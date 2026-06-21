هزینه بیمه زائران اربعین ۱۴۰۵ اعلام شد
هزینه بیمه و خدمات هلال احمر برای زائران اربعین سال گذشته ۱۴۰ هزار تومان بود که امسال ۴۰ درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۰۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، ثبتنام اربعین از ۹ تیر همزمان با نیمه محرم آغاز میشود. ستاد اربعین اعلام کرد که «امسال هزینه خدمات بیمه و هلال احمر ۲۰۰ هزار تومان شد.» این در حالی است که سال گذشته هزینه این خدمات ۱۴۰ هزار تومان بود.
از ۱۰ صفر (سوم مرداد) اعزام زائران اربعین آغاز میشود و همه زائران باید در سامانه سماح ثبتنام کنند. ثبتنام در این سامانه پس از درج اطلاعات شخصی، زمان خروج و ورود و انتخاب مرز انجام میشود. همچنین، با پرداخت هزینه خدمات بیمه و هلال احمر و دریافت تأییدیه (کد رهگیری) بیمهنامه و کارت شناسایی زائر صادر خواهد شد.
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