نوبت بندی وام بازنشستگان کشوری اعلام شد

مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از فعال‌ شدن سامانه اعلام نتایج وام بازنشستگان خبر داد و گفت: نوبت‌بندی ۳۲۰ هزار نفر از واجدین شرایط دریافت وام، مشخص شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، حمیدرضا شیخی اظهار داشت: پس از اتمام مهلت ثبت‌نام اینترنتی وام بازنشستگان در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، فرآیند بررسی تقاضای بیش از ۷۳۰ هزار متقاضی بر اساس شاخص‌های اولویت‌بندی که از قبل اعلام شده بود، آغاز شد که با تلاش همکاران حوزه خدمات رفاهی، این مرحله با سرعت به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تعداد ثبت درخواست‌ها در این دوره و سقف اعتبار تعیین شده از سوی بانک عامل، طبیعتاً به نیمی از متقاضیان این وام تعلق نخواهد گرفت، افزود: بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام شده و با توجه به منابع مالی بانک عامل، نتایج نهایی برای ۳۲۰ هزار فقره وام ۷۵ میلیون تومانی استخراج شده است.

شیخی ادامه داد: بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری از وضعیت درخواست و نوبت دریافتی خود مطلع شوند.

وی با اشاره به زمان‌بندی پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: در این دوره، واجدین شرایط در ۱۰ نوبت و برای هر نوبت تعداد حدود ۳۲ هزار نفر اولویت‌بندی شده‌اند.

شیخی یادآور شد: پس از هماهنگی‌های نهایی معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با بانک عامل و تامین اعتبار از سوی بانک، فرآیند واریز نوبت اول در آینده نزدیک و از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی اعلام می‌شود.

مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: شاخص‌هایی نظیر میزان حقوق دریافتی، تعداد وام‌های دریافتی و مانده وام ضروری، مبنای اصلی اولویت‌بندی این وام‌ها بوده است.

وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد.