چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟

به گزارش تابناک ، قربانعلی صلواتیان از کاربران شبکه ایکس در یادداشتی کوتاه با اشاره به حواشی اخیر سخنرانی حجت‌الاسلام نبویان در شبکه خبر نوشت :

اسناد قرائت شده توسط نبویان مکاتبات رهبری با شعام(شورای عالی امنیت ملی) بوده است و ماهیتا طبقه بندی آن بکلی سری است و نباید بغیر از اعضاء شعام و دبیرخانه مکاتبات سری در اختیار کس دیگری منجمله نبویان بوده باشد

۱-فرد پشت پرده نبویان در شعام کیست؟

۲-در لپتاپ نبویان چه اسناد دیگری بارگذاری شده؟