موج زائران در مرز بینالمللی مهران
همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، تردد زائران از مرز بینالمللی مهران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۹۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، تردد زائران از مرز بینالمللی مهران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
خیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از نقاط مختلف کشور با عبور از این مرز، راهی عتبات عالیات و کربلای معلی هستند.
نعمتی، فرماندار مهران از افزایش قابل توجه تردد زائران از مرز بینالمللی مهران خبر داد و گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۸۰ هزار نفر از این گذرگاه راهی عتبات عالیات شدهاند.
وی همچنین به آمار ثبتشده در ساعات ابتدایی روز جاری اشاره کرد و گفت: از ساعت صفر بامداد روز گذشته تا ساعت ۷ صبح امروز یکشنبه، بیش از ۲۵ هزار زائر از طریق مرز مهران راهی سفر زیارتی خود شدهاند.
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