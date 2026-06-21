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توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند

مذاکرات فنی هیات‌های ایران و آمریکا با محوریت پرونده لبنان در بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۱۳
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توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مذاکرات فنی ایران و آمریکا امروز یک شنبه ۳۱ خرداد در بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار می‌شود.

در این راستای هیاتی از ایران و آمریکا در این کشور حضور دارند. هیئت ایرانی شامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و مقامات بانک مرکزی و بخش نفت است. 

در طرف آمریکا نیز علاوه بر استیو ویتکوف، فرستاده آمریکا و جرد کوشنر نماینده ترامپ، جی دی ونس معاون وی نیز در مذاکرات حضور دارند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش به همراه میانجی‌های قطری در این نشست‌ها شرکت می‌کنند.

وزارت خارجه پاکستان خبر داده است که مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان و قطر به عنوان دو کشور میانجی برگزار خواهد شد.

خبرنگار الجزیره از بورگن اشتوک سوئیس گزارش داده است که ظهر امروز به وقت محلی قرار است مراسم نمادین امضا و مبادله متن توافق مرحله اول میان دو هیات ایران و آمریکا برگزار شود.

پرونده لبنان در سایه تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی، محور اصلی این دوره از مذاکرات قرار دارد.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک دیپلمات مطلع گزارش داد که یک جلسه اضطراری در ابتدای دستور کار مذاکرات به تحولات لبنان اختصاص داده شده است تا اولین موضوعی باشد که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی درباره آن بحث می‌کنند.

ونس پیش از عزیمت به سوئیس گفت که دستیابی به پیشرفت در جهت آتش‌بس در لبنان یکی از اولویت‌های اصلی مذاکرات است، این اظهارات پس از آغاز مجدد حملات موشکی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان مطرح شد.

وی گفت: امیدواریم در پرونده هسته‌ای ایران و همچنین موضوع آتش‌بس در لبنان به پیشرفت دست پیدا کنیم.

یک مقام ایرانی نیز به این شبکه آمریکایی اعلام کرد که پایان دادن به درگیری در لبنان مهم‌ترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.

این مذاکرات در پی تفاهم چارچوب امضا شده بین آمریکا و ایران در هفته گذشته صورت می‌گیرد. قرار است دو طرف در مهلتی ۶۰ روزه به دنبال دستیابی به توافق نهایی در مورد مسائل هسته‌ای از جمله موضوع غنی سازی اورانیوم و ذخائر اورانیوم غنی شده ایران هستند.

با این حال، مسیر مذاکرات به دلیل تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و تنش‌های مرتبط با تنگه هرمز با چالش‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو است.

روایت عضو هیئت مذاکره‌کننده ایران درباره مذاکرات
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۲۱:۵۵

حسین قربان‌زاده عضو هیئت مذاکره‌کننده ایران، با تشریح روند مذاکرات امروز، گفت: مهم‌ترین محور گفت‌وگوها اجرای بند ۱۳ تفاهم‌نامه، یعنی فراهم‌سازی مقدمات لازم برای آغاز مذاکرات درباره سایر بندهای تفاهم‌نامه بوده است.

وی افزود: این مقدمات شامل پنج بند اصلی تفاهم‌نامه، یعنی بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. به گفته وی، بند یک مربوط به خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، بند ۴ رفع محاصره، بند ۵ بازگشایی تنگه، بند ۱۰ معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات آن و بند ۱۱ آزادسازی دارایی‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران است.

قربان‌زاده با بیان اینکه بند یک مهم‌ترین موضوع مذاکرات امروز بود، اظهار کرد: در نشست‌های دوجانبه، چندجانبه و همچنین در نشست اصلی که همچنان در حال برگزاری است، موضوع لبنان بیش از هر مسئله دیگری مورد تأکید قرار گرفت، چراکه لبنان یکی از جبهه‌های اصلی محسوب می‌شود که باید در آن خاتمه جنگ اعلام شود.

عضو هیئت مذاکره‌کننده ایران تصریح کرد: اگر در موضوع لبنان این اتفاق رخ ندهد، طبیعتاً سایر موضوعات تفاهم‌نامه نیز وارد مرحله مذاکره و اجرا نخواهد شد. این موضوع مورد تأکید هیئت ایرانی و شخص رئیس هیئت، دکتر قالیباف، قرار داشت و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، نتایج آن در پایان نشست امروز مشخص شود.

