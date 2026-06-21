انفجار در اهواز جان ۳ نفر را گرفت
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری اهواز از وقوع انفجار گاز شهری در یک ساختمان مسکونی دو طبقه در منطقه «شیبان» اهواز خبر داد که بر اثر آن سه نفر جان باختند و چهار نفر مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ این حادثه ساعت ۰۹:۱۴ صبح امروز بر اثر نشت گاز شهری در طبقه فوقانی یک ساختمان مسکونی دو طبقه رخ داد که شدت انفجار باعث تخریب کامل طبقه فوقانی و گیر افتادن تعدادی از ساکنان زیر آوار شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اهواز اعلام کرد: در این حادثه متأسفانه سه نفر از ساکنان شامل دو زن و یک کودک جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شدند که پس از رهاسازی از زیر آوار، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
علت دقیق وقوع حادثه و میزان خسارات وارده در دست بررسی است.
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