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رانندگی کودک ۹ ساله در خیابان‌های رومشکان

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از متوقع کردن کودک ۹ ساله در عین رانندگی با خودروی خانواده در رومشکان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۹۱
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رانندگی کودک ۹ ساله در خیابان‌های رومشکان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یکدستگاه خودروی پراید که با حرکات مخاطره‌آمیز و غیرمتعارف در حال تردد بود، مشکوک شدند.

ماموران پس از تحت نظر قرار دادن خودرو و با رعایت کامل اصول ایمنی، متوجه شدند راننده خودرو یک پسر بچه حدودا نه ۹ ساله است که بدون اطلاع و اجازه خانواده، خودروی آنان را برداشته و اقدام به رانندگی در معابر عمومی کرده است.

واحد گشت انتظامی با هدایت صحیح و اتخاذ تدابیر لازم، خودرو را متوقف و از ادامه حرکت آن جلوگیری کرد تا از بروز هرگونه حادثه و وارد آمدن خسارات جانی و مالی به راننده خردسال و سایر شهروندان پیشگیری شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در روز یکشنبه ۳۱ خرداد، پلیس از خانواده‌ها درخواست کرد به منظور حفظ جان فرزندان خود و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، از قرار دادن سوئیچ خودرو در دسترس کودکان خودداری کرده و نسبت به نگهداری ایمن وسایل نقلیه توجه ویژه داشته باشند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد: رانندگی افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای خود آنان و دیگر شهروندان به همراه داشته باشد و نظارت مستمر والدین در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است.

پلیس همواره در کنار مردم و برای حفظ امنیت، آرامش و صیانت از جان و مال شهروندان تلاش می‌کند و از خانواده‌ها می‌خواهد با رعایت نکات ایمنی، یاری‌گر خادمان خود در مجموعه انتظامی باشند.

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رانندگی کودک رومشکان استان لرستان
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