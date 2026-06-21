سلاح مخفی بلژیک برای ضربه زدن به ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تیم ملی فوتبال کشورمان درحالی امشب در حساس‌ترین بازی خود در جام جهانی به مصاف بلژیک می‌‎رود که نشریه ⁠Nieuwsblad بلژیک، روملو لوکاکو نه چندان آماده را «سلاح مخفی» شیاطین سرخ در این بازی نامید.

لوکاکو در بازی با مصر به عنوان یار تعویضی ۳۰ دقیقه بازی کرد و تنها بعد از چند دقیقه از ورودش زمینه‌ساز گل تساوی شیاطین سرخ شد.

رودی گارسیا سرمربی بلژیک در نشست خبری درباره حضور بهترین گلزن تاریخشان مقابل ایران گفت: لوکاکو هنوز آمادگی ۹۰ دقیقه‌ای در بدنش ندارد. باید به‌تدریج به تمرین و بازی برگردد. مقابل مصر ۳۰ دقیقه بازی کرد و باانگیزه بالا وارد شد. باید مراقب باشیم.

نشریه Sporza بلژیک می‌نویسد که گارسیا می‌خواهد دقایق بیشتری به لوکاکو مقابل ایران بازی دهد، چون این مهاجم توانایی به لرزه درآوردن خط دفاع ایران را دارد.

براساس گزارش ⁠Nieuwsblad، سهم لوکاکو در بازی با مصر نیم ساعت بود و حالا گارسیا می‌خواهد سهم مهاجم ناپولی را مقابل ایران ۲ برابر یعنی ۶۰ دقیقه کند تا به رقیب آسیب بزند.