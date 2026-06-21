تصاویری از ورود هیأت ایرانی به سوئیس
تصاویری از ورود هیأت جمهوری اسلامی ایران به سوئیس.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۹۸| |
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گزارش خطا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهمنامه؛ جمعه در سوئیس
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تصاویر ورود به سوییس چه اهمیتی داره؟ نتیجه مثبت و قابل ملموس برای مردم مهم هست.
قبلا هم پیاده شدن عراقچی از ماشین رو به "پیشرفت در مذاکرات از طریق تحلیل زبان بدن عراقچی" تعبیر می کردید.
قبلا هم پیاده شدن عراقچی از ماشین رو به "پیشرفت در مذاکرات از طریق تحلیل زبان بدن عراقچی" تعبیر می کردید.
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...