وی درباره سایر بندهای تفاهم‌نامه نیز گفت: کارشناسان در نشست‌های جانبی درباره جزئیات اجرایی سایر بندها گفت‌وگو کرده‌اند. هیئت قطری نیز در مذاکرات مربوط به بند ۱۱ حضور داشت و درباره آزادسازی دارایی‌های ایران و ترتیبات اجرایی آن مذاکراتی انجام شد که همچنان ادامه دارد.

قربان‌زاده همچنین از نهایی شدن پیش‌نویس مربوط به بند ۱۰ خبر داد و افزود: پیش‌نویس معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات آن نهایی شده و به‌زودی شاهد صدور این معافیت و اجرای آن خواهیم بود.

المیادین: ایران برای بازگشت به مذاکرات، ۲ شرط تعیین کرد
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۲۱:۵۳

مدیر دفتر شبکه المیادین در شهر ژنو اعلام کرد که پاسخ ایران درباره تعلیق مذاکرات و عدم ورود به جلسه مذاکره روشن بوده است.

وی افزود که هیات ایرانی تنها پس از عذرخواهی ترامپ و عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان به مذاکرات باز خواهد گشت.

المیادین تصریح کرد که ایرانی‌ها اکنون تنها خواستار توقف تجاوزات اسرائیل نیستند بلکه خواهان عقب‌نشینی اشغالگران از جنوب لبنان نیز هستند.

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۲۰:۳۱

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد

 یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به فارس گفت: هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد. 

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در اعتراض به تهدیدات ترامپ محل مذاکره را ترک کرد.

یک منبع آگاه هم پیشتر به فارس گفت که تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد و ادامه آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

وی در ادامه آورده است: بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم.

هنوز ادامه داشتن گفتگوهای چهارجانبه یا توقف آن مشخص نیست
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۲۰:۱۹

خبرنگار صداوسیما در سوئیس گفت: هنوز ادامه داشتن گفتگوهای چهارجانبه یا توقف آن مشخص نیست.

 تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۴۹

 تهدید ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرد و ادامه آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.

قالیباف: تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم/ آماده پاسخ هستیم
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۴۴

شروع مذاکرات ایران و آمریکا/ عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی/ ترامپ به پزشکیان: مراقب حرف زدنت باش!/ ونس: پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است

رئیس مجلس در واکنش به لفاظی رییس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم.

مشورت هیئت ایرانی در محل برگزاری مذاکرات
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۴۱

شروع مذاکرات ایران و آمریکا/ عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی/ ترامپ به پزشکیان: مراقب حرف زدنت باش!/ ونس: پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است

مشورت هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ به ریاست محمدباقر قالیباف در محل برگزاری مذاکرات - زوریخ سوئیس

ادعای گراهام: اگر حزب‌الله به اسرائیل حمله کند، ما به ایران حمله می‌کنیم
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۲۵

سناتور ضدایرانی لیندسی گراهام در مصاحبه با سی‌بی‌اس ادعای جدیدی درباره درگیری‌ها مطرح کرد.

وی با اشاره به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا گفت:‌ من فکر می‌کنم (توافق) شکست خواهد خورد. من روز جمعه چهار ساعت و نیم را با رئیس‌جمهور ترامپ سپری کردم. این اتفاقی است که به نظر من رخ خواهد داد. اگر این توافق شکست بخورد، رئیس‌جمهور ترامپ تنگهٔ هرمز را با زور تصاحب خواهد کرد.

در حالی که آمریکا در طول جنگ نتوانست تنگه هرمز را باز کند، گراهام مدعی شد:‌ اگر ایران با کنترل ایالات متحده بر تنگهٔ هرمز مقابله کند، آن‌ها را نابود خواهیم کرد.

لیندسی گراهام همچنین ادعای جدیدی را درباره لبنان طرح کرد و گفت: اگر ایران به حملات به اسرائیل در لبنان ادامه دهد، ما به ایران حمله خواهیم کرد. به ایرانی‌ها می‌گویم، وقتی شما از حزب‌الله برای حمله به اسرائیل استفاده کنید، من فکر می‌کنم که سیاست جدید این خواهد بود که ما به شما حمله خواهیم کرد.

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فیلم اصلی
اعتراض هیئت ایرانی به تداوم تهدیدات ترامپ
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۲۳


 
هیئت ایرانی پس از تهدیدات ترامپ، اعتراض خود را به طرف آمریکایی اعلام کرده و اکنون در حال بررسی گزینه‌ها است.

آغاز گفتگوی دوجانبه هیئت های ایران و قطر
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۱۵

شروع مذاکرات ایران و آمریکا/ عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی/ ترامپ به پزشکیان: مراقب حرف زدنت باش!/ ونس: پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است

 گفتگوی دوجانبه هیئت های ایران و قطر، بعد از مذاکرات چهارجانبه آغاز شد.

وزیر خارجه سوئیس: روابط اعتمادآمیزی با آمریکا و ایران داریم
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۱۲

شروع مذاکرات ایران و آمریکا/ عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی/ ترامپ به پزشکیان: مراقب حرف زدنت باش!/ ونس: پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است

ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، امروز در اظهاراتی درباره آخرین تحولات مربوط به توافق ایران و آمریکا، از آغاز گفتگوهای اجرایی برای پیاده‌سازی مفاد یادداشت تفاهم استقبال کرد. او این اقدام را «گامی نخستین و اساسی» در مسیر کاهش تنش‌ها و دستیابی به ثبات منطقه‌ای دانست.کاسیس با اشاره به سابقه طولانی میانجی‌گری سوئیس در مناقشات بین‌المللی، تأکید کرد که کشورش از «روابط مبتنی بر اعتماد» با هر دو طرف یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. این ویژگی، سوئیس را به بازیگری منحصربه‌فرد در تسهیل گفتگوهای دشوار میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است.وزیر خارجه سوئیس در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت با معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره مذاکرات مرتبط با «اجرای یادداشت تفاهم» میان دو کشور گفتگو و تبادل نظر داشته است. هرچند جزئیات بیشتری از محتوای این رایزنی‌ها منتشر نشده است.

تمرکز اولیه مذاکرات ایران و آمریکا بر لبنان
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۹:۰۴

شروع مذاکرات ایران و آمریکا/ عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی/ ترامپ به پزشکیان: مراقب حرف زدنت باش!/ ونس: پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است

مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با تمرکز بر جنگ لبنان، تنگه هرمز و ذخایر هسته‌ای ایران آغاز شده است.

به گفته این منبع، گفت‌وگوها با فضایی «صریح و بسیار صادقانه» شروع شده و طرف‌ها همچنین درباره ساختار یک دوره مذاکراتی ۶۰ روزه بر اساس یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای هفته گذشته بحث می‌کنند.

هیچ مذاکره‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران در دور اول گفتگوها، انجام نشده است
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۸:۵۰

برخلاف اخبار برخی رسانه های خارجی هیچ مذاکره ای درباره برنامه هسته ای ایران در ۸۰ دقیقه دور اول گفتگوها، انجام نشده است

مذاکرات متمرکز بر تحقق ماده ۱۳ تفاهم اسلام آباد، با اولویت موضوع لبنان بوده است.

هم‌اکنون دور اول مذاکره ۴ جانبه به اتمام رسید
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۸:۳۵

شروع مذاکرات ایران و آمریکا/ عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی/ ترامپ به پزشکیان: مراقب حرف زدنت باش!/ ونس: پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است

یک منبع آگاه در تیم مذاکره‌کننده اعزامی ایران به سوئیس: هم‌اکنون دور اول مذاکره ۴ جانبه به اتمام رسید.

 نشست چهارجانبۀ سوئیس پس از ۸۰ دقیقه گفت‌وگو جهت مشورت های داخلی متوقف شد.

وزیر خارجه پاکستان: توافق نهایی ایران و آمریکا به نفع همه است
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۴۰
 
وزیر خارجه پاکستان: توافق نهایی ایران و آمریکا به نفع همه است

محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به الحدث گفت: ما در قانع کردن ایران و آمریکا برای مذکرات و دست یابی به آتش بس موفق شدیم. ما برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته موفق شدیم آمریکا و ایران را به هم نزدیک کنیم.

وی افزود: ما با شرکا و متحدان خود برای تضمین موفقیت میانجیگری همکاری کردیم. جنگ بین آمریکا و ایران ویرانگر بود و پیامدهای اقتصادی منفی داشت. سه تیم فنی در مذاکرات بین آمریکا و ایران شرکت می‌کنند.

وزیر خارجه پاکستان گفت: کمیته‌های فنی در حال بحث در مورد پرونده هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده و لبنان هستند.در طول دوره ۶۰ روزه هیچ عوارض عبور در تنگه هرمز نخواهد بود. چین از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون عوارض حمایت می‌کند. کشتی‌ها در حال حاضر در هر دو جهت از طریق تنگه هرمز در حال حرکت هستند.

او ادامه داد: حملات اسرائیل به لبنان تحریک‌آمیز است و باید متوقف شود. من با وزرای امور خارجه عربستان سعودی، مصر و ترکیه برای احیای مساله غزه توافق کردم.

