چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
در لب تاپ نبویان دیگر چه اسنادی بارگذاری شده است و توسط چه کسی؟
کد خبر: ۱۳۸۰۵۳۲| |
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به گزارش تابناک ، قربانعلی صلواتیان از کاربران شبکه ایکس در یادداشتی کوتاه با اشاره به حواشی اخیر سخنرانی حجتالاسلام نبویان در شبکه خبر نوشت :
اسناد قرائت شده توسط نبویان مکاتبات رهبری با شعام(شورای عالی امنیت ملی) بوده است و ماهیتا طبقه بندی آن بکلی سری است و نباید بغیر از اعضاء شعام و دبیرخانه مکاتبات سری در اختیار کس دیگری منجمله نبویان بوده باشد
۱-فرد پشت پرده نبویان در شعام کیست؟
۲-در لپتاپ نبویان چه اسناد دیگری بارگذاری شده؟
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۰
مردم نامحرم نیستند کل دنیا میدونن برای مردم ایران سری هست؟ نباید معلوم باشه کی چکار میکنه؟ کی گفته این چیزا سری هست؟!!!
پاسخ ها
نادر| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مقصر فقط صدا و سیماست وقتی اموزش اسلحه و شلیک در برنامه زنده میده و امسال نبویان دعوت میکنه که همش باعث هزینه تراشی برای کشور در جوامع بین الملل میشه یک بار برای همیشه جلوی اینا را بگیرید
کل دنیا میدونن ،بعد شما غربگداها میگید هیس !!! اسرار رو لو ندید؟!
ببینید چهره وابسته به این جریان در شعام کیست گویا میخوایتند اخراجش کنند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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