان با هماهنگی آمریکا گرفته شد.
پایگاه خبری عبری «واللا» هم به نقل از منبع نظامی اسرائیلی اعلام کرد که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم دستور آتشبس را پس از پایان نشست ارزیابی وضعیت امنیتی صادر کرده است.