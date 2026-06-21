صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انهدام باند آدم‌ربایی مسلحانه در پایتخت با پوشش مأمور

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند ۱۰ نفره آدم‌ ربایی مسلحانه خبر داد که با معرفی خود به عنوان مأمور، اتباع افغانستان... معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند ۱۰ نفره آدم‌ ربایی مسلحانه خبر داد که با معرفی خود به عنوان مأمور، اتباع افغانستانی را ربوده و در ازای آزادی آنان درخواست مبالغ کلان می‌کردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۱۷
| |
780 بازدید
انهدام باند آدم‌ربایی مسلحانه در پایتخت با پوشش مأمور

به گزارش تابناک به نقل از سایت پلیس، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: در پی وقوع دو فقره آدم‌ربایی در اواخر سال ۱۴۰۴، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای این باند که از مجرمان سابقه‌دار بودند، با استفاده از سه دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، پژو پارس و پراید و پس از معرفی خود به عنوان مأمور، طعمه‌های خود را شناسایی و با تهدید سلاح گرم ربوده‌اند. متهمان سپس برای آزادی گروگان‌ها از خانواده آنان درخواست مبالغ قابل توجهی می‌کردند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ضمن رصد تحرکات متهمان و هماهنگی با خانواده ربوده‌شدگان، موفق شدند یکی از متهمان اصلی را در یکی از استان‌های همجوار تهران شناسایی و دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: متهم پس از دستگیری به مشارکت در آدم‌ربایی‌ها اعتراف کرد و در ادامه تحقیقات، هویت ۹ عضو دیگر باند نیز شناسایی شد. کارآگاهان در چند عملیات ضربتی موفق شدند تمامی اعضای این شبکه را پیش از پرداخت هرگونه وجه از سوی خانواده قربانیان دستگیر کنند.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو قبضه سلاح کمری به همراه فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

 وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی نشان داد اعضای این باند به همین شیوه در یکی از شهرستان‌های شرق استان تهران نیز مرتکب آدم‌ربایی شده‌اند. با دستور مقام قضایی، تمامی متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آدم ربایی آدم ربایی مسلحانه پایتخت مامور گروگان
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
تهران در وضعیت قابل قبول
آمادگی پایتخت برای مراسم وداع با رهبر شهید
انهدام باند چهار نفره زورگیران پایتخت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n8P
tabnak.ir/005n8P