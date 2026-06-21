تاجرنیا: چرا لیگ و جام حذفی برگزار نمیشود؟
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، صبح امروز نشست خبری دکتر علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با حضور سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه، بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقلال، جمعی از مدیران و اصحاب رسانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مهدی واعظی سرپرست امور رسانهای باشگاه استقلال با اشاره به شرایط اخیر فوتبال کشور، هدف از برگزاری این نشست را تشریح کرد و گفت موضوع اصلی جلسه، تصمیمات اخیر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درباره سرنوشت لیگ برتر، جام حذفی و برگزاری تورنمنت سهجانبه برای تعیین سهمیه آسیایی است.
تاجرنیا: عدالت مهمترین مطالبه استقلال است
دکتر تاجرنیا در سخنان خود با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت در فوتبال ایران اظهار داشت: «ابتدا فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به همه شما تسلیت میگویم. هدف ایشان از قیامشان، این بود که مسیر امت را اصلاح کنند و جانشان را در راه عدالت دادند. آنچه برای باشگاه استقلال اهمیت دارد، اجرای رویهای عادلانه و منطقی است. مهمتر از اجرای عدالت، ایجاد احساس عدالت در میان هواداران و افکار عمومی است. تصمیمات فوتبال باید به گونهای باشد که این شائبه ایجاد نشود که حضور یا عدم حضور یک باشگاه خاص در تصمیمگیریها تأثیرگذار بوده است.»
وی با اشاره به توقف مسابقات در پی جنگ تحمیلی علیه کشورمان افزود: «باشگاه استقلال نخستین باشگاهی بود که پس از پایان شرایط جنگی، تمرینات خود را از سر گرفت و آمادگی کامل خود را برای ادامه لیگ اعلام کرد. پس از آن نیز در راستای همراهی با تصمیمات جمعی باشگاهها و فدراسیون فوتبال، در تمام مراحل همکاری لازم را انجام دادیم.»
چرا درباره جام حذفی صحبت نمیشود؟
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال با انتقاد از بیتوجهی به سرنوشت جام حذفی گفت: «در حالی که طی حدود دوماه گذشته سناریوهای مختلفی برای ادامه لیگ مطرح شد، هیچگاه بحث جدی درباره برگزاری جام حذفی مطرح نشد. این در حالی است که تنها هفت مسابقه تا پایان این رقابتها باقی مانده و برگزاری آن در یک بازه زمانی کوتاه کاملاً امکانپذیر است.»
وی ادامه داد: «جام حذفی یکی از قدیمیترین و معتبرترین رقابتهای فوتبال ایران است و برگزاری آن علاوه برتعیین قهرمان، میتواند به نشاط اجتماعی، درآمدزایی فوتبال و تکمیل کارنامه رقابتهای فصل کمک کند.»
استقلال برای قهرمانی بسته شد
تاجرنیا با اشاره به شرایط فنی تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: «استقلال در ابتدای فصل با هدف کسب عنوان قهرمانی بسته شد و در زمان توقف مسابقات نیز در صدر جدول قرار داشت. از همان ابتدا تأکید ما بر ادامه مسابقات بود و همچنان معتقدیم بهترین راه، تکمیل رقابتها در زمین مسابقه است.»
وی افزود: «اگر قرار باشد لیگ برگزار نشود، طبیعی است که تیم صدرنشین باید به عنوان قهرمان معرفی شود. همچنین انتظار داریم جام حذفی نیز برگزار شود تا حق تمامی تیمهای حاضر در این مرحله حفظ شود.»
برگزاری سهجانبه و نادیده گرفتن جام حذفی منطقی نیست
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با اشاره به طرح برگزاری تورنمنت سهجانبه برای تعیین سهمیه آسیایی گفت: «سؤال ما این است که اگر امکان برگزاری یک تورنمنت سهجانبه وجود دارد، چرا امکان برگزاری جام حذفی یا ادامه مسابقات لیگ وجود ندارد؟ وقتی مسیر مستقیم و مشخصی برای تعیین تکلیف مسابقات وجود دارد، چرا باید به دنبال راهحلهای پیچیده و محل مناقشه رفت؟»
وی تأکید کرد: «موضوع استقلال صرفاً بحث سهمیه آسیایی نیست. مسئله اصلی حفظ حقوق ورزشی باشگاهها ورعایت عدالت در تصمیمگیریهاست.»
فتاحی: استقلال با عنوان قهرمان لیگ، نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا است
در ادامه نشست، سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال با اشاره به مفاد آییننامه مسابقات گفت: «وقتی سه چهارم مسابقات برگزار شده و تیم صدرنشین به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی میشود، طبیعتاً همان تیم قهرمان لیگ محسوب میشود.»
وی افزود: «تصمیم به برگزاری تورنمنت سهجانبه برای تعیین نماینده جام حذفی منطقی نیست؛ زیرا دو تیم حاضر در این تورنمنت اساساً از جام حذفی کنار رفتهاند. نماینده جام حذفی باید از میان تیمهای حاضر در جام حذفی مشخص شود.»
