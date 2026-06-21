فروش ناگهانی برج آینده؛ سردرگمی پرسنل و مشتریان

کارمندان برج آینده امروز اجازه ورود به ساختمان را پیدا نکردند چرا که به آن ها اعلام شده بود برج فروخته شده است!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، از سوی دیگر در اقدامی عجیب به شهروندانی که در برج آینده متعلق به بانک ملی صندوق امانات داشته اند نیز اعلام شده باید ظرف یک ماه صندوق خود را تخلیه کنند اما بانک به دلیل مشکلات اخیر قادر به پرداخت وجه آنان نیست!

فروش یکباره برج آینده و ممانعت از ورود پرسنل و یا اعلام تخلیه صندوق های امانات در شرایطی که به آسانی امکان انتقال صندوق به شعب دیگر وجود دارد آن هم در روزهایی که بانک ملی از پرداخت چک ها و تراکنش های اینترنتی ساده نیز عاجز است و میلیون ها نفر به دلیل عدم دسترسی به حساب های خود دچار مشکل شده اند نشان از بروز مشکلات مدیریتی حاد در این بانک دارد.