وی گفت: امیدواریم مذاکرات بین آمریکا و ایران به طور مثبت پیش برود. جنگ در خاورمیانه بر کل جهان تأثیر می‌گذارد و ما می‌خواهیم از تشدید آن جلوگیری کنیم.توافق نهایی بین آمریکا و ایران به نفع همه است. هیچ نکته منفی در یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران وجود ندارد.

وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد: عربستان سعودی، قطر، مصر و امارات متحده عربی از تلاش‌های میانجیگری حمایت کردند. اوضاع بین ایالات متحده و ایران به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است.

او گفت: ما باید کمی بیشتر صبور باشیم و به نتایج رضایت‌بخشی برای آمریکا و ایران خواهیم رسید. امضای تفاهم‌نامه از راه دور هیچ ضرری نداشت. هر آنچه بین آمریکا و ایران توافق شده است در یادداشت تفاهم گنجانده شده است.

عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی به وی هنگام ورود
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۳۳

 عصبانیت ونس از بی محلی تیم مذاکره کننده ایرانی به وی هنگام ورود 

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فیلم اصلی
آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا از زبان وزیر خارجه پاکستان
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۲۴
وزیر امور خارجه پاکستان ضمن ابراز خوشبینی نسبت به نتایج مذاکرات ایران و آمریکا، گفت که کمیته‌های فنی در حال بحث درباره پرونده هسته‌ای، پول‌های بلوکه شده و مسئله لبنان هستند.
 
«اسحاق دار» امروز یکشنبه گفت که اسلام آباد پس از ۴۷ سال موفق به انجام یک میانجی‌گری تاریخی میان آمریکا و ایران شده است.
 
وزیر خارجه پاکستان در گفت‌وگو با شبکه العربیه تأکید کرد: «ما با شرکا و متحدان خود برای موفقیت این میانجی‌گری همکاری کردیم؛ زیرا جنگ میان آمریکا و ایران وحشتناک بود و پیامدهای اقتصادی منفی خواهد داشت».
 
دار درباره تیمهای شرکت کننده در این مذاکرات هم گفت: «سه تیم فنی در مذاکرات میان آمریکا و ایران مشارکت دارند. کمیته‌های فنی در حال بحث درباره پرونده هسته‌ای، پول‌های بلوکه شده و مسئله لبنان هستند».
 
وی با بیان اینکه در طول دوره ۶۰ روزه آتش‌بس، هیچ‌گونه عوارضی برای عبور از تنگه هرمز اخذ نخواهد شد، اظهارنظری درباره وضعیت تنگه پس از این دوره نکرد.
 
درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران هم مدعی شد: «بر سر کاهش سطح غنی‌سازی ذخایر هسته‌ای ایران، توافقاتی صورت گرفته است. در واقع ذخایر هسته‌ای ایران همچنان در زیر زمین مدفون است».
 
وزیر خارجه پاکستان همچنین توضیح داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شخصاً بر گفتگوها نظارت داشته و معتقد است که «آمریکا و ایران به این نتیجه رسیده‌اند که دیپلماسی راه حل است».
 
وزیر خارجه پاکستان مراحل بعدی مذاکرات را بسیار دشوار توصیف کرد و در عین حال افزود: «امیدواریم گفتگوها میان آمریکا و ایران به صورت مثبت پیش برود؛ زیرا جنگ در خاورمیانه بر کل جهان تأثیر می‌گذارد و ما می‌خواهیم از تشدید آن جلوگیری کنیم».
 
وی ضمن ابراز اطمینان نسبت به حصول توافق نهایی بین ایران و آمریکا، خاطر نشان کرد: «هیچ نکته منفی در یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران وجود ندارد. در حال حاضر، پرونده تحریم‌های ایران به صورت دوجانبه با آمریکا بررسی خواهد شد».
 
اسحاق دار از «پیشرفت چشمگیر» در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد و تصریح کرد: «باید کمی صبر کرد تا به نتایج رضایت‌بخش برای آمریکا و ایران برسیم». 
ونس: در همین چند ساعت پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۲۱

معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسمی پیش از شروع مذاکرات چهار جانبه در سوئیس گفت، تنها در همین چند ساعت پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.

«جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی قبل از شروع مذاکرات 4 جانبه در بورگن اشتوک در سوئیس گفت، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از اهدافی بوده که به گفته او «پیشاپیش محقق شده‌اند»! و اکنون تمرکز مذاکرات بر دستاوردهای بیشتر و ایجاد تغییرات پایدار در خاورمیانه قرار دارد.
 
