توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مذاکرات فنی ایران و آمریکا امروز یک شنبه ۳۱ خرداد در بورگناشتوک سوئیس برگزار میشود.
در این راستای هیاتی از ایران و آمریکا در این کشور حضور دارند. هیئت ایرانی شامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و مقامات بانک مرکزی و بخش نفت است.
در طرف آمریکا نیز علاوه بر استیو ویتکوف، فرستاده آمریکا و جرد کوشنر نماینده ترامپ، جی دی ونس معاون وی نیز در مذاکرات حضور دارند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش به همراه میانجیهای قطری در این نشستها شرکت میکنند.
وزارت خارجه پاکستان خبر داده است که مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر به عنوان دو کشور میانجی برگزار خواهد شد.
خبرنگار الجزیره از بورگن اشتوک سوئیس گزارش داده است که ظهر امروز به وقت محلی قرار است مراسم نمادین امضا و مبادله متن توافق مرحله اول میان دو هیات ایران و آمریکا برگزار شود.
پرونده لبنان در سایه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی، محور اصلی این دوره از مذاکرات قرار دارد.
شبکه سیانان به نقل از یک دیپلمات مطلع گزارش داد که یک جلسه اضطراری در ابتدای دستور کار مذاکرات به تحولات لبنان اختصاص داده شده است تا اولین موضوعی باشد که هیئتهای آمریکایی و ایرانی درباره آن بحث میکنند.
ونس پیش از عزیمت به سوئیس گفت که دستیابی به پیشرفت در جهت آتشبس در لبنان یکی از اولویتهای اصلی مذاکرات است، این اظهارات پس از آغاز مجدد حملات موشکی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان مطرح شد.
وی گفت: امیدواریم در پرونده هستهای ایران و همچنین موضوع آتشبس در لبنان به پیشرفت دست پیدا کنیم.
یک مقام ایرانی نیز به این شبکه آمریکایی اعلام کرد که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.
این مذاکرات در پی تفاهم چارچوب امضا شده بین آمریکا و ایران در هفته گذشته صورت میگیرد. قرار است دو طرف در مهلتی ۶۰ روزه به دنبال دستیابی به توافق نهایی در مورد مسائل هستهای از جمله موضوع غنی سازی اورانیوم و ذخائر اورانیوم غنی شده ایران هستند.
با این حال، مسیر مذاکرات به دلیل تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و تنشهای مرتبط با تنگه هرمز با چالشهای فزایندهای روبهرو است.
حسین قربانزاده عضو هیئت مذاکرهکننده ایران، با تشریح روند مذاکرات امروز، گفت: مهمترین محور گفتوگوها اجرای بند ۱۳ تفاهمنامه، یعنی فراهمسازی مقدمات لازم برای آغاز مذاکرات درباره سایر بندهای تفاهمنامه بوده است.
وی افزود: این مقدمات شامل پنج بند اصلی تفاهمنامه، یعنی بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. به گفته وی، بند یک مربوط به خاتمه جنگ در همه جبههها، بند ۴ رفع محاصره، بند ۵ بازگشایی تنگه، بند ۱۰ معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات آن و بند ۱۱ آزادسازی داراییها و اموال بلوکهشده ایران است.
قربانزاده با بیان اینکه بند یک مهمترین موضوع مذاکرات امروز بود، اظهار کرد: در نشستهای دوجانبه، چندجانبه و همچنین در نشست اصلی که همچنان در حال برگزاری است، موضوع لبنان بیش از هر مسئله دیگری مورد تأکید قرار گرفت، چراکه لبنان یکی از جبهههای اصلی محسوب میشود که باید در آن خاتمه جنگ اعلام شود.
عضو هیئت مذاکرهکننده ایران تصریح کرد: اگر در موضوع لبنان این اتفاق رخ ندهد، طبیعتاً سایر موضوعات تفاهمنامه نیز وارد مرحله مذاکره و اجرا نخواهد شد. این موضوع مورد تأکید هیئت ایرانی و شخص رئیس هیئت، دکتر قالیباف، قرار داشت و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، نتایج آن در پایان نشست امروز مشخص شود.
وی درباره سایر بندهای تفاهمنامه نیز گفت: کارشناسان در نشستهای جانبی درباره جزئیات اجرایی سایر بندها گفتوگو کردهاند. هیئت قطری نیز در مذاکرات مربوط به بند ۱۱ حضور داشت و درباره آزادسازی داراییهای ایران و ترتیبات اجرایی آن مذاکراتی انجام شد که همچنان ادامه دارد.
قربانزاده همچنین از نهایی شدن پیشنویس مربوط به بند ۱۰ خبر داد و افزود: پیشنویس معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات آن نهایی شده و بهزودی شاهد صدور این معافیت و اجرای آن خواهیم بود.
مدیر دفتر شبکه المیادین در شهر ژنو اعلام کرد که پاسخ ایران درباره تعلیق مذاکرات و عدم ورود به جلسه مذاکره روشن بوده است.
وی افزود که هیات ایرانی تنها پس از عذرخواهی ترامپ و عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان به مذاکرات باز خواهد گشت.
المیادین تصریح کرد که ایرانیها اکنون تنها خواستار توقف تجاوزات اسرائیل نیستند بلکه خواهان عقبنشینی اشغالگران از جنوب لبنان نیز هستند.
یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده به فارس گفت: هیئت مذاکرهکننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.
یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: هیئت مذاکرهکننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.
یک منبع آگاه هم پیشتر به فارس گفت که تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد و ادامه آن را در هالهای از ابهام فرو برده است.
رئیس هیئت مذاکره کننده ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با خودشان فکر نمیکنند که اگر تهدیدهایشان نتیجهای داشت، به استیصال امروز نمیرسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکاییها را به جایی حساب نمیکنیم.
وی در ادامه آورده است: بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آمادهاند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم.
خبرنگار صداوسیما در سوئیس گفت: هنوز ادامه داشتن گفتگوهای چهارجانبه یا توقف آن مشخص نیست.
تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد و ادامه آن را در هالهای از ابهام فرو برد.
رئیس مجلس در واکنش به لفاظی رییسجمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: با خودشان فکر نمیکنند که اگر تهدیدهایشان نتیجهای داشت، به استیصال امروز نمیرسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکاییها را به جایی حساب نمیکنیم.
بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آمادهاند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم.
مشورت هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ به ریاست محمدباقر قالیباف در محل برگزاری مذاکرات - زوریخ سوئیس
سناتور ضدایرانی لیندسی گراهام در مصاحبه با سیبیاس ادعای جدیدی درباره درگیریها مطرح کرد.
وی با اشاره به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا گفت: من فکر میکنم (توافق) شکست خواهد خورد. من روز جمعه چهار ساعت و نیم را با رئیسجمهور ترامپ سپری کردم. این اتفاقی است که به نظر من رخ خواهد داد. اگر این توافق شکست بخورد، رئیسجمهور ترامپ تنگهٔ هرمز را با زور تصاحب خواهد کرد.
در حالی که آمریکا در طول جنگ نتوانست تنگه هرمز را باز کند، گراهام مدعی شد: اگر ایران با کنترل ایالات متحده بر تنگهٔ هرمز مقابله کند، آنها را نابود خواهیم کرد.
لیندسی گراهام همچنین ادعای جدیدی را درباره لبنان طرح کرد و گفت: اگر ایران به حملات به اسرائیل در لبنان ادامه دهد، ما به ایران حمله خواهیم کرد. به ایرانیها میگویم، وقتی شما از حزبالله برای حمله به اسرائیل استفاده کنید، من فکر میکنم که سیاست جدید این خواهد بود که ما به شما حمله خواهیم کرد.
هیئت ایرانی پس از تهدیدات ترامپ، اعتراض خود را به طرف آمریکایی اعلام کرده و اکنون در حال بررسی گزینهها است.
گفتگوی دوجانبه هیئت های ایران و قطر، بعد از مذاکرات چهارجانبه آغاز شد.
ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، امروز در اظهاراتی درباره آخرین تحولات مربوط به توافق ایران و آمریکا، از آغاز گفتگوهای اجرایی برای پیادهسازی مفاد یادداشت تفاهم استقبال کرد. او این اقدام را «گامی نخستین و اساسی» در مسیر کاهش تنشها و دستیابی به ثبات منطقهای دانست.کاسیس با اشاره به سابقه طولانی میانجیگری سوئیس در مناقشات بینالمللی، تأکید کرد که کشورش از «روابط مبتنی بر اعتماد» با هر دو طرف یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. این ویژگی، سوئیس را به بازیگری منحصربهفرد در تسهیل گفتگوهای دشوار میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است.وزیر خارجه سوئیس در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت با معاون رئیسجمهور ایالات متحده درباره مذاکرات مرتبط با «اجرای یادداشت تفاهم» میان دو کشور گفتگو و تبادل نظر داشته است. هرچند جزئیات بیشتری از محتوای این رایزنیها منتشر نشده است.
مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با تمرکز بر جنگ لبنان، تنگه هرمز و ذخایر هستهای ایران آغاز شده است.
به گفته این منبع، گفتوگوها با فضایی «صریح و بسیار صادقانه» شروع شده و طرفها همچنین درباره ساختار یک دوره مذاکراتی ۶۰ روزه بر اساس یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای هفته گذشته بحث میکنند.
برخلاف اخبار برخی رسانه های خارجی هیچ مذاکره ای درباره برنامه هسته ای ایران در ۸۰ دقیقه دور اول گفتگوها، انجام نشده است
مذاکرات متمرکز بر تحقق ماده ۱۳ تفاهم اسلام آباد، با اولویت موضوع لبنان بوده است.
یک منبع آگاه در تیم مذاکرهکننده اعزامی ایران به سوئیس: هماکنون دور اول مذاکره ۴ جانبه به اتمام رسید.
نشست چهارجانبۀ سوئیس پس از ۸۰ دقیقه گفتوگو جهت مشورت های داخلی متوقف شد.
محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به الحدث گفت: ما در قانع کردن ایران و آمریکا برای مذکرات و دست یابی به آتش بس موفق شدیم. ما برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته موفق شدیم آمریکا و ایران را به هم نزدیک کنیم.
وی افزود: ما با شرکا و متحدان خود برای تضمین موفقیت میانجیگری همکاری کردیم. جنگ بین آمریکا و ایران ویرانگر بود و پیامدهای اقتصادی منفی داشت. سه تیم فنی در مذاکرات بین آمریکا و ایران شرکت میکنند.
وزیر خارجه پاکستان گفت: کمیتههای فنی در حال بحث در مورد پرونده هستهای، داراییهای مسدود شده و لبنان هستند.در طول دوره ۶۰ روزه هیچ عوارض عبور در تنگه هرمز نخواهد بود. چین از عبور کشتیها از تنگه هرمز بدون عوارض حمایت میکند. کشتیها در حال حاضر در هر دو جهت از طریق تنگه هرمز در حال حرکت هستند.
او ادامه داد: حملات اسرائیل به لبنان تحریکآمیز است و باید متوقف شود. من با وزرای امور خارجه عربستان سعودی، مصر و ترکیه برای احیای مساله غزه توافق کردم.
وی گفت: امیدواریم مذاکرات بین آمریکا و ایران به طور مثبت پیش برود. جنگ در خاورمیانه بر کل جهان تأثیر میگذارد و ما میخواهیم از تشدید آن جلوگیری کنیم.توافق نهایی بین آمریکا و ایران به نفع همه است. هیچ نکته منفی در یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران وجود ندارد.
وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد: عربستان سعودی، قطر، مصر و امارات متحده عربی از تلاشهای میانجیگری حمایت کردند. اوضاع بین ایالات متحده و ایران به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است.
او گفت: ما باید کمی بیشتر صبور باشیم و به نتایج رضایتبخشی برای آمریکا و ایران خواهیم رسید. امضای تفاهمنامه از راه دور هیچ ضرری نداشت. هر آنچه بین آمریکا و ایران توافق شده است در یادداشت تفاهم گنجانده شده است.
معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسمی پیش از شروع مذاکرات چهار جانبه در سوئیس گفت، تنها در همین چند ساعت پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.
نشست چهارجانبه ایران، آمریکا، قطر و پاکستان با عنوان نشست دریاچه لوسرن در سوئیس آغاز شد.
