رئیس‌جمهور با بیان این که ما وعده افزایش رقم کالابرگ را داده بودیم و مبلغ کالابرگ براساس تورم باید اصلاح شود، تصریح کرد: تمام مفاد تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا به نفع ماست و دستاوردهای این گفت‌وگو و مذاکره عیان خواهد شد.

رئیس جمهور در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی که در سالن همایش‌های بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: تصور اینکه همچنان طی سال‌های آینده با نرخ تورم بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد مواجه باشیم، برای من غیرقابل قبول است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و تسلیت ایام ماه محرم، گفت: ماه محرم الگوی انسان‌های آزاده و حق‌طلب است و آن را چراغ راه خودمان می‌دانیم.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تمام دغدغه ما در دولت، عدالت و عمل به کتاب است، گفت: این تصور برای من که به‌عنوان یک انسان در این کشور زندگی می‌کنم، خیلی سخت است که ما پنج یا شش سال همچنان در تورم‌های ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ درصدی باقی بمانیم؛ اینجا جمع شدید تا راهی پیدا کنید. امکان ندارد راهی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود نداشته باشد. نه فقط یک راه بلکه صدها راه وجود دارد که می‌توان از این بن‌بست خارج شد.

چرا مردم هرروز از خواب بیدار شوند و با این وضعیت مواجه شوند که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است؟

پزشکیان با طرح این پرسش که چرا باید در چنین وضعیتی قرار بگیریم، گفت: چرا مردم ما هرروز از خواب بیدار شوند و با این وضعیت مواجه شوند که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده باشد؟ شما و ما سیاست‌گذار و تامین‌کننده امنیت اعتباری مردم هستیم. پول مردم را می‌گیریم اما وقتی می‌خواهیم به خودشان برگردانیم، آن ارزش را ندارد. چه کرده‌ایم که به اینجا رسیده‌ایم و چه باید بکنیم که این وضعیت تکرار نشود؟

وی افزود: این موضوعی است که شما در سمینارها و مجموعه‌های تخصصی باید برای آن راه‌حل پیدا کنید. چیزی که واضح است و منِ غیرکارشناس به آن نگاه می‌کنم و بدیهی می‌بینم، عدم تناسب میان منابع و مصارف است. ما بدون آنکه متوجه شویم و شاید متوجه شویم، همچنان دولت، سیستم و ساختار اداری خود را بزرگ‌تر می‌کنیم.

میزان گاز، ذخایر و منابعی که در اختیار داریم با توقعی که ایجاد کرده‌ایم همخوانی ندارد

رئیس‌جمهوری ادامه داد: کافی است به میزان مصرفی گاز، برق و انرژی نگاه کنید. هر وقت به آن فکر می‌کنم، نمی‌دانم چرا این کار را انجام می‌دهیم. قانون می‌نویسیم و به تمام روستاها گاز و برق می‌رسانیم. شاید اگر یکی از این دو (گاز و برق) را می‌بردیم کافی بود؛ حالا اشکال ندارد که این اتفاق افتاده هرچند که همین هم اشکال دارد. اکنون میزان گاز، ذخایر و منابعی که در اختیار داریم با توقعی که ایجاد کرده‌ایم همخوانی ندارد. بین منابع و مصارف ما تناسب وجود ندارد. رشد بدون نگاه به تناسب به معنای نارضایتی، بی‌عدالتی و برهم خوردن قاعده و نظم است که با آن مواجه‌ایم.

پزشکیان تصریح کرد: ما گاز نداریم اما توسعه را به همه روستاها گسترش می‌دهیم. وقتی گازکشی انجام شد، مردم زندگی خود را بر پایه آن تنظیم می‌کنند اما فردا همان گاز را قطع می‌کنیم چون گازی برای عرضه نداریم. چه کسی به ما گفته که وقتی چنین چیزی را نداریم، باید توسعه بدهیم. این مشکلی است که دولت با آن مواجه است. ما تلاش می‌کنیم این روند را اصلاح کنیم و توسعه را با منابع موجود هماهنگ سازیم.

