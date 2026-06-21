پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیهای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟
به گزارش تابناک، اگر صداوسیما امروز اعلام میکند که اظهارات محمود نبویان درباره اسناد طبقهبندیشده مصداق تخلف قانونی بوده و حتی این ماجرا به برکناری مدیر کل مربوطه در شبکه خبر و پیگیری قضایی منجر شده است، یک سؤال مهم نیز متوجه خود رسانه ملی است چرا اساساً چنین فردی دوباره در یک برنامه زنده و حساس دعوت شده بود؟
ماجرا زمانی عجیبتر میشود که نبویان پیش از این نیز به دلیل اظهارات جنجالی و طرح برخی مسائل مرتبط با مذاکرات و مباحث محرمانه خبرساز شده بود. در چنین شرایطی انتظار میرود رسانهای با گستره و حساسیت صداوسیما، در انتخاب مهمانان و مدیریت آنتن زنده، حساسیت مضاعفی داشته باشد. آیا هیچ ارزیابی حرفهای درباره تبعات احتمالی این دعوت صورت نگرفته بود؟
افکار عمومی حق دارد بپرسد اگر بیان این مطالب تا این اندازه خطرناک و خلاف ضوابط بوده که مدیر کل مربوطه شبکه برکنار شده است، چرا سازوکارهای پیشگیرانه عمل نکردهاند؟ آیا مسئولان شبکه از سوابق و مواضع مهمان خود بیاطلاع بودهاند؟ یا اینکه هشدارهای لازم نادیده گرفته شده است؟
نکته مهمتر، زمان وقوع این اتفاق است. کشور در شرایطی قرار دارد که پرونده مذاکرات و مسائل سیاست خارجی همچنان در مرحلهای حساس قرار دارد و هرگونه انتشار اطلاعات ناقص، مخدوش یا غیررسمی میتواند بر فضای سیاسی و دیپلماتیک اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، انتظار از رسانه ملی افزایش دقت و مسئولیتپذیری است، نه فراهم کردن بستری برای ایجاد حاشیههای جدید.
البته نباید بدون سند و مدرک درباره انگیزهها قضاوت کرد، اما طرح این پرسش کاملاً مشروع است که آیا این اتفاق صرفاً حاصل سهلانگاری بوده یا نشانه وجود یک مشکل جدیتر در سازوکارهای نظارتی رسانه ملی است؟ صداوسیما همانقدر که از مهمان برنامه مطالبه پاسخگویی میکند، باید درباره نحوه دعوت، مدیریت و پخش چنین اظهاراتی نیز به افکار عمومی توضیح دهد.
و
این سیما
را باید کوبید، گودبرداری کرد،شناژ بندی دوباره کرد و کلا از نو ساخت. جلیلی و جبلی را هم انداخت بیرون
مگه نمی گفتید آزادی بیان؟!
طرف با احترام به مخالفان نظرات و مستندات حرفهایش را مطرح و استدلال کرده
چرا باید حرف نزنه و سکوت کنه؟!
یک شب جواد لاریجانی ، شب بعدی نبویان
آزادی بیان یا برای موافق و مخالف نظر ایشون یا برای هیچکس
مگر صدا و سیما فراتر از قانون و امنیت ملی است ؟
صدا و سیما بالاخره به چه کسی باید پاسخگو باشد ؟
چرا هیچ نظارتی بر روی صدا و سیما نیست ؟
کیها ؟؟؟
تا
جلیلی و جبلی هستند
باید منتظر تکرار اینگونه برنامه ها و مشابه ان و با چاشنی
(پوزش که میهمان برنامه خطا کرده )باشید
نبویان .اوج نمایش تفکر انحصاری پایدارچی ها بر سیما بود البته تا الان
والا تمامی شبکه ها بدون استثناء میهمانان از پایدارچی ها یا طرفداران انان هست
سیما فقط نامش ملی هست .اما عملا انحصاری پایدارچی هاست
قطعا نیاز به تغییرات جدی دارد
چه شد این شعار؟ فقط برای اصلاح طلبان زیاده خواه صادق است؟