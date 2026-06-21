رانندگی کودک ۹ ساله در خیابانهای رومشکان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی به یکدستگاه خودروی پراید که با حرکات مخاطرهآمیز و غیرمتعارف در حال تردد بود، مشکوک شدند.
ماموران پس از تحت نظر قرار دادن خودرو و با رعایت کامل اصول ایمنی، متوجه شدند راننده خودرو یک پسر بچه حدودا نه ۹ ساله است که بدون اطلاع و اجازه خانواده، خودروی آنان را برداشته و اقدام به رانندگی در معابر عمومی کرده است.
واحد گشت انتظامی با هدایت صحیح و اتخاذ تدابیر لازم، خودرو را متوقف و از ادامه حرکت آن جلوگیری کرد تا از بروز هرگونه حادثه و وارد آمدن خسارات جانی و مالی به راننده خردسال و سایر شهروندان پیشگیری شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان در روز یکشنبه ۳۱ خرداد، پلیس از خانوادهها درخواست کرد به منظور حفظ جان فرزندان خود و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، از قرار دادن سوئیچ خودرو در دسترس کودکان خودداری کرده و نسبت به نگهداری ایمن وسایل نقلیه توجه ویژه داشته باشند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان تأکید کرد: رانندگی افراد فاقد گواهینامه، بهویژه کودکان و نوجوانان، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای خود آنان و دیگر شهروندان به همراه داشته باشد و نظارت مستمر والدین در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است.
پلیس همواره در کنار مردم و برای حفظ امنیت، آرامش و صیانت از جان و مال شهروندان تلاش میکند و از خانوادهها میخواهد با رعایت نکات ایمنی، یاریگر خادمان خود در مجموعه انتظامی باشند.