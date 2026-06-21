اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه که به همراه هیأت مذاکره کننده ایرانی در سوئیس حضور دارد، امروز (یکشنبه) ۳۱ خردادماه گفت: امروز ۳۱ خردادماه یکشنبه قرار است یک جلسه یک روزه داشته باشیم. برنامه‌ریزی به این شکل است که صبح دیدارهای دوجانبه با هیأت‌های پاکستانی و قطری به عنوان میانجی خواهیم داشت و بعداظهر نشست چهارجانبه‌ای بین هیأت‌های ایران و آمریکا با حضور نمایندگان قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.

* جدیت ایران برای مطالبه و پیگیری تعهدات طرف مقابل

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: ۲۸ خردادماه این سند را امضا کردیم و از همان اولین لحظات پیگیری اجرا را در دستورکار داشتیم. اجرای هر سندی مهمتر از امضا هست. یعنی روند دیپلماتیک برای رسیدن به نتیجه یک بحث است و بحث فوق‌العاده مهمتر، پیگیری اجراست.

بقائی ادامه داد: این نشست نشانگر جدیت ایران برای مطالبه و پیگیری تعهدات طرف مقابل است. ما به هیچ عنوان بنایمان بر این نبود که سندی را امضا کنیم و انتظار داشته باشیم که این سند خود به خود توسط طرف مقابل اجرا خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: تجارب قبلی را به هیچ عنوان نمی‌توانیم از ذهن خود دور بداریم. با این ذهنیت، این نشست متمرکز بر پیگیری اجرای توافق است.

وی با بیان اینکه بند ۱۳ یادداشت تفاهم خیلی صراحت دارد، اظهار داشت: به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای پنج بند مشخص از جمله بند یک یادداشت تفاهم که ناظر بر توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است.

بقائی افزود: می‌دانیم این بند اجرا نشده است. آمریکا به هر دلیلی نتوانسته یا نخواسته است. رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه می‌دهد. این موضوع، موضوع اصلی بحث در گفت‌وگوهای امروز است.

* در دسترس قرار گرفتن دارایی‌ها و صدور مجوزهای فروش نفت

وی خاطرنشان کرد: همزمان برخی دیگر از بندها نیازمند یکسری کارهای مقدماتی یا اجرایی است که اینها هم پیگیری خواهد شد. خصوصاً موضوع در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های مسدود شده ایران و همین طور بحث مربوط به صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران.

بقائی گفت: اینها موضوعاتی است که از زمانی که مذاکرات در خصوص اصل سند تفاهم در جریان بود، بحثش ادامه داشت و الان باید نتیجه آن بحث‌ها را ببینیم و مطمئن شویم آن بندها در عمل به صورت مؤثر اجرا خواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره انتظار هیأت ایران در نشست پیش رو و دوره این مذاکرات و فرمت و قالب مذاکرات و تبادل پیام‌ها اظهار داشت: تبادل پیام به صورت مستمر ادامه دارد. برای اطمینان از اجرای یادداشت تفاهم به صورت مستمر و لحظه‌ای از طریق میانجی‌ها تبادل پیام می‌کنیم.

وی افزود: صبح جلسات مجزایی با میانجی‌ها برگزار خواهد شد و بعدازظهر هم جلسه چهارجانبه به این معنا که هیأت‌های نمایندگی چهار کشور در یک اتاق حضور خواهند داشت.

* پیش شرط اجرای پنج بند است

وی درباره انتظار از این نشست گفت:‌ من شما را به فلسفه برگزاری این جلسه ارجاع می‌دهم. دلیل اصلی برگزاری این جلسه اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل است. در اولین گام باید مطمئن شویم که پیش شرط‌های لازم برای شروع مذاکرات توافق نهایی محقق بشود.

بقائی توضیح داد: مهمترین پیش شرط هم اجرای پنج بندی است که عرض کردم که باید اجرای این پنج بند شروع شود و ما مطمئن شویم که استمرار می‌یابد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: اولین مرحله بند یک است که این بند ناظر به توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. این بند کلیدی و برای ما مهم است. باید ببینم تا بعدازظهر گفت‌وگوها به چه سمت و سویی خواهد رفت. ولی هدف ما این است که متمرکز باشیم بر اطمینان نسبت به اجرای تعهدات طرف مقابل طبق یادداشت تفاهم ۲۸ خردادماه.