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نوبت بندی وام بازنشستگان کشوری اعلام شد

مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از فعال‌ شدن سامانه اعلام نتایج وام بازنشستگان خبر داد و گفت: نوبت‌بندی ۳۲۰ هزار نفر از واجدین شرایط دریافت وام، مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۸۶
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2464 بازدید
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۵
نوبت بندی وام بازنشستگان کشوری اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، حمیدرضا شیخی اظهار داشت: پس از اتمام مهلت ثبت‌نام اینترنتی وام بازنشستگان در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، فرآیند بررسی تقاضای بیش از ۷۳۰ هزار متقاضی بر اساس شاخص‌های اولویت‌بندی که از قبل اعلام شده بود، آغاز شد که با تلاش همکاران حوزه خدمات رفاهی، این مرحله با سرعت به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تعداد ثبت درخواست‌ها در این دوره و سقف اعتبار تعیین شده از سوی بانک عامل، طبیعتاً به نیمی از متقاضیان این وام تعلق نخواهد گرفت، افزود: بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام شده و با توجه به منابع مالی بانک عامل، نتایج نهایی برای ۳۲۰ هزار فقره وام ۷۵ میلیون تومانی استخراج شده است.

شیخی ادامه داد: بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری از وضعیت درخواست و نوبت دریافتی خود مطلع شوند.

وی با اشاره به زمان‌بندی پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: در این دوره، واجدین شرایط در ۱۰ نوبت و برای هر نوبت تعداد حدود ۳۲ هزار نفر اولویت‌بندی شده‌اند.

شیخی یادآور شد: پس از هماهنگی‌های نهایی معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با بانک عامل و تامین اعتبار از سوی بانک، فرآیند واریز نوبت اول در آینده نزدیک و از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی اعلام می‌شود.

مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: شاخص‌هایی نظیر میزان حقوق دریافتی، تعداد وام‌های دریافتی و مانده وام ضروری، مبنای اصلی اولویت‌بندی این وام‌ها بوده است.

وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
4
پاسخ
معلوم نیست چطوری انتخاب می کنن که هیچ دوره افتخار نصیب ما نمیشه
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
0
پاسخ
خوش به حالتان نسبت به تامین اجتماعی هم مبلغ بالاتر است و هم سیستم پرداخت آن بسیار منطقی است اگر می شد ما انتقال می دادیم خودمان را به سازمان کشوری .تو را به خدا انتشار دهید تا صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از صندوق بازنشستگی کشوری یاد بگیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
2
پاسخ
خودتون خوندیم چی میگه؟؟اول ثبت نام می‌کنه ،بعد میگه همه رو نمی‌تونیم بدیم ،فقط نصف نفرات،،،بعد بررسی میشه ببینم به چه کسانی،،بعد نوبت دهی ،،حالا تازه مدیر می‌ره دنبال تامین پول؟؟؟؟؟خوب اگر تامین نشه این همه کار قبلی رو چرا انجام دادی؟؟؟وضعیت کشور معلومه چرا اینجوریه،،مسئولین باهوش،،،!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
0
پاسخ
این ده مرحله ای کردن خیلی آزاردهنده ست قبلا اینطور نبود، من چند سال بود وام نگرفته بودم حالا اسمم برای این سری دراومده ولی مرحله دهم!!😐 یعنی آخر اسفند این پول رو میگیرم، خدا میدونه تا اونموقع زنده باشم یا نه ، احتمالا ارزش این مبلغ تا آخرسال نصف میشه و کلا اینکه من الآن نیاز داشتم نه ده ماه دیگه 😖، به همین خاطر هم از گرفتنش انصراف میدم چون این مدلی به درد نمیخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
0
پاسخ
یعنی هر مرحله یک ماه طول می کشه؟
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