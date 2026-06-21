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اجبار دختران به برداشتن چادر در آزمون سمپاد

طبق اخبار رسیده، در جریان برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی در تهران، از دانش‌آموزان دختر خواسته‌شده پیش از شروع آزمون، چادر خود را بردارند.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۰۴
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4819 بازدید
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۲۴
اجبار دختران به برداشتن چادر در آزمون سمپاد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اخبار رسیده نشان می‌دهد در جریان برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی در تهران، از دانش‌آموزان دختر خواسته‌شده پیش از شروع آزمون، چادر خود را بردارند.

این در حالیست که گفته می‌شود برخی دختران نوجوان، لباس پوشیده و مناسبی زیر چادر خود نداشته و همین امر موجب استرس و اضطراب آنها در حین برگزاری آزمون شده است. این در حالی بوده است که در برخی حوزه‌های امتحانی دختران، بازرس مرد هم حضور یا تردد داشته است.

مسئولان حاضر در محل آزمون، هدف از برداشتن چادر را جلوگیری از تقلب دانش‌آموزان اعلام کرده‌اند.

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد و پایه دهم مدارس نمونه‌دولتی سال ۱۴۰۵ روز جمعه ۲۹ خرداد با حضور ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در ۴۱۸ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد.

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اجبار چادر دانش آموزان تقلب مدارس سمپاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۴
محمد علی دلیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
11
68
پاسخ
آخه تو یه جمع کلا دخترانه برداشتن چادر رو چرا باید جنجالی کنید!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مسئله اونی که شما فکر میکنی نیست؛ بلکه باید قبل از آزمون تمامی ضوابط به شرکت کنندگان اطلاع رسانی بشه که متاسفانه نشده. متوجه شدی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس احتمالا شما تاحالا تو هیچ ازمونی شرکت نکردی وگرنه وقتی کارت شزکت در ازمون میگیری یکی از بند های اخطاری نوشته شده رعایت پوشش مناسب الزامی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
37
پاسخ
خب که چی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کسی که چادر میپوشه لباس زیر چادرش از همه پوشیده تره ، واقعا که حاشیه ساریه
صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
11
پاسخ
برگزاری ازمون افتضاح بود . در همه ی شهر ها افتضاح بود .اول ورودی کفش همه بچه ها رو در میاوردن .آموزش و پرورش از همه لحاظ در برگزاری این ازمون رد شد . با تاخیر برگزار شد . با تاخیر پایان یافت
پاسخ ها
مهدیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
برای من که اینطوری نبود، من خودم شرکت کننده بودم، همه چی مرتب، سالن اماده با هوای خنک و ازمون هم بدون تاخیر برگزار شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
16
12
پاسخ
اگر می خواستن چنین کاری بکنن، باید از قبل اعلام می کردن و البته باید دوربین ها و حضور آقایان رو هم ممنوع می کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
7
21
پاسخ
این موارد رو باید قبل ازمون اطلاع رسانی کنند ، نه دم در حوزه به دانش اموز بگن چادرتو بردار و .... بش استرس وارد کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
13
14
پاسخ
کسانی که این تصمیم را گرفتند باید از قبل اعلام می کردند . حق ندارندقانون یهویی تصویب کنند . با متخلفین برخورد قاطع گردد.
وقتی زنان در خیابان لباس مناسب اجتماع نمی پوشند و کسی متذکر نمی شود باید حرمت چادر هم ریخته شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
24
پاسخ
احتمال تقلب خ بالاس.اما همه جوانب باید رعایت شد. بستگی به دستورالعمل قبل آزمون دارد.چی گفته شده
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
15
پاسخ
میمردن قبل از امتحان میگفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
7
33
پاسخ
اسلام به خطر افتاد چون تقلب نمیشد کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
عاره فقط تو چادر تقلب بود؟ کسی ک بخواد تقلب کنه میکنه نگران نباش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
27
پاسخ
همش دنبال حاشیه اید یعنی مگه میشه زیر چادر چیزی نپوشی حالا مانتو باشه ی چیزی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
منظور لباس با آستین کوتاهه برای اینکه زیر چادر راحت تر باشه
گرمشون نشه نه اون چیزی که شما فکر میکنی
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