نخست وزیر انگلیس به آخر خط رسید

روزنامه آبزرور در گزارشی مدعی شده است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، احتمالاً روز دوشنبه آینده استعفای خود را اعلام کرده و همزمان برنامه‌ای برای انتقال آرام قدرت ارائه