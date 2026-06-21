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پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟

اگر آنچه نبویان درباره اسناد طبقه‌بندی‌شده مطرح کرده مصداق تخلف قانونی است، افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی زمینه این تخلف را فراهم کرده‌اند. چگونه در شرایطی که کشور درگیر پرونده‌های حساس امنیتی و دیپلماتیک است، چنین اظهاراتی از آنتن رسمی رسانه ملی پخش می‌شود؟
کد خبر: ۱۳۸۰۴۹۰
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11239 بازدید
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۸۵

پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست

به گزارش تابناک، اگر صداوسیما امروز اعلام می‌کند که اظهارات محمود نبویان درباره اسناد طبقه‌بندی‌شده مصداق تخلف قانونی بوده و حتی این ماجرا به برکناری مدیر کل مربوطه در شبکه خبر و پیگیری قضایی منجر شده است، یک سؤال مهم نیز متوجه خود رسانه ملی است چرا اساساً چنین فردی دوباره در یک برنامه زنده و حساس دعوت شده بود؟

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که نبویان پیش از این نیز به دلیل اظهارات جنجالی و طرح برخی مسائل مرتبط با مذاکرات و مباحث محرمانه خبرساز شده بود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود رسانه‌ای با گستره و حساسیت صداوسیما، در انتخاب مهمانان و مدیریت آنتن زنده، حساسیت مضاعفی داشته باشد. آیا هیچ ارزیابی حرفه‌ای درباره تبعات احتمالی این دعوت صورت نگرفته بود؟

افکار عمومی حق دارد بپرسد اگر بیان این مطالب تا این اندازه خطرناک و خلاف ضوابط بوده که مدیر کل مربوطه شبکه برکنار شده است، چرا سازوکارهای پیشگیرانه عمل نکرده‌اند؟ آیا مسئولان شبکه از سوابق و مواضع مهمان خود بی‌اطلاع بوده‌اند؟ یا اینکه هشدارهای لازم نادیده گرفته شده است؟

نکته مهم‌تر، زمان وقوع این اتفاق است. کشور در شرایطی قرار دارد که پرونده مذاکرات و مسائل سیاست خارجی همچنان در مرحله‌ای حساس قرار دارد و هرگونه انتشار اطلاعات ناقص، مخدوش یا غیررسمی می‌تواند بر فضای سیاسی و دیپلماتیک اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، انتظار از رسانه ملی افزایش دقت و مسئولیت‌پذیری است، نه فراهم کردن بستری برای ایجاد حاشیه‌های جدید.

البته نباید بدون سند و مدرک درباره انگیزه‌ها قضاوت کرد، اما طرح این پرسش کاملاً مشروع است که آیا این اتفاق صرفاً حاصل سهل‌انگاری بوده یا نشانه وجود یک مشکل جدی‌تر در سازوکارهای نظارتی رسانه ملی است؟ صداوسیما همان‌قدر که از مهمان برنامه مطالبه پاسخگویی می‌کند، باید درباره نحوه دعوت، مدیریت و پخش چنین اظهاراتی نیز به افکار عمومی توضیح دهد.

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سیدمحمود نبویان مذاکرات خبر فوری تابناک مجلس تفاهمنامه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۴۸
انتشار یافته: ۸۵
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
29
217
پاسخ
صدا و سیما،، نیاز به خانه تکانی اساسی دارد..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
موافقان این توافق هیچ دفاعی ندارند و حتی حاضر نیستند آنرا به گردن بگیرند ... نمونه بارز شخص شخیص آجورلو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
از کوزه همان برون تراود که در اوست!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
این صدا
و
این سیما
را باید کوبید، گودبرداری کرد،شناژ بندی دوباره کرد و کلا از نو ساخت. جلیلی و جبلی را هم انداخت بیرون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بیچاره داره همون کاری رو می کنه که ازش خواستن.
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
... یا نظارتی وجود نداره و یا همین روش مطلوب آقایان است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جالب است نمی گوینداشتباه گفته است می گویند چرا گفته است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس 10:58 و 14:51 کاملا درست است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
169
71
پاسخ
بابا چه خبره؟
مگه نمی گفتید آزادی بیان؟!
طرف با احترام به مخالفان نظرات و مستندات حرفهایش را مطرح و استدلال کرده
چرا باید حرف نزنه و سکوت کنه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
آزادی بیان فقط برای یک طرف؟ یک تفکر خاص صدا و سیمای در ظاهر ملی رو به دست گرفته و هر کاری دلش میخواد میکنه
مرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
آزادی بیان برای همه یا برای هیچکس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
آزادی بیان، یک شب در میان
یک شب جواد لاریجانی ، شب بعدی نبویان
مهیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دوست بزرگوار لطفا در مورد ازادی بیان و حدود و ثغورش مطالعه کن تا هر حب و بغض سیاسی را بهتر متوجه بشید
ساسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نظرات و مستندات؟؟؟ ناشناس ظاهرن نمیدونی معنی سند سری و خیلی محرمانه چیه،‌این آقا به واسطه جایگاهش به اسناد دسترسی پیدا کرده ولی حق افشای اسناد رو نداشته و نداره، بابا این چیزها رو بفهمید و اینقدر جناحی حرف نزنید.
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دوست عزیز ، افشا اسناد طبقه بندی شده حکم زندان دارد ، چون با امنیت کشور سرو کار دارد ، مثلا اگر کسی از اسناد نظامی باخبر باشد و بیاید در مطبوعات و تلویزیون این اسناد رو لو بدهد شامل آزادی بیان می شود ؟
ناشناس
| Serbia |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مگر زیبا کلام چه گفته بود ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هر کسی تنها به قاضی بره خوشحال بر میگرده
آزادی بیان یا برای موافق و مخالف نظر ایشون یا برای هیچکس
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
27
154
پاسخ
کاملا درست است صدا و سیما را چه کسانی مدیریت میکنند؟ مواضع تند این آقا کاملا از قبل مشخص بود.
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
30
149
پاسخ
چرا صدا و سیما که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد باید جولانگاه امثال رسایی و نبویان و ثابتی و جلیلی باشد؟

مگر صدا و سیما فراتر از قانون و امنیت ملی است ؟

صدا و سیما بالاخره به چه کسی باید پاسخگو باشد ؟

چرا هیچ نظارتی بر روی صدا و سیما نیست ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دقت نکردی برادر اون میلی است نه ملی!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
41
77
پاسخ
تو برجام هم همینطور شد نذاشتند براحی آدمها حرف بزنند اشکالات پنهان شد تبدیل به آوار شد بابا بذارید همه حرف بزنند نترسید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اتفاقا برجام آوار شد چون مزاياي آن پنهان شد و مردم عوام باور کردند که برجام آورده ای نداشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
84
60
پاسخ
از چه وحشت کردید از نامه رهبری یا خیانت خواص
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
وحشت کردند ؟؟؟؟؟

کیها ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
از نامه به کلی سری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
24
115
پاسخ
بیراه نروید و خود را گول نزنید
تا
جلیلی و جبلی هستند

باید منتظر تکرار اینگونه برنامه ها و مشابه ان و با چاشنی
(پوزش که میهمان برنامه خطا کرده )باشید
نبویان .اوج نمایش تفکر انحصاری پایدارچی ها بر سیما بود البته تا الان
والا تمامی شبکه ها بدون استثناء میهمانان از پایدارچی ها یا طرفداران انان هست

سیما فقط نامش ملی هست .اما عملا انحصاری پایدارچی هاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
16
109
پاسخ
به یک نکته مهم دقت شود : تا زمانی که ایشان متن نامه های محرمانه را می خواند، مانعش نشدند . درست زمانی که نقطه گذاشت و به پیام علنی رهبرانقلاب رسید . آنتن را گرفتند . کاملا یک بازی رسانه ای که مثلا ما نمی دانستیم چه می گوید و آنتن را هم از او گرفته ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
23
118
پاسخ
صدا و سیما کشور را به آشوب خواهد کشید
قطعا نیاز به تغییرات جدی دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
و احتمالا من و تو و اینترنشنال هم موجب همبستگی و وفاق خواهند شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
احسنت که گل گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
92
38
پاسخ
مگر نمی گفتید نظر مخالف هم باید شنیده شود
چه شد این شعار؟ فقط برای اصلاح طلبان زیاده خواه صادق است؟
پاسخ ها
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نشت اطلاعات محرمانه با ازادی بیان عقیده خیلی فرق داره .به این یکی میگند خیانت
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فرمایش کاملا صحیح و متین هست ولی در صدا وسیما نظرهای موافق خودشان شنیده میشود عدالت اینست همه نظرات موافق و مخالف شنیده شود و بیننده خودش تصمیم بگیرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نظر مخالف هم باید شندیه شود ولی نه فقط نظر مخالفان ملت !؟!؟
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