نشست چهارجانبه هیأتهای ایران، آمریکا، قطر و پاکستان با عنوان نشست دریاچه لوسرن بعدازظهر امروز (یکشنبه) ۳۱ خردادماه در بورگن اشتوک سوئیس آغاز شد.
️دیروز با مقامات ایرانی گفتگو کردم و نسبت به بستن تنگه هرمز به آنها هشدار دادم.
️از اسرائیل ناامید شدهام؛ آنها نمیتوانند بدون تخریب ساختمانها در لبنان کاری انجام دهند.
️ایران باید فوراً نیروهای نیابتی خود در لبنان را از ایجاد ناآرامی بازدارد.
️به تحویل پرونده حزب الله به سوریه و واگذاری قدرت به رئیس سوریه، احمد الشرع، نزدیک هستم.
️تهران باید فوراً از ایجاد تنش توسط نیروهای نیابتی خود در لبنان جلوگیری کند، و اگر چنین نکند، بار دیگر با قدرت به ایران ضربه خواهیم زد.
️اگر ایرانیها تعهدات جدی در میز مذاکره ارائه ندهند، گزینههای متعددی را در اختیار خواهم داشت.
ترامپ در واکنش به صحبتهای پزشکیان در مورد اینکه ایران از حق غنیسازی دست نخواهد کشد، گفت: او بهتر است مراقب حرف زدنش باشد؛ بهتر است رفتارش را درست کند، وگرنه بقیه کشورش را هم تصرف خواهیم کرد.
رئیس جمهور تروریست آمریکا به فاکس نیوز: اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، مذاکرهکنندگان ایرانی نمیتوانند به کشورشان بازگردند.
عراقچی و ونس در محل مذاکرات حاضر شدند.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به سوییس سفر کرده است صبح امروز با وزیر امور خارجه سوئیس در بورگناشتوک دیدار کرد ولی هیات ایرانی حاضر در این نشست برنامه ای برای دیدار گروسی ندارد.
ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس در فضای مجازی نوشت: جناب عراقچی به سوئیس خوش آمدید. در نشست دریاچه لوسرن، ما چارچوبی برای گفتوگو و تبادل نظر فراهم میکنیم.
وی افزود: در شرایطی دشوار و پیچیده، رابطه مبتنی بر اعتماد میان سوئیس و ایران، که در مأموریت ما به عنوان حافظ منافع نیز بازتاب یافته است، همچنان در خدمت دیپلماسی و در راستای صلح و امنیت در خاورمیانه قرار دارد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی رافائل گروسی در پیامی در ایکس اعلام کرد «با وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس در بورگناشتوک (محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس) دیدار کردم تا تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش مهم آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بررسی کنیم.»
وی افزود «در این برهه حساس، مهم است که به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت داده شود».
شبکههای خبری پاکستان تصاویر لحظات دیدار شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا را منتشر کردند.
در این گزارش آمده است که دیدار دوجانبه میانجی های پاکستانی با طرف آمریکایی آغاز شده است.
فایننشال تایمز به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد، میانجی گران در نشست سوئیس درباره سازوکار مربوط به رصد روند صلح در لبنان رایزنی خواهند کرد.
در این گزارش ادعا شده است: میانجی گران همچنین بعد از پرونده لبنان در خصوص تنگه هرمز و برنامه هسته ای ایران صحبت خواهند کرد.
پیشتر یک مقام ایرانی اعلام کرده بود که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.
اسماعیل بقایی سخنگوی تیم مذاکره کننده ایران گفت: ما برای مطالبهگری و بیان موارد نقض تفاهم آمدهایم و در نشست عصر امروز بین میانجیها و آمریکا هم این موارد مطرح خواهد شد.
تلویزیون پاکستان گزارش داد، نشست های اولیه در سطح فنی در سوئیس با مشارکت اعضای هیئت های چهار کشور آغاز شده است.
وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد: هیئت پاکستانی در سوئیس برای مشارکت در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهم نامه اسلام آباد حضور دارد.
وزارت کشور پاکستان نیز تاکید کرد: امور در مسیر درستی در جریان است و امیدواریم نشست های سوئیس به نتایج مثبت و مفیدی بیانجامد.
هیئت مذاکره کننده ایرانی که شب گذشته به زوریخ سوییس سفر کرده است صبح امروز در جلسه کاری داخلی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت.
در این نشست نود دقیقه ای آخرین تحولات ناظر به مذاکرات مرور شد.
اعضای هیئت ایران با مرور تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد، آخرین وضعیت اجرای تعهدات این کشور را مورد بررسی قرار داده و هماهنگیهای لازم درخصوص پیگیری عدم اجرای برخی تعهدات آمریکا در نشست های جداگانه امروز با میانجیگران، صورت گرفت.
دیدار وزیر خارجه ایران با همتای سوییسی، دیدار رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده کشورمان با هیئت قطری، دیدار دوجانبه با هیئت پاکستانی و نشست چهارجانبه با هیئت های امریکایی، قطری و پاکستانی از دیگر برنامه های این دوره از مذاکرات است.
هیئت جمهوری اسلامی ایران عازم ساختمان محل مذاکرات در سوئیس شده است.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه : قرار است یک جلسه یک روزه داشته باشیم. صبح دیدارهای دوجانبه با هیات های پاکستانی قطری به عنوان میانجی های این روند خواهیم داشت.
وی افزود: بعدازظهر هم نشست های چهار جانبه میان هیات های جمهوري اسلامي ايران و آمریکا و با حضور نمایندگان قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.
مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین پنتاگون با گفتن این که ایران دست برتر را در مذاکرات با آمریکا دارد و از موضع قدرت مذاکره میکند، بیان کرد که ایران حاضر است مخاطرات اقدامات متقابل در واکنش به اجرایی نشدن تعهدات در یادداشت تفاهم پایان جنگ با آمریکا را بپذیرد.
مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت جنگ آمریکا در امور غرب آسیا در دولت اول دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد از آنجا که ایران معتقد است «دست برتر» را در مذاکرات با آمریکا دارد، مخاطره از بین رفتن مذاکرات هستهای و بستن تنگه هرمز را در پافشاری در برابر تعلل طرف مقابل در اجرای تعهداتش بپذیرد.
مالروی در گفتوگو با شبکه ایبیسی نیوز بیان کرد: مشخص است ایران معتقد است که از موضع قدرت مذاکره میکند. اکنون قدرت سد کردن تامین یک پنجم انرژی جهان(از طریق تنگه هرمز) را دارد- اهرم فشاری که پیش از وقوع جنگ از آن استفاده نمیکرد.
اظهارات مولروی در پی تحولات مذاکرات تهران واشنگتن پس از امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو طرف مطرح شده است. طبق بند اول این یادداشت تفاهم، «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ حاضر با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی را در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند.»
وزیران خارجه ایران و سوئیس صبح روز یکشنبه به وقت محلی در محل مذاکرات ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند.
سوئیس که سابقه میزبانی مذاکرات هستهای ایران را بارها در کارنامه خود داشته است، یک بار دیگر این میزبان این مذاکرات به رهبری و میانجیگری پاکستان و برخی کشورهای عربی منطقه از جمله قطر است.
شبکه العربیه نیز بدون ارائه جزییات این دیدار، گزارش کرد که هیات دیپلماتیک ایران که برای شرکت در مذاکرات با هیاتهای آمریکایی و کشورهای میانجی به سوئیس سفر کرده است، امروز در محل این مذاکرات، هتل بورگناشتوک با هیات کشور میزبان دیدار کرد.
مدیر دفتر شبکه المیادین در ژنو اعلام کرد: نخستین نشست رسمی در بورگناشتاک ساعت ۱۶ برگزار میشود.
️دیدارهای مختلف دوجانبه و سهجانبه در اقامتگاه بورگناشتاک آغاز شده و مقدمهای برای نخستین نشست رسمی است.
نخستین موضوع مورد بحث پس از نشست افتتاحیه، اجرای بند نخست مربوط به توقف جنگ، بهویژه در لبنان است.
چه راه حلی برای برداشته شدن سایه جنگ دارند.
می خواستی چکار کنی؟؟؟