چه کسی گفته باید این همه توسعه دانشگاهی ایجاد کنیم؟

وی با طرح این پرسش که چه کسی گفته باید این همه توسعه دانشگاهی ایجاد کنیم؟ افزود: زمانی که رئیس دانشگاه بودم در یک جلسه دوره آموزشی در تایلند، رئیس دانشکده از ما پرسید چرا این همه دانشگاه تأسیس کرده‌اید؟ ما با افتخار گفتیم دانشگاه‌های زیادی داریم. او گفت اقتصاد چهار سوال اساسی دارد؛ چه چیزی تولید کنیم، چه مقدار تولید کنیم، با چه کیفیتی تولید کنیم و برای چه کسی تولید کنیم؟

دانشگاه ایجاد کردیم اما به استادان پول نمی‌دهیم

پزشکیان ادامه داد: ما دانشگاه ایجاد کردیم اما به استادان پول درستی نمی‌دهیم و به‌خوبی تجهیز نمی‌کنیم؛ نمی‌توان با این شرایط بهره‌وری ایجاد کرد. در این وضعیت علم را با مهارت منتقل نمی‌کنیم. افرادی را به‌عنوان استاد استخدام می‌کنیم که نباید آن فرد استاد شود چون اصلا نمی‌تواند آموزش دهد و بعد دانشجویانی که تربیت می‌کنیم، بهره‌وری، کارایی و کیفیت پایین دارد؛ همچنان هم این وضعیت را ادامه می‌دهیم. بدیهی است که نباید این کار را انجام می‌دادیم.

وی اضافه کرد: تهران را بزرگ کرده‌ایم و شهرهای اطراف آن نیز مدام در حال گسترش هستند. چه کسی به این توسعه‌ها منابع داده است که الان گرفتار آب‌،‌ خدمات شهری آن هستیم. نتیجه توسعه‌ای که تناسبی با منابع و مصارف ندارد، نابودی است؛ همچنان هم گسترش می‌دهیم.

رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: اینکه پول را چگونه جمع‌آوری کنیم، به چه تکنولوژی، در کجا و با چه کیفیتی بدهیم، همه در حوزه مسئولیت شما و ما قرار دارد. من پزشک بودم. بعد از بازگشت از وزارتخانه، گفتند که بانک‌ها وام می‌دهند. به بانک مراجعه کردم و پرسیدم وام می‌دهید؟ گفتند چقدر می‌خواهی؟ همینجوری مثلا گفتم ۱۰۰ میلیون تومان. گفتند برو مدارک را بیار و وام می‌دهیم. گفتم من نمی‌خواهم مطب بزنم و فلان دستگاه را بخرم. گفت که مهم نیست، فقط بنویس، ما مدارکش را درست می‌کنیم و وام را می‌دهیم؛ یعنی چه؟ گفتم من باید برای کاری که نمی‌خواهم انجام دهم پول بگیرم؟ آیا می‌توانم این پول را برگردانم؟ گفت مشکلی نیست، همه همین‌طور پول گرفته‌اند؛ چه کسی باید این وضعیت را کنترل کند؟ غیر از شما و ما؟

وی با طرح این پرسش که چرا مردم طلا و دلار می‌خرند؟ گفت: علت این است که اگر مردم پول را در بانک بگذارند، ارزش پولش بعد از ۶ ماه یا یکسال دیگر پایین می‌آید. این‌ها واقعیات تلخی است.

پزشکیان افزود: در خیلی از کشورها افراد وام می‌گیرند تا فلان دستگاه را برای تولید وارد کنند اما در کشور ما بعضا پول را گرفته اما دستگاهی نمی‌خرد و پول را هم برمی‌دارد. بعد از آن ما تازه باید دنبال آن فرد بگیریم تا پول را برگرداند. چقدر هم از این پول‌ها برنگشته است. در شهر ما و استان‌ها مختلف، خیلی‌ها، پول گرفته اما برنگردانده‌اند.

رئیس‌جمهوری تاکید کرد: ما در دولت تلاش می‌کنیم هزینه‌های خود را کنترل کنیم. یکی از عوامل تورم و بسیاری از مشکلات ما همین مسائل است. در دولت تلاش می‌کنیم تا جایی که ممکن است خودمان را کنترل کنیم تا بیخود دولت گسترش پیدا نکند البته مشکل اینجاست که آدم‌های تکنیکال، علمی تکنیکال و باورمند نداریم یا خیلی کم داریم.

وی یادآور شد: من قبل از اینکه در دولت بروم و دولت تشکیل شود، در سازمان برنامه و بودجه با معاونان و مسئولان جلسه گذاشتم و گفتم بودجه عملکردی بنویسید و پرداخت‌ها براساس عملکرد باشد یعنی اگر کار کردم پول داده شود و اگر کاری انجام نشد پولی داده نشود؛ قرآن می‌فرماید: «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره». اگر کسی به اندازه ذره‌ای کار خوب انجام دهد، پاداش می‌گیرد و اگر کار بد انجام دهد، نتیجه آن را خواهد دید.

در سیستم پرداختی کشور، چه کار کنی و چه کار نکنی، حقوق خود را دریافت می‌کنی

پزشکیان اظهار کرد: اکنون در سیستم پرداختی کشور، چه کار کنی و چه کار نکنی، حقوق خود را دریافت می‌کنی. آیا این درست، علمی و کارشناسی است؟ من اگر کار کردم باید متناسب با عملکردم پول دریافت کنم و اگر کارم اثربخش بود، باید پول بیشتری بگیرم اما اگر فقط به محل کار بروم، هزینه ایجاد کنم، چراغ روشن کنم، از سیستم سرمایش و گرمایش استفاده کنم، بنزین مصرف کنم و صرفا رفت‌وآمد داشته باشم، چرا باید همان میزان دریافتی را داشته باشم؟ این نوع مدیریت ما اشکال دارد و تا زمانی که آن را اصلاح نکنیم، مشکلات برطرف نخواهد شد.

رئیس‌جمهوری افزود: از سوی دیگر، مکانیزم‌های تخصیص منابع به کارشناسی و نگاه شما بازمی‌گردد. امروز صحبت از بازسازی و اصلاح نگاه‌هاست. باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم سرمایه‌گذاری خود را صرف توسعه فولاد و ذوب‌آهن کنیم یا به سمت فناوری‌های نوین، صنایع پیشرفته، علوم جدید و فناوری‌های روز حرکت کنیم. در هر حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری کنیم، همان را به دست خواهیم آورد. اگر روی دانش، دانایی، خلاقیت و علم سرمایه‌گذاری کنیم، حاصل آن نیز دانش و خلاقیت خواهد بود.

پزشکیان گفت: افتخار می‌کنیم که بیشترین کارخانه‌های سیمان و فولاد یا واحدهای مونتاژی داریم اما باید توجه کنیم که زمین، مغز، استعداد و ظرفیت انسانی ما می‌تواند در عرصه‌های بسیار پیشرفته‌تر به کار گرفته شود. در بهترین حالت، اگر مسیر فعلی را ادامه دهیم، ممکن است در مونتاژ خودرو، تولید فولاد یا سیمان خلاق شویم چرا نباید در هوش مصنوعی و فناروی‌های نوین خلاق باشیم؟ هر مسیری را که فکر و انتخاب کنیم، مردم و جامعه را نیز به همان سمت هدایت خواهیم کرد. اگر توسعه فولاد را در اولویت قرار دهیم، نیروهای متخصص آن حوزه را تربیت خواهیم کرد بنابراین باید میان اهداف توسعه‌ای، نیروی انسانی مورد نیاز، آموزش و سرمایه‌گذاری تناسب وجود داشته باشد.

نخبگان برای برون‌رفت از وضعیت فعلی راهکار بدهند

وی خطاب به حاضران اظهار کرد: از شما استادان، دانشمندان و خبرگان خواهش می‌کنم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، راهکارهای مشخص ارائه دهید. باید به جمع‌بندی برسیم و به یک زبان و نگاه مشترک دست پیدا کنیم. سلایق‌،‌ دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های مختلفی وجود دارد اما برای خروج از این روند، نیازمند دستورالعمل‌های روشن و نسخه‌های مشخص هستیم تا بتوانیم کشور را از این وضعیت نجات دهیم.

