پوستر فدراسیون فوتبال برای بازی امشب

پوستر فدراسیون فوتبال ایران برای بازی امشب مقابل بلژیک با تصویری از بیرانوند و کورتوا را ملاحظه می‌نمایید.

به گزارش تابناک؛ پوستر فدراسیون فوتبال ایران برای بازی امشب مقابل بلژیک با تصویری از بیرانوند و کورتوا را ملاحظه می‌نمایید.

شاگردان امیر قلعه‌نویی امروز یک‌شنبه سی‌ویکم خرداد از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف این تیم اروپایی می‌روند. قرار است این مسابقه نیز در شهر لس‌آنجلس و همان ورزشگاه سوفای که بازی اول تیم ملی مقابل نیوزیلند برگزار شد انجام شود.