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چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟

در لب تاپ نبویان دیگر چه اسنادی بارگذاری شده است و توسط چه کسی؟
کد خبر: ۱۳۸۰۵۳۲
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5554 بازدید
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۱۰

به گزارش تابناک ، قربانعلی صلواتیان از کاربران شبکه ایکس در یادداشتی کوتاه با اشاره به حواشی اخیر سخنرانی حجت‌الاسلام نبویان در شبکه خبر نوشت :

اسناد قرائت شده توسط نبویان مکاتبات رهبری با شعام(شورای عالی امنیت ملی) بوده است و ماهیتا طبقه بندی آن بکلی سری است و نباید بغیر از اعضاء شعام و دبیرخانه مکاتبات سری در اختیار کس دیگری منجمله نبویان بوده باشد

۱-فرد پشت پرده نبویان در شعام کیست؟

۲-در لپتاپ نبویان چه اسناد دیگری بارگذاری شده؟

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مذاکره نبویان شبکه خبر حسن روزی طلب
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
19
55
پاسخ
مردم نامحرم نیستند کل دنیا میدونن برای مردم ایران سری هست؟ نباید معلوم باشه کی چکار میکنه؟ کی گفته این چیزا سری هست؟!!!
پاسخ ها
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
وقتی مهر کاملا سری روی نامه ها میخوره یعنی چی.البته مشخصه چه کسی از پایداریها در شعام بوده کهواین اسناد خارج شدا
ساناز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
27
پاسخ
اینها و سؤالات دیگر در برنامه بعد خواهید دید...
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
16
68
پاسخ
مقصر فقط صدا و سیماست وقتی اموزش اسلحه و شلیک در برنامه زنده میده و امسال نبویان دعوت میکنه که همش باعث هزینه تراشی برای کشور در جوامع بین الملل میشه یک بار برای همیشه جلوی اینا را بگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
46
پاسخ
معلومه کی داده فقط باید کمی دقت کنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
9
55
پاسخ
تا این گروهک پایداری در کشور حکم فرماست وضع بهتر از این نمیشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
37
15
پاسخ
کل دنیا می‌دونن ،بعد شما غربگداها میگید هیس !!! اسرار رو لو ندید؟!
حیدر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
25
پاسخ
ببینید چهره وابسته به این جریان در شعام کیست گویا میخوایتند اخراجش کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اخراج شد که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
20
8
پاسخ
پشت پرده اقدام نبویان مطالبه مردم جهت شفاف سازی و صداقت است.
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