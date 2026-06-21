اجبار دختران به برداشتن چادر در آزمون سمپاد

طبق اخبار رسیده، در جریان برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی در تهران، از دانش‌آموزان دختر خواسته‌شده پیش از شروع آزمون، چادر خود را بردارند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اخبار رسیده نشان می‌دهد در جریان برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی در تهران، از دانش‌آموزان دختر خواسته‌شده پیش از شروع آزمون، چادر خود را بردارند.

این در حالیست که گفته می‌شود برخی دختران نوجوان، لباس پوشیده و مناسبی زیر چادر خود نداشته و همین امر موجب استرس و اضطراب آنها در حین برگزاری آزمون شده است. این در حالی بوده است که در برخی حوزه‌های امتحانی دختران، بازرس مرد هم حضور یا تردد داشته است.

مسئولان حاضر در محل آزمون، هدف از برداشتن چادر را جلوگیری از تقلب دانش‌آموزان اعلام کرده‌اند.

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد و پایه دهم مدارس نمونه‌دولتی سال ۱۴۰۵ روز جمعه ۲۹ خرداد با حضور ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در ۴۱۸ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد.