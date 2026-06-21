پوشش خاص شقایق فراهانی در اکران یک فیلم

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ شقایق فراهانی به همراه رضا بابک در اکران فیلم «پهلوانان نمی‌میرند» حاضر شد.

این بازیگر با پوششی خاص در این مراسم دیده شد که مدل سربندش توجه برخی کاربران را به خود جلب کرد. در حالی که بعضی از کاربران این انتخاب را متفاوت و عجیب دانستند، برخی دیگر معتقد بودند شقایق فراهانی همیشه سبک شخصی خودش را دارد و معمولاً به دنبال استایل‌های پرزرق‌وبرق و هماهنگ با مد روز نیست. این بازیگر اغلب با پوشش‌های ساده و رنگ‌های تیره، به‌خصوص مشکی، در مراسم‌ها و تصاویرش دیده می‌شود.