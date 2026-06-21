توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مذاکرات فنی ایران و آمریکا امروز یک شنبه ۳۱ خرداد در بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار می‌شود.

در این راستای هیاتی از ایران و آمریکا در این کشور حضور دارند. هیئت ایرانی شامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و مقامات بانک مرکزی و بخش نفت است.

در طرف آمریکا نیز علاوه بر استیو ویتکوف، فرستاده آمریکا و جرد کوشنر نماینده ترامپ، جی دی ونس معاون وی نیز در مذاکرات حضور دارند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش به همراه میانجی‌های قطری در این نشست‌ها شرکت می‌کنند.

وزارت خارجه پاکستان خبر داده است که مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان و قطر به عنوان دو کشور میانجی برگزار خواهد شد.

خبرنگار الجزیره از بورگن اشتوک سوئیس گزارش داده است که ظهر امروز به وقت محلی قرار است مراسم نمادین امضا و مبادله متن توافق مرحله اول میان دو هیات ایران و آمریکا برگزار شود.

پرونده لبنان در سایه تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی، محور اصلی این دوره از مذاکرات قرار دارد.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک دیپلمات مطلع گزارش داد که یک جلسه اضطراری در ابتدای دستور کار مذاکرات به تحولات لبنان اختصاص داده شده است تا اولین موضوعی باشد که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی درباره آن بحث می‌کنند.

ونس پیش از عزیمت به سوئیس گفت که دستیابی به پیشرفت در جهت آتش‌بس در لبنان یکی از اولویت‌های اصلی مذاکرات است، این اظهارات پس از آغاز مجدد حملات موشکی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان مطرح شد.

وی گفت: امیدواریم در پرونده هسته‌ای ایران و همچنین موضوع آتش‌بس در لبنان به پیشرفت دست پیدا کنیم.

یک مقام ایرانی نیز به این شبکه آمریکایی اعلام کرد که پایان دادن به درگیری در لبنان مهم‌ترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.

این مذاکرات در پی تفاهم چارچوب امضا شده بین آمریکا و ایران در هفته گذشته صورت می‌گیرد. قرار است دو طرف در مهلتی ۶۰ روزه به دنبال دستیابی به توافق نهایی در مورد مسائل هسته‌ای از جمله موضوع غنی سازی اورانیوم و ذخائر اورانیوم غنی شده ایران هستند.

با این حال، مسیر مذاکرات به دلیل تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و تنش‌های مرتبط با تنگه هرمز با چالش‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو است.