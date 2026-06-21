جیدی ونس وارد محل مذاکرات با ایران شد
کاروان حامل جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در آستانه آغاز گفتوگوهای فنی با ایران، وارد مجموعه هتل بورگن اشتوک سوئیس شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۸۴| |
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کاروان حامل جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در آستانه آغاز گفتوگوهای فنی با ایران، وارد مجموعه هتل بورگناشتوک سوئیس شد. این هتل محل برگزاری مذاکرات دو کشور خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ به گفته بی بی سی، هیئتهای ایران و آمریکا قرار است امروز یکشنبه نخستین دور گفتوگوهای فنی خود را در اقامتگاه بورگناشتوک در سوئیس آغاز کنند
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