ونس ادعا کرد، «بازگشایی تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران، مواردی هستند که از قبل تحقق یافته‌اند. اکنون پرسش این است که تا چه اندازه می‌توانیم در کنار یکدیگر به دستاوردهای بیشتری برسیم.»
 
وی افزود، «اینکه آیا می‌توانیم روابط و معادلات خاورمیانه را به‌صورت دائمی تغییر دهیم یا دوباره به روش‌های گذشته بازگردیم، موضوع اصلی است. بازگشت به گذشته گزینه مطلوب ما نیست، اما قطعاً ممکن است رخ دهد.»
 
ونس در ادامه با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، اعلام کرد قطر، پاکستان، اسرائیل و آمریکا همگی در مسیر دستیابی به صلح منطقه‌ای همکاری می‌کنند.
 
ونس گفت، «قطری‌ها، پاکستانی‌ها و دوستان ما در اسرائیل، همگی برای تحقق صلح در منطقه تلاش می‌کنند. البته طبیعی است که گاهی درباره نحوه رسیدن به این هدف اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.»
 
وی با اشاره به وضعیت لبنان افزود، «در مورد لبنان، واقعاً احساس خوبی نسبت به شرایط فعلی دارم. هنوز کارهایی باقی مانده که باید انجام شود، اما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.»
 
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که لبنان به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های جاری میان آمریکا، ایران و میانجی‌های منطقه‌ای تبدیل شده و اجرای آتش‌بس در این کشور از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در مذاکرات سوئیس به شمار می‌رود.
 
ادعای ونس: آمریکا آماده «تحول بنیادین» در روابط با ایران است معاون رئیس‌جمهور آمریکا که پیش از آغاز مذاکرات سطح بالای واشنگتن و تهران صحبت میکرد همچنین مدعی شد، دولت آمریکا آماده است در صورت تغییر رویکرد جمهوری اسلامی، روابط خود با ایران را به‌صورت «بنیادین» متحول کند.ونس با اشاره به اهمیت گفت‌وگوهای جاری گفت، «هرگز پیش از این، رهبران ایران و آمریکا در چنین سطح بالایی با یکدیگر دیدار نکرده‌اند.»
 
وی بدون اشاره به تجاوز نظامی آمریکا در ژوئن 2025 و جنگ 40 روزه اخیر علیه ایران افزود، «رئیس‌جمهور از ما خواسته است فصل جدیدی را آغاز کنیم، روابط خود با مردم ایران را متحول کنیم و دست دوستی به سوی آنها دراز کنیم. پیام ما این است که اگر رهبری ایران حاضر باشد از نقش‌آفرینی در بی‌ثباتی منطقه دست بردارد و برای بلندمدت از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود صرف‌نظر کند، ایالات متحده نیز آماده است روابط خود با این کشور را به‌طور اساسی دگرگون کند.»
 
معاون رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد، «این هدف اصلی ماست.»ونس همچنین با اشاره به روند مذاکرات گفت، «تنها در چند ساعت گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و انتظار دارم در ساعات آینده نیز پیشرفت‌های بیشتری به دست آید.»
 
اظهارات ونس در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس با محوریت تثبیت آتش‌بس، وضعیت لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و آینده برنامه هسته‌ای ایران در جریان است.
آغاز نشست چهارجانبه ایران، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۲۱

نشست چهارجانبه ایران، آمریکا، قطر و پاکستان با عنوان نشست دریاچه لوسرن در سوئیس آغاز شد.

نشست چهارجانبه هیأت‌های ایران، آمریکا، قطر و پاکستان با عنوان نشست دریاچه لوسرن بعدازظهر امروز (یکشنبه) ۳۱ خرداد‌ماه در بورگن اشتوک سوئیس آغاز شد.

ترامپ: ایران باید فوراً جلوی گروه‌های نیابتی خود را در لبنان که درحال ایجاد دردسر هستند، بگیرد
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۱۲

ورود هیئت‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران به سالن نشست/ حضور گروسی در محل مذاکرات/ آغاز نشست‌های اولیه در سوئیس

ترامپ: ایران باید فوراً جلوی گروه‌های نیابتی خود را در لبنان که درحال ایجاد دردسر هستند، بگیرد
 
اگر این کار را نکنند، دوباره ضربهٔ بسیار سختی به ایران خواهیم زد، دقیقاً مثل همان کاری که هفته گذشته کردیم، فقط این‌بار بسیار سخت‌تر!
ترامپ: اگر ایران تنگه هرمز را مسدود کند، مذاکره‌کنندگان ایرانی قادر به بازگشت به کشور خود نخواهند بود
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۱۱


️دیروز با مقامات ایرانی گفتگو کردم و نسبت به بستن تنگه هرمز به آن‌ها هشدار دادم.