فتاحی همچنین تأکید کرد که اکثر باشگاههای حاضر در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی آمادگی خود را برای ادامه رقابتها اعلام کردهاند و برگزاری مسابقات در مدت زمانی کوتاه امکانپذیر است.
طاهری: در شرایط سخت باید تصمیمات بزرگ گرفت
بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقلال نیز در این نشست گفت: «همه شرایط خاص کشور را درک میکنیم، اما مدیران بزرگ در شرایط دشوار تصمیمات بزرگ میگیرند. انتظار داشتیم با درایت بیشتری درباره سرنوشت مسابقات تصمیمگیری شود.»
وی افزود: «استقلال همچنان شانس کسب سه جام را دارد و معتقدیم باید فرصت رقابت در زمین مسابقه از هیچ تیمی گرفته نشود. اگر جام حذفی برگزار شود، استقلال برای کسب عنوان قهرمانی تلاش خواهد کرد و اگر برگزار نشود، باید ما را قهرمان اعلام کنند.»
تأکید بر تعامل و اصلاح فرآیندها
دکتر تاجرنیا در بخش پایانی نشست، ضمن تأکید بر تعامل میان باشگاهها و فدراسیون فوتبال، خواستار بازنگری درفرآیندهای تصمیمگیری شد و گفت: «هدف ما تقابل نیست؛ هدف ما اصلاح رویهها و کمک به رشد فوتبال ایراناست. معتقدیم با گفتوگو، هماندیشی و تصمیمگیری عادلانه میتوان از بسیاری از چالشهای فعلی عبور کرد.»
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که فدراسیون فوتبال در فرصت باقیمانده با بررسی مجدد شرایط، زمینه قهرمانی استقلال، برگزاری جام حذفی و تعیین تکلیف عادلانه رقابتهای فصل را فراهم کند.
۷ باشگاه جام حذفی خواهان ادامه مسابقات هستند
تاجرنیا در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات باشگاه استقلال برای برگزاری جام حذفی گفت: «در هفتههای اخیر رایزنیهایی میان باشگاههای حاضر در جام حذفی انجام شده و از میان هشت تیم حاضر در این مرحله، هفت باشگاه آمادگی خود را برای ادامه رقابتها اعلام کردهاند. حتی درباره مسائل اجرایی و هزینههای برگزاری مسابقات نیز هماهنگیهایی صورت گرفته و این موضوع به فدراسیون فوتبال منتقل شده است.»
وی افزود: «باشگاه استقلال علاوه بر طرح موضوع در جلسات مختلف، از طریق مکاتبات رسمی نیز پیگیر برگزاری مسابقات خواهد بود؛ چرا که معتقدیم ادامه جام حذفی هم به سود فوتبال ایران است و هم حقوق باشگاههای حاضر در این رقابتها را حفظ میکند.»
مراجع مختلفی برای پیگیری حقوقمان وجود دارد
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال در پاسخ به پرسشی درباره تبعات احتمالی لغو جام حذفی اظهار داشت: «استقلال از حضور در لیگ نخبگان آسیا اطمینان دارد، اما موضوع ما صرفاً سهمیه آسیایی نیست. استقلال یکی از هشت تیم حاضر در جام حذفی است و مانند سایر تیمها حق دارد برای کسب این جام رقابت کند.»
وی ادامه داد: «اگر باشگاهها در تمام تصمیمات با فدراسیون فوتبال همراهی کردهاند، انتظار طبیعی این است که مطالبات منطقی و قابل اجرای آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. تعامل میان باشگاهها و فدراسیون باید دوطرفه باشد.»
تاجرنیا همچنین تأکید کرد: «در صورت نادیده گرفتن حقوق باشگاهها، مراجع مختلفی در فوتبال ایران و فوتبال جهان برای پیگیری این موضوع وجود دارند، اما ترجیح ما حل مسئله از مسیر تعامل، گفتوگو و تصمیمگیری منطقی است.»
ورزشگاه آزادی باید در اختیار فوتبال قرار بگیرد
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در بخش دیگری از پاسخهای خود با اشاره به موضوع میزبانی مسابقات فصل آینده گفت: «هنگام برنامهریزیهای باشگاه، تضمینهای لازم درباره آمادهسازی ورزشگاه آزادی به ما داده شده است و انتظار داریم این وعدهها عملی شود.»
وی افزود: «فوتبال ایران نباید از ظرفیت عظیم حضور تماشاگران محروم شود. استقلال در نیمفصل گذشته بیشترین آمار تماشاگر را در مسابقات داشت و بهرهبرداری کامل از ورزشگاه آزادی نه فقط برای استقلال، بلکه برای اعتبار فوتبال کشور اهمیت دارد.»
فتاحی: راهکار جام حذفی بسیار ساده است
رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در پایان این نشست گفت: «اکثر تیمهای حاضر در جام حذفی برای ادامه مسابقات اعلام آمادگی کردهاند و راهکار نیز کاملاً مشخص است. قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی انجام شود، مسابقات برگزار شود و هر تیمی که حاضر به شرکت نبود، مطابق مقررات حذف شود. ادامه جام حذفی پیچیدگی خاصی ندارد و در مدت کوتاهی قابل برگزاری است.»