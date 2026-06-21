پوستر فدراسیون فوتبال برای بازی امشب
پوستر فدراسیون فوتبال ایران برای بازی امشب مقابل بلژیک با تصویری از بیرانوند و کورتوا را ملاحظه مینمایید.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۸| |
1545 بازدید
به گزارش تابناک؛ پوستر فدراسیون فوتبال ایران برای بازی امشب مقابل بلژیک با تصویری از بیرانوند و کورتوا را ملاحظه مینمایید.
شاگردان امیر قلعهنویی امروز یکشنبه سیویکم خرداد از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف این تیم اروپایی میروند. قرار است این مسابقه نیز در شهر لسآنجلس و همان ورزشگاه سوفای که بازی اول تیم ملی مقابل نیوزیلند برگزار شد انجام شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...