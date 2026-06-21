اجبار دختران به برداشتن چادر در آزمون سمپاد
طبق اخبار رسیده، در جریان برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونهدولتی در تهران، از دانشآموزان دختر خواستهشده پیش از شروع آزمون، چادر خود را بردارند.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۰۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اخبار رسیده نشان میدهد در جریان برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونهدولتی در تهران، از دانشآموزان دختر خواستهشده پیش از شروع آزمون، چادر خود را بردارند.
این در حالیست که گفته میشود برخی دختران نوجوان، لباس پوشیده و مناسبی زیر چادر خود نداشته و همین امر موجب استرس و اضطراب آنها در حین برگزاری آزمون شده است. این در حالی بوده است که در برخی حوزههای امتحانی دختران، بازرس مرد هم حضور یا تردد داشته است.
مسئولان حاضر در محل آزمون، هدف از برداشتن چادر را جلوگیری از تقلب دانشآموزان اعلام کردهاند.
آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد و پایه دهم مدارس نمونهدولتی سال ۱۴۰۵ روز جمعه ۲۹ خرداد با حضور ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در ۴۱۸ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۴
آخه تو یه جمع کلا دخترانه برداشتن چادر رو چرا باید جنجالی کنید!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خب که چی
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ناشناس| |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
برگزاری ازمون افتضاح بود . در همه ی شهر ها افتضاح بود .اول ورودی کفش همه بچه ها رو در میاوردن .آموزش و پرورش از همه لحاظ در برگزاری این ازمون رد شد . با تاخیر برگزار شد . با تاخیر پایان یافت
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مهدیار| |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اگر می خواستن چنین کاری بکنن، باید از قبل اعلام می کردن و البته باید دوربین ها و حضور آقایان رو هم ممنوع می کردن
این موارد رو باید قبل ازمون اطلاع رسانی کنند ، نه دم در حوزه به دانش اموز بگن چادرتو بردار و .... بش استرس وارد کنند
کسانی که این تصمیم را گرفتند باید از قبل اعلام می کردند . حق ندارندقانون یهویی تصویب کنند . با متخلفین برخورد قاطع گردد.
وقتی زنان در خیابان لباس مناسب اجتماع نمی پوشند و کسی متذکر نمی شود باید حرمت چادر هم ریخته شود .
وقتی زنان در خیابان لباس مناسب اجتماع نمی پوشند و کسی متذکر نمی شود باید حرمت چادر هم ریخته شود .
احتمال تقلب خ بالاس.اما همه جوانب باید رعایت شد. بستگی به دستورالعمل قبل آزمون دارد.چی گفته شده
اسلام به خطر افتاد چون تقلب نمیشد کرد
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ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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