️از اسرائیل ناامید شده‌ام؛ آن‌ها نمی‌توانند بدون تخریب ساختمان‌ها در لبنان کاری انجام دهند.

️ایران باید فوراً نیروهای نیابتی خود در لبنان را از ایجاد ناآرامی بازدارد.

️به تحویل پرونده حزب الله به سوریه و واگذاری قدرت به رئیس سوریه، احمد الشرع، نزدیک هستم.

️تهران باید فوراً از ایجاد تنش توسط نیروهای نیابتی خود در لبنان جلوگیری کند، و اگر چنین نکند، بار دیگر با قدرت به ایران ضربه خواهیم زد.

️اگر ایرانی‌ها تعهدات جدی در میز مذاکره ارائه ندهند، گزینه‌های متعددی را در اختیار خواهم داشت.

واکنش ترامپ به صحبت‌های پزشکیان: مراقب حرف‌هایتان باشید!
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۰۲

ترامپ در واکنش به صحبت‌های پزشکیان در مورد اینکه ایران از حق غنی‌سازی دست نخواهد کشد، گفت: او بهتر است مراقب حرف زدنش باشد؛ بهتر است رفتارش را درست کند، وگرنه بقیه کشورش را هم تصرف خواهیم کرد.

تکرار توهمات ترامپ: می‌توانیم فرشته نگهبان هرمز شده و ۲۰ درصد نفت را تصاحب کنیم!
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۷:۰۰
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه ای با تکرار مواضع واهی و تهدیدآمیز خود که از سر یأس و استیصال پس از شکست نظامی مقابل تهران مطرح شد، ادعا کرد: اگر ایرانی‌ها تنگه هرمز را ببندند، کشورشان از بین خواهد رفت.
 
رئیس جمهور آمریکا دلیل مداخله هایش در منطقه را اینگونه رسانه ای کرد: آمریکا می‌تواند فرشته نگهبان تنگه هرمز شود و ۲۰٪ از نفت را تصاحب کند.
ترامپ تیم مذاکره‌کننده ایران را تهدید به گروگانگیری کرد
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۶:۵۸

رئیس جمهور تروریست آمریکا به فاکس نیوز: اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، مذاکره‌کنندگان ایرانی نمی‌توانند به کشورشان بازگردند.

ورود هیئت‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران به سالن نشست
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۶:۳۰
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ورود هیئت‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران و میانجی‌های قطری و پاکستانی به سالن نشست در اقامتگاه بورگنشتوک. 

 هیئت‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران و میانجی‌های قطری و پاکستانی به سالن نشست در اقامتگاه بورگنشتوک وارد شدند. 

حضور عراقچی و ونس در محل مذاکرات
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۶:۲۸

حضور عراقچی و ونس در محل مذاکرات

عراقچی و ونس در محل مذاکرات حاضر شدند. 

هیات ایرانی شرکت کننده در مذاکرات سوئیس دیداری با گروسی نخواهد داشت
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۴:۲۴

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به سوییس سفر کرده است صبح امروز با وزیر امور خارجه سوئیس در بورگن‌اشتوک دیدار کرد ولی هیات ایرانی حاضر در این نشست برنامه ای برای دیدار گروسی ندارد.

پیام وزیر خارجه سوئیس پس از دیدار با عراقچی
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۴:۱۷

پیام وزیر خارجه سوئیس پس از دیدار با عراقچیپیام وزیر خارجه سوئیس پس از دیدار با عراقچی

 

ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس در فضای مجازی نوشت: جناب عراقچی به سوئیس خوش آمدید. در نشست دریاچه لوسرن، ما چارچوبی برای گفت‌وگو و تبادل نظر فراهم می‌کنیم. 

وی افزود: در شرایطی دشوار و پیچیده، رابطه مبتنی بر اعتماد میان سوئیس و ایران، که در مأموریت ما به عنوان حافظ منافع نیز بازتاب یافته است، همچنان در خدمت دیپلماسی و در راستای صلح و امنیت در خاورمیانه قرار دارد.

حضور گروسی در محل برگزاری مذاکرات
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۳:۲۸

حضور گروسی در محل برگزاری مذاکرات

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی در پیامی در ایکس اعلام کرد «با وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس در بورگن‌اشتوک (محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس) دیدار کردم تا تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیش‌رو و نقش مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کنیم.»

وی افزود «در این برهه حساس، مهم است که به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت داده شود».

دیدار سران سیاسی و نظامی پاکستان با معاون ترامپ در بورگن اشتوک سوئیس
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۳:۲۳

شبکه‌های خبری پاکستان تصاویر لحظات دیدار شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا را منتشر کردند. 

در این گزارش آمده است که دیدار دوجانبه میانجی های پاکستانی با طرف آمریکایی آغاز شده است.

موضوعات مورد بحث میانجی‌گران در سوئیس به روایت فایننشال تایمز
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۳:۰۱
 
موضوعات مورد بحث میانجی‌گران در سوئیس به روایت فایننشال تایمز

فایننشال تایمز به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد، میانجی گران در نشست سوئیس درباره سازوکار مربوط به رصد روند صلح در لبنان رایزنی خواهند کرد.

در این گزارش ادعا شده است: میانجی گران همچنین بعد از پرونده لبنان در خصوص تنگه هرمز و برنامه هسته ای ایران صحبت خواهند کرد.

پیشتر یک مقام ایرانی اعلام کرده بود که پایان دادن به درگیری در لبنان مهم‌ترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.

سخنگوی تیم مذاکره‌کننده: برنامه‌ریزی ما برای گفت‌وگو تا امشب است و فکر نمی‌کنم بیشتر طول بکشد
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۲:۴۹

اسماعیل بقایی سخنگوی تیم مذاکره کننده ایران گفت: ما برای مطالبه‌گری و بیان موارد نقض تفاهم آمده‌ایم و در نشست عصر امروز بین میانجی‌ها و آمریکا هم این موارد مطرح خواهد شد.

آغاز نشست‌های اولیه در سوئیس؛ امیدواری پاکستان به تحقق نتایج مثبت
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۲:۴۱

تلویزیون پاکستان گزارش داد، نشست های اولیه در سطح فنی در سوئیس با مشارکت اعضای هیئت های چهار کشور آغاز شده است.

وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد: هیئت پاکستانی در سوئیس برای مشارکت در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهم نامه اسلام آباد حضور دارد.

وزارت کشور پاکستان نیز تاکید کرد: امور در مسیر درستی در جریان است و امیدواریم نشست های سوئیس به نتایج مثبت و مفیدی بیانجامد.

نشست داخلی هیئت مذاکره کننده ایرانی در  سوییس برگزار شد/ برگزاری سه دیدار دوجانبه با طرف های میانجی
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۲:۳۰

هیئت مذاکره کننده ایرانی که شب گذشته به زوریخ سوییس سفر کرده است صبح امروز در جلسه کاری داخلی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت.

در این نشست نود دقیقه ای آخرین تحولات ناظر به مذاکرات مرور شد.

اعضای هیئت ایران با مرور تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد، آخرین وضعیت اجرای تعهدات این کشور را مورد بررسی قرار داده و هماهنگی‌های لازم درخصوص پیگیری عدم اجرای برخی تعهدات آمریکا در نشست ‌های جداگانه امروز با میانجی‌گران، صورت گرفت.

دیدار وزیر خارجه ایران با همتای سوییسی، دیدار رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده کشورمان با هیئت قطری، دیدار دوجانبه با هیئت پاکستانی و نشست چهارجانبه با هیئت های امریکایی، قطری و پاکستانی از دیگر برنامه های این دوره از مذاکرات است.

هیئت جمهوری اسلامی ایران عازم ساختمان محل مذاکرات شد
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۲:۲۹

 مذاکرات ایران و آمریکا/ عزیمت تیم مذاکره‌کننده ایرانی به محل مذاکرات

هیئت جمهوری اسلامی ایران عازم ساختمان محل مذاکرات در سوئیس شده است. 

بقائی : امروز دو نشست در صبح و بعدازظهر داریم
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۲:۲۸

بقائی : امروز دو نشست در صبح و بعدازظهر داریم

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه : قرار است یک جلسه یک روزه داشته باشیم. صبح دیدارهای دوجانبه با هیات های پاکستانی قطری به عنوان میانجی های این روند خواهیم داشت.

وی افزود: بعدازظهر هم نشست های چهار جانبه میان هیات های جمهوري اسلامي ايران و آمریکا و با حضور نمایندگان قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.

مقام پیشین پنتاگون: ایران از موضع قدرت مذاکره می‌کند
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۱:۴۱

مقام پیشین پنتاگون: ایران از موضع قدرت مذاکره می‌کند

مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین پنتاگون با گفتن این که ایران دست برتر را در مذاکرات با آمریکا دارد و از موضع قدرت مذاکره می‌کند، بیان کرد که ایران حاضر است مخاطرات اقدامات متقابل در واکنش به اجرایی نشدن تعهدات در یادداشت تفاهم پایان جنگ با آمریکا را بپذیرد.

مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت جنگ آمریکا در امور غرب آسیا در دولت اول دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد از آنجا که ایران معتقد است «دست برتر» را در مذاکرات با آمریکا دارد، مخاطره از بین رفتن مذاکرات هسته‌ای و بستن تنگه هرمز را در پافشاری در برابر تعلل طرف مقابل در اجرای تعهداتش بپذیرد.

مالروی در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز بیان کرد: مشخص است ایران معتقد است که از موضع قدرت مذاکره‌ می‌کند. اکنون قدرت سد کردن تامین یک پنجم انرژی جهان(از طریق تنگه هرمز) را دارد- اهرم فشاری که پیش از وقوع جنگ از آن استفاده نمی‌کرد.

اظهارات مولروی در پی تحولات مذاکرات تهران واشنگتن پس از امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو طرف مطرح شده است. طبق بند اول این یادداشت تفاهم، «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدان آن‌ها در جنگ حاضر با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند.»

دیدار وزیران خارجه ایران و سوئیس در بورگن‌اشتوک
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۱:۳۴
 

دیدار وزیران خارجه ایران و سوئیس در بورگن‌اشتوک

وزیران خارجه ایران و سوئیس صبح روز یکشنبه به وقت محلی در محل مذاکرات ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند. 

سوئیس که سابقه میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران را بارها در کارنامه خود داشته است، یک بار دیگر این میزبان این مذاکرات به رهبری و میانجی‌گری پاکستان و برخی کشورهای عربی منطقه از جمله قطر است.

شبکه العربیه نیز بدون ارائه جزییات این دیدار، گزارش کرد که هیات دیپلماتیک ایران که برای شرکت در مذاکرات با هیات‌های آمریکایی و کشورهای میانجی به سوئیس سفر کرده است، امروز در محل این مذاکرات، هتل بورگن‌اشتوک با هیات کشور میزبان دیدار کرد.

المیادین: نخستین نشست رسمی در بورگن‌اشتاک ساعت ۱۶ برگزار می‌شود
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۱۱:۲۸
 
المیادین: نخستین نشست رسمی در بورگن‌اشتاک ساعت ۱۶ برگزار می‌شود

مدیر دفتر شبکه المیادین در ژنو اعلام کرد: نخستین نشست رسمی در بورگن‌اشتاک ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

️دیدارهای مختلف دوجانبه و سه‌جانبه در اقامتگاه بورگن‌اشتاک آغاز شده و مقدمه‌ای برای نخستین نشست رسمی است.

نخستین موضوع مورد بحث پس از نشست افتتاحیه، اجرای بند نخست مربوط به توقف جنگ، به‌ویژه در لبنان است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱۳
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
13
25
پاسخ
در توافق بعدی باید کل خاورمیانه بیایند حضوری امضا کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بوووورررس منفی است چرا؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
گروگانگیری در بورس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جالبه هم بورس منفی هست هم طلا ونقره وصندوقهایش معمولا برعکس عمل میکنند مشکوکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
82
پاسخ
ادامه 20 ساله مذاکرات بیخودی و تموم نشدنی
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تازه یک چیزی، از همین اول و با حضور گروسی، یعنی که مساله هسته ای در دستور کار قرار گرفته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
9
75
پاسخ
کسانی که مخالف مذاکره هستند
چه راه حلی برای برداشته شدن سایه جنگ دارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساخت بمب هسته ای
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سکوت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
24
پاسخ
برای مراسم امضای نمادین رفتن سوئیس ؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
42
پاسخ
چرا به خاطر مذاکرات که معلوم نیست چند سال طول بکشه با دارایی مردم در بورس بازی میکنید اگر تنگه را بستی چرا میری مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
76
25
پاسخ
من تا قبل از اینکه پزشکیان تفاهمنامه رو امضا کنه خیلی طرفدارش بودم ولی بعد از اینکه امضای پزشکیان رو کنار امضای قاتل حاج قاسم سلیمانی و رهبر دیدم خیلی از دست پزشکیان ناراحت شدم. نباید امضا می‌کردند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
امضا نمی کردند
می خواستی چکار کنی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
69
29
پاسخ
اگه فقط بخاطر شهدای میناب هم بود نباید با آمریکا توافق می‌کردیم. در قیامت جواب کودکان میناب را چه بدهیم؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
27
پاسخ
رفتید با آمریکا مذاکره بکنید یا سوییس و پاکستان
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
30
پاسخ
این مذاکره چه ربطی به گروسی داره همه جا هست
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