هزینه بیمه زائران اربعین ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ثبت‌نام اربعین از ۹ تیر همزمان با نیمه محرم آغاز می‌شود. ستاد اربعین اعلام کرد که «امسال هزینه خدمات بیمه و هلال احمر ۲۰۰ هزار تومان شد.» این در حالی است که سال گذشته هزینه این خدمات ۱۴۰ هزار تومان بود.

از ۱۰ صفر (سوم مرداد) اعزام زائران اربعین آغاز می‌شود و همه زائران باید در سامانه سماح ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام در این سامانه پس از درج اطلاعات شخصی، زمان خروج و ورود و انتخاب مرز انجام می‌شود. همچنین، با پرداخت هزینه خدمات بیمه و هلال احمر و دریافت تأییدیه (کد رهگیری) بیمه‌نامه و کارت شناسایی زائر صادر خواهد شد.