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ورود فرمانده ارتش پاکستان به سوئیس

نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور که قرار است به مذاکرات اجرای تفاهم اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا در سوئیس ملحق شوند، وارد زوریخ شدند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۸۸
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ورود فرمانده ارتش پاکستان به سوئیس

فیلد مارشال سید عاصم منیر صبح امروز به وقت محلی وارد زوریخ شد. وی و تیم همراهش راهی منطقه بورگن اشتوک واقع در ۸۰ کیلومتری شهر زوریخ شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز دقایقی قبل وارد زوریخ شد و به همراه هیات خود راهی منطقه بورگن اشتوک شد. ساعاتی قبل فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز برای پیوستن به هیات نخست وزیر کشورش وارد زوریخ شده بود.

وزارت امور خارجه پاکستان بامداد امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهباز شریف قرار است در حاشیه مذاکرات سطح بالا در بورگن اشتوک، دیدارهای جداگانه‌ای با هیات‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین آمریکا، سوئیس و قطر انجام دهد.

در این بیانیه آمده است: پاکستان به حمایت و پیشبرد اجرای تفاهم‌نامه‌های حاصل شده بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ادامه خواهد داد.

هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت مذاکره‌کننده، حوالی ساعت ۱۰ شنبه‌شب به وقت محلی وارد فرودگاه زوریخ شد.

 هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد وارد سوئیس شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، هیأت ایرانی قرار است در گفت‌ وگوهای پیش رو، نحوه اجرای تعهدات مندرج در تفاهم ایران و آمریکا را پیگیری کند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از عزیمت هیأت تأکید کرد که این سفر به‌معنای آغاز مرحله دوم مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی نیست و هدف اصلی آن، مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است.

وی گفت: «هر تفاهم و توافقی در زمان اجرا محک می‌خورد و ما با توجه به تجربه بدعهدی‌های طرف مقابل، باید در مرحله اجرا بسیار محکم و جدی مطالبه‌گری کنیم.»

بقائی افزود که آغاز مذاکرات برای توافق نهایی به اجرای تعهدات مندرج در بندهای یک، چهار، پنج، ۱۰ و ۱۱ یادداشت تفاهم بستگی دارد و جمهوری اسلامی ایران تاکنون شاهد اجرای کامل این تعهدات نبوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان تصریح کرد که آمریکا موظف بود این رژیم را به توقف آتش وادار کند، اما در انجام این تعهد ناکام مانده و این وضعیت، نقض صریح تفاهم آتش‌بس به شمار می‌رود.

محمدباقر قالیباف، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه و اسماعیل بقائی اعضای هیأت اعزامی ایران به سوئیس را تشکیل می‌دهند.

یادداشت تفاهم اسلام‌آباد پیش‌تر به‌صورت الکترونیکی به امضای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رسید و تهران اعلام کرده است که اجرای آن بر مبنای اصل «تعهد در برابر تعهد» خواهد بود.

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فرمانده ارتش پاکستان سوئیس توافق توافق ایران و آمریکا پاکستان امضای توافق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
6
پاسخ
خوش بگذرد ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
2
پاسخ
به این چه مربوط در مذاکره شرکت کنه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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