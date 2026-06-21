انهدام باند آدمربایی مسلحانه در پایتخت با پوشش مأمور
به گزارش تابناک به نقل از سایت پلیس، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: در پی وقوع دو فقره آدمربایی در اواخر سال ۱۴۰۴، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد اعضای این باند که از مجرمان سابقهدار بودند، با استفاده از سه دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، پژو پارس و پراید و پس از معرفی خود به عنوان مأمور، طعمههای خود را شناسایی و با تهدید سلاح گرم ربودهاند. متهمان سپس برای آزادی گروگانها از خانواده آنان درخواست مبالغ قابل توجهی میکردند.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ضمن رصد تحرکات متهمان و هماهنگی با خانواده ربودهشدگان، موفق شدند یکی از متهمان اصلی را در یکی از استانهای همجوار تهران شناسایی و دستگیر کنند.
وی اظهار داشت: متهم پس از دستگیری به مشارکت در آدمرباییها اعتراف کرد و در ادامه تحقیقات، هویت ۹ عضو دیگر باند نیز شناسایی شد. کارآگاهان در چند عملیات ضربتی موفق شدند تمامی اعضای این شبکه را پیش از پرداخت هرگونه وجه از سوی خانواده قربانیان دستگیر کنند.
سرهنگ نثاری تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو قبضه سلاح کمری به همراه فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی نشان داد اعضای این باند به همین شیوه در یکی از شهرستانهای شرق استان تهران نیز مرتکب آدمربایی شدهاند. با دستور مقام قضایی، تمامی متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و بررسیها برای شناسایی سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.