جنگ به نفع هیچ‌کس نیست

رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه جنگ به نفع هیچ‌کس نیست، افزود: ادامه جنگ هم به نفع هیچ گروهی نیست. براساس تمامی تحقیقاتی که در دنیا انجام شده، هر جنگی باعث سقوط در رشد و توسعه در اقتصاد و جامعه است و فقر و بیکاری را افزایش می‌دهد. البته این حرف بدان معنا نیست که ما از جنگ می‌ترسیم چرا که ارتشی‌ها، سپاهیان، نیروی هوافضا و مردم ایران نشان دادند با قدرت در برابر تجاوز ایستادند و اگر قرار بر ادامه جنگ بود هم با قدرت می‌ماندند و می‌ایستادند.

پزشکیان یادآور شد: رهبر شهید انقلاب می‌فرمودند که روند «نه جنگ، نه صلح» برای جامعه بد است. باید وضعیت خود را روشن کنیم. وقتی که امکان خارج شدن از این وضعیت وجود دارد، تعلل کردن و حل نکردن مسئله، نتیجه‌ای جز بدتر کردن وضعیت اقتصادی جامعه ندارد.

وضعیت امروز مردم بار سنگینی بر دوش ماست

رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: وضعیت امروز مردم بار سنگینی بر دوش ماست. وضعیت کار و اشتغال و آینده‌ای که باید جوانان ما داشته‌ باشند. تاکنون مجبور بودیم و باید می‌ایستادیم و باز هم اگر مجبور شویم، خواهیم ایستاد اما اگر قرار باشد آینده‌ای برای مردم تضمین کنیم و من به‌عنوان مسئول این کشور برای مردم کاری انجام دهم، باید بدانم وضعیت اقتصادی برای عده‌ای شکننده است. نمی‌توانم مردم خودمان را نبینم و نمی‌توانم زنان بیوه‌ای را ببینم که برای تأمین نان شب خود مشکل دارند و نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بمانم.

وی افزود: نمی‌توانم نسبت به جوانانی که باید برای آنان آینده‌ای روشن مبتنی بر خلاقیت و توانمندی بسازیم بی‌تفاوت باشم. آینده جوانان را ما می‌سازیم. در روندی که در پیش‌ است، این آینده تاریک و مبهم است. ما باید آینده روشن بسازیم و می‌توانیم با قدرت چنین آینده‌ای را بسازیم. معتقدم اگر دست به دست هم دهیم، مردم را با خود همراه کنیم و شبانه‌روز کار کنیم، می‌توانیم مسیر ۱۰ ‌ساله را در یک سال طی کنیم.



پزشکیان یادآور شد: چین چگونه توانست یک‌دفعه به جایگاه کنونی برسد؟ آیا اگر همان روندهای گذشته را ادامه می‌داد، می‌توانست به این نقطه برسد؟ باید نگاه ما عوض شود که تغییر ایجاد کنیم. رفتار ما باید تغییر کند تا تغییر را سریع به وجود آوریم. اگر این باور شکل بگیرد، خداوند نیز کمک خواهد کرد تا این تغییرات محقق شود. ما باید آینده جوانان خود را روشن و شفاف نشان دهیم و بستر لازم را برای رسیدن آنان به این آینده فراهم آوریم. این کار با شعار امکان‌پذیر نیست.

بار تورم بر دوش مردمی است که مدعی هستیم به فکر آنانیم



وی تصریح کرد: می‌فهمم که در جامعه مشکلات داریم و می‌فهم اگر بدون پشتوانه گسترش ایجاد کنیم، نتیجه آن تورم خواهد بود. بار تورم بر دوش مردمی است که مدعی هستیم به فکر آنانیم. تورم به معنای فشار بر محرومان، حاشیه‌نشینان، بازنشستگان، سالمندان، فقرا و بیکاران است و روز به روز این شکاف افزایش پیدا می‌کند.

نمی‌توانم راحت بخوابم و مردم گرسنه بمانند

رئیس‌جمهوری گفت: به‌عنوان مسئول دولت نمی‌توانم راحت بخوابم و مردم گرسنه بمانند. تا جایی که امکان دارد باید اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی انجام شود. منِ مدیر باید کنترل کنم و شما در بانک‌ها باید از خلق پول جلوگیری کنید. باید دست به دست هم بدهیم، با مردم همراه شویم و راه‌حل‌های علمی و اقتصادی را دنبال کنیم. ما زمینه آماده می‌کنیم تا تجار به‌راحتی تجارت کنند و اختلافات حذف و راه‌ها باز و معاملات به‌راحتی انجام شود. اگر نتوانیم این اقدامات را انجام دهیم و تورم با همین روند ادامه پیدا کند و سه رقمی شود، آیا جامعه توان تحمل چنین شرایطی را خواهد داشت؟ شما باید کمک کنید چنین اتفاقی رخ ندهد و ما کمک می‌کنیم تا هم حق و حقوق‌مان را بگیریم و هم زیر بار زور، ظلم و ذلت نمی‌رویم.

وقتی پول نداریم توقع ایجاد نکنیم

پزشکیان افزود: شما هستید که می‌توانید در این مسیر کمک کنید. بانک‌ها هستند که می‌توانند کمک کنند منابع مالی به سمت تولید و توسعه هدایت شود. وظیفه ما در دولت این است خودمان را جمع‌وجور کنیم و وقتی پول نداریم، توسعه و توقع ایجاد نکنیم و وعده‌های غلط ندهیم اما می‌توانیم با تولید، خلاقیت، دانش، علم و ارتباطات منطقی، ثروت ایجاد کنیم. پول با کار و تولید به وجود می‌آید، نه با خلق پول.

وی درباره وضعیت بازار ارز گفت: اقداماتی که بانک مرکزی و دولت در حوزه ارز انجام دادند، لطف خدا بود. بسیاری از افراد به ما انتقاد می‌کردند و می‌گفتند این اقدامات را انجام ندهید و می‌پرسیدند چرا اکنون چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود. ما ۴۷ سال است می‌خواهیم دست به کاری بزنیم می‌گویند الان وقت این کار نیست. سال‌ها ارز ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار افراد مختلف قرار می‌گرفت. این ارز به هرکسی که داده شده،‌ رانت بود. فرقی نمی‌کرد سرمایه‌گذار باشند یا نباشند، مذهبی باشند یا غیرمذهبی. مثلا نرخ ارز ۱۰۰ تومان بود و آن را با نرخ ۶۰ تومان دادیم. طرف برای مسافرت ارز می‌گرفت، شرکتی چنین ارزی را از افراد می‌گرفت و جنسی هم وارد می‌کرد و بعد فکر می‌کردیم که داریم ارز را مدیریت می‌کنیم حال اینکه ارزپاشی می‌کردیم.

اگر اصلاحات ارزی نمی‌شد، با قحطی در جنگ مواجه می‌شدیم

پزشکیان افزود: خدا کمک کرد و ارز کالاها را با کمک سیستم و پشتیبانی رهبر شهید مدیریت کردیم چون اگر آقای شهید نبود، نمی‌توانستیم خیلی از این کارها را انجام دهیم. منافع و پول‌های نهفته بود و منِ دولت این پول را به افرادی می‌دادیم و استفاده‌های کلانی می‌برند. آنقدر این پول‌ها زیاد بود که نمی‌شد این وضعیت را برهم ریخت. بحث چندین هزار میلیارد تومان بود و نه ۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان. در این میان گاهی بحث‌های تلویزیونی هم می‌شد که این پول‌ها چه شد حال اینکه اگر این کار را انجام نمی‌دادیم در ایام جنگ با قحطی مواجه می‌شدیم.

رئیس‌جمهوری تاکید کرد: ما ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی نداشتیم که بدهیم. معنای این حرف‌،‌ این بود که دیگر در بازار کالاهای اساسی پیدا نمی‌شد و با قحطی روبه‌رو می‌شدیم. بعد دشمن تصور می‌کرد به دلیل قحطی مردم در خیابان‌ها می‌ریزند؛ خدا کمک کرد،‌ رهبر شهید پشتیبانی کرد و دولت با قدرت ایستاد،‌ بانک مرکزی داهیانه و با هماهنگی مدیریت کرد و مردم در این دوره با هیچ کمبودی مواجه نشدند. حال اینکه در سال‌های گذشته در مناسبات‌هایی همچون عید نوروز و ماه رمضان کمبود داشتیم اما امسال باوجود تقارن این مناسبت‌ها در کنار جنگ،‌ کمبودی نداشتیم؛ این‌ها حاصل تدبیر و هماهنگی بود.

وی گفت: ما باید دولت را درست کنیم و شما باید بانک‌ها را درست کنید، این بانک‌ها و دولت هستند که پول خرج می‌کنند و با مدیریت آن‌ها می توان بقیه کارها را مدیریت کرد.

اعتبار کالابرگ اضافه خواهد شد

پزشکیان درباره وضعیت کالابرگ، گفت: با تورم ایجاد شده، دولت وعده پرداخت کالابرگ را داد که اعتبار آن افزایش پیدا خواهد کرد و براساس تورم اصلاح خواهد شد. دولت وعده داد که مشکلی از بابت معیشت مردم ایجاد نشود. با مسئولان، وزیر اقتصاد،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی صحبت کردم. موظفیم وضعیت معیشتی مردم را تامین کنیم. ما حق نداریم اجازه دهیم وضعیت معیشت مردم با مشکل مواجه شود. اقتصاددانان و صاحبان علم و دانش کمک کنند. بارها گفته‌ام لزومی ندارد فقط به توسعه فکر کنیم و باید به انسان‌ها نگاه کرد نه فقط به عدد و رقم.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید بازارهای منطقه‌ای را باز کرد، گفت: ما در دولت در تلاشیم بازارهای منطقه‌ای را آزاد شود و خصوصی‌ها به‌راحتی تجارت کنند و موانع را حذف کنیم.

آمریکا پذیرفت نمی‌توانند حق ایران را نادیده بگیرند



وی در ادامه با اشاره به مذاکرات، گفت: هیئت مذاکره کننده، آقای قالیباف‌، عراقچی و تیمی از بانک مرکزی برای مذاکرات رفته‌اند؛ همه حرف‌های قبلی رئیس‌جمهوری آمریکا را می‌دانیم که اکنون ۱۸۰ درجه چرخیده است. او می‌گفت که ایران باید بدون چون و چرا تسلیم شود و حق ندارد چنین کارهایی را انجام دهد اما اکنون در سخنرانی حرف‌های دیگری زد و مواضعش برگشت و پذیرفت نمی‌تواند حق ایران را نادیده بگیرند. آنان نمی‌توانند حق ملت ایران را نادیده بگیرند در نتیجه این مذاکراتی که شروع شده، برای رونق اقتصادی،‌ باز کردن بازار و حل مشکلات، بستر بسیار مناسبی است.

در مدت محاصره تنگه هرمز یک بشکه نفت نتوانستیم صادر کنیم

رئیس‌جمهوری گفت: تا دو روز قبل، ۱۶ میلیون بشکه نفت صادر شد و از مرز عبور کرد. در مدت محاصره تنگه هرمز یک بشکه نفت نتوانستیم صادر کنیم. دستاورد این گفت‌وگو خیلی ساده است؛ قدم اول این است که دوباره می‌توانیم منابع را بدست آوریم تا بتوانیم درباره منابع تصمیم‌گیری کنیم. در همین مدت، توانستیم بخشی از اعتبارات و پول‌ها را بازگردانیم و در همین بازه زمانی کوتاه اقدامات زیادی انجام شد. قرار است در گفت‌وگوهای امروز و فردا (در مذاکرات سوئیس)، ۶ میلیارد دلار پول‌مان در قطر (آزاد شده) به کشور بازگردانده شود. حضور آقای همتی در مذاکرات برای این است که این پول‌ها به چه چیزها واولویت‌هایی داده شود.

چه کسانی مخالف مذکرات هستند؟

پزشکیان گفت: دو سه دسته از گفت‌وگوها و مذاکرات ناراضی هستند؛ یکی نتانیاهو است که به هیچ‌وجه نمی‌خواهد آرامش در منطقه به وجود آید. او کاری در لبنان و غزه می‌کرد که اکنون وادارش کرده‌اند ادامه ندهد. این کارها برای این بود که جنگ را ادامه دهد و ما نتوانیم منابع و قدرت‌مان را بدست آوریم تا مشکلاتمان را حل کنیم.

وی افزود: گروه دیگر ناراضی، سلطنت‌طلبان هستند که نمی‌خواهند ما با آرامش ادامه دهیم تا ایران روی خوش ببیند. هر فرد دیگری که دلش نمی‌خواهد این آرامش ایجاد شود، در مسیر نتانیاهو و دارودسته‌اش تبلیغ می‌کند. معلوم است چه کسانی از این گفت‌وگوها ناراضی هستند و این مذاکرات چه دستاوردهایی برای ایران خواهد داشت. آنچه در اینجا (تفاهم‌نامه) نوشته شده، مسائلی است که اکثریت به نفع است. آن‌چه آمریکا می‌خواهد این است که ما بمب اتم نسازیم. مقام معظم رهبری بارها گفته بودند ما نمی‌خواهیم بمب اتم بسازیم و صدبار هم اعلام شده بود. اکنون آمریکا می‌گوید چنین چیزی را بنویسید و ما هم می‌نویسیم که بمب اتم نمی‌سازیم.

ما از حق غنی‌سازی نمی‌گذریم و آنان مجبورند بپذیرند

رئیس‌جمهوری یادآور شد: در زمان رهبر شهید انقلاب درباره چنین بحث‌هایی تفاهم شده بود. البته ما از حق غنی‌سازی نمی‌گذریم و آنان نیز مجبورند که بپذیرند. آنان می‌گفتند باید درباره توان موشکی بحث کنید اما الان می‌گویند که ایران هم باید موشک بالستیک داشته باشد. این یعنی قاعده تغییر کرده و عوض شدن قاعده به دلیل تلاش رزمندگان و عزیزمان ما در ارتش، هوافضا و مردم عزیز ایران است که با حضورشان در صحنه خلق کردند. دولت نیز تلاش خود را برای ارائه خدمات و حفظ آرامش انجام داد.

وحدت و انسجام ما را به این نقطه رسانده است

وی تاکید کرد: این وحدت و انسجام بود که ما را به این نقطه رسانده است. آنچه می‌تواند این معادله را برهم بزند و دشمن نیز دقیقا به دنبال آن است، برهم زدن وحدت و انسجام داخلی است. با نگاهی به طرح‌ها و استراتژی‌های نتانیاهو می‌توان فهمید بیشترین امید آن‌ها به این است که در داخل کشور تفرقه ایجاد کرده و وحدت و همبستگی را برهم بزنند. ما تلاش می‌کنیم این اتفاق رخ ندهد. برای من حفظ وحدت از پاسخ دادن به بسیاری از مسائل مهم‌تر است. به همین دلیل ساکت می‌مانم تا وحدت حفظ شود و کشور با عزت و سربلندی جلو رود.

وحدت‌شکنان آب در آسیاب دشمن می‌ریزند

پزشکیان افزود: افرادی که (از برهم خوردن وحدت) واهمه ندارند و هر چه می‌خواهند می‌گویند، بدانند که آب در آسیاب دشمن می‌ریزند.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اکنون دوران بسیار حساسی است، گفت: مقام معظم رهبری درباره مذاکرات اختیار را به دولت دادند ما بتوانیم این راه را برویم. همه کمک کنند این راه را برویم نه اینکه هر روز سنگ جلوی پای ما بیاندازند. کمک کنید با قدرت جلو رویم و ایران را بسازیم. ساختن ایران تنها با وحدت، همدلی و همراهی همه اقشار جامعه امکان‌پذیر است. اگر قرار باشد تحت تأثیر سخنان و حرف‌های عده‌ای، اختلاف و شکاف در جامعه ایجاد شود، دیگر به اسرائیل و آمریکا نیازی نیست چون ما خودمان مملکت را نابود می‌کنیم اگر وحدت را از دست بدهیم.

صداوسیما مراعات کند و مراقب باشد اتفاق دیگری رخ ندهد

وی افزود: امیدوارم همه دست به دست هم بدهیم و ان‌شاءالله تیم مذاکره‌کننده نیز با قدرت مذاکرات را ادامه دهد. آن‌چیزهایی که نوشته شده، دستاورد کار جمعی است. این دستاورد بزرگی است و تاکنون چنین وحدتی در کشور وجود نداشته است. نباید این وحدت را بر هم زد چون در این صورت قدرت و ثبات متزلزل می‌شود. البته صداوسیما باید مراعات کند و مراقب باشد و اجازه ندهد اتفاق دیگری رخ دهد.