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ماجرای پیامک «خشخاش نکارید» در روزهای جنگ چه بود؟

در حالی که ارسال پیامک «خشخاش نکارید» در روزهای جنگ برای برخی شهروندان پرسش‌برانگیز شده بود، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: این پیامک‌ها در واکنش به برخی اظهارنظرهای نادرست درباره آزادسازی کشت خشخاش و برای جلوگیری از سوءبرداشت عمومی ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۹۷
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ماجرای پیامک «خشخاش نکارید» در روزهای جنگ چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل ازفارس؛ سردار مرتضی میرزایی، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر، صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی به تشریح آخرین وضعیت مقابله با مواد مخدر، موضوع کشت گیاهان مخدر پایه و علت ارسال پیامک‌های هشدار درباره ممنوعیت کشت خشخاش پرداخت.

وی با رد برخی برداشت‌ها درباره مجاز بودن مصرف یا کشت مواد مخدر برای مصارف شخصی اظهار کرد: برابر قانون، کشت، برداشت، نگهداری، خرید و فروش هر نوع مواد مخدر در کشور ممنوع است و تفاوتی میان مقادیر کم و زیاد وجود ندارد. حتی کاشت یک بوته نیز جرم محسوب می‌شود و هیچ فردی نمی‌تواند به بهانه مصرف شخصی اقدام به کشت یا نگهداری مواد مخدر کند.

میرزایی همچنین با تأکید بر ضرورت اظهارنظر مسئولان بر اساس اطلاعات دقیق گفت: انتشار آمارها یا اظهارات غیرواقعی درباره کشت مواد مخدر می‌تواند هم موجب تشویش اذهان عمومی در داخل کشور شود و هم در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار گیرد.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به سابقه کشت قانونی خشخاش در ایران پیش از انقلاب اسلامی افزود: پیش از انقلاب، ایران از جمله کشورهایی بود که تحت نظارت دولت اقدام به کشت خشخاش و تأمین بخشی از نیازهای دارویی می‌کرد، اما پس از انقلاب این موضوع به طور کامل ممنوع شد و هرگونه کشت، برداشت و نگهداری این گیاهان در زمره تخلفات قانونی قرار گرفت.

وی درباره طرح تأمین داخلی مواد اولیه دارویی نیز گفت: با تغییر الگوی تولید مواد مخدر در افغانستان و حرکت به سمت تولید مواد صنعتی و روانگردان، تأمین برخی مواد اولیه دارویی با دشواری‌هایی مواجه شد. از این رو طرحی برای کشت کنترل‌شده شقایق ایرانی با هدف تأمین مواد اولیه دارویی تهیه و برای بررسی به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.

میرزایی تأکید کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای استحصال مواد مخدر از گیاهان مخدر پایه صادر نشده است. برخی مجوزهای محدود تنها برای تأمین و تولید بذر اولیه شقایق ایرانی و تحت نظارت کامل دستگاه‌های مسئول صادر شده و ارتباطی با کشت خشخاش رایج یا تولید تریاک ندارد.

وی درباره پیامک‌هایی که در هفته‌های گذشته با مضمون ممنوعیت کشت خشخاش برای شهروندان ارسال شد، اظهار کرد: پس از آنکه برخی افراد در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای خود از آزادسازی کشت خشخاش سخن گفتند، شائبه‌هایی در جامعه ایجاد شد. به همین دلیل لازم بود اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد تا مردم بدانند کشت خشخاش همچنان غیرقانونی است و هیچ تغییری در قانون ایجاد نشده است.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تداوم عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر در کشور گفت: با وجود شرایط خاص کشور و درگیری بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی با مسائل امنیتی و جنگ، روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوقف نشده و کشفیات در سطح قابل قبولی ادامه داشته است.

وی افزود: میزان کشفیات مواد مخدر در سال گذشته حدود ۳۷۴ تن بوده و این رقم در سال جاری نیز تغییر محسوسی نداشته است. همچنین در سه ماه نخست سال جاری نزدیک به سه تن ماده مخدر صنعتی شیشه در مرزهای کشور کشف شده که بخش عمده آن در قالب محموله‌های سنگین و با مقصد کشورهای اروپایی در حال ترانزیت بوده است.

میرزایی با بیان اینکه ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد، تصریح کرد: بخش زیادی از محموله‌های کشف‌شده مقصدی جز بازارهای مصرف در اروپا ندارند، اما جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از انتقال این مواد هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده و شهدای زیادی را در این مسیر تقدیم کرده است.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در کشور اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی امروز، گرایش مصرف‌کنندگان به سمت مواد صنعتی و روانگردان‌هاست؛ روندی که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر مصرف «گل» در کشور افزایش یافته و این ماده به تدریج جایگزین بخشی از مصرف مواد روانگردان شده است. بسیاری از افراد تصور می‌کنند گل اعتیادآور نیست و می‌توان مصرف آن را به راحتی کنار گذاشت، در حالی که وابستگی ناشی از آن می‌تواند بسیار جدی باشد.

سردار میرزایی با بیان اینکه سوداگران مواد مخدر با تغییرات ژنتیکی و اصلاح بذر شاهدانه، محصولات جدیدی را وارد بازار کرده‌اند، گفت: ماده‌ای که امروز با عنوان «گل» شناخته می‌شود، با نمونه‌های سنتی تفاوت‌های قابل توجهی دارد و آثار و عوارض آن نیز بیشتر شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با کشت این گیاه در کشور تصریح کرد: سال گذشته در برخی استان‌ها با بسیج دستگاه‌های اجرایی و نیروهای عملیاتی، مقادیر قابل توجهی از مزارع غیرقانونی گل شناسایی و امحا شد و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

وی یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با گسترش مصرف گل را افزایش آگاهی عمومی دانست و گفت: نوجوانان و جوانان بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از مصرف این مواد قرار دارند و خانواده‌ها باید با آموزش، آگاهی و تقویت مهارت‌های ارتباطی، نقش مؤثرتری در پیشگیری از اعتیاد ایفا کنند.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: خانواده مهم‌ترین رکن پیشگیری از اعتیاد است و همه دستگاه‌های مسئول باید در زمینه آموزش و آگاه‌سازی عمومی برای کاهش گرایش نسل جوان به مواد مخدر و روانگردان‌ها همکاری کنند.

میرزایی تأکید کرد: سن گرایش به مصرف مواد در بسیاری از کشورها کاهش یافته و به حدود ۱۴ سال رسیده است، در حالی که در کشور ما این عدد بالاتر و نزدیک به ۱۸ سال است. با این حال تلاش دشمنان و سوداگران مواد مخدر برای کاهش سن مصرف همچنان ادامه دارد و یکی از ابزارهای آنها گسترش مواد روانگردان مانند گل است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مواد مخدر امروزه حتی به شکل‌های نوین و در محیط‌های بسته مانند گلخانه‌ای و خانگی نیز کشت می‌شوند، اما مهم‌ترین راه مقابله با این روند، آگاهی‌بخشی عمومی است. خانواده‌ها باید نسبت به نشانه‌ها و خطرات این مواد آگاه باشند تا بتوانند نقش مؤثری در پیشگیری از اعتیاد ایفا کنند.

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پیامک مواد مخدر اعتیاد روانگردان کاشت خشخاش
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