هشدار محسن رضایی در آستانه مذاکرات

به گزارش تابناک؛ محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: آمریکا قرار بود با راهبرد «صلح از طریق قدرت» ایران را وادار به تسلیم کند؛ حالا که شکست خوردند، از سر استیصال اصرار به مذاکره دارند. اما دشمن نشان داده که عهدشکن است.

رضایی تاکید کرد: باید مراقب بود؛ هرگونه خوش‌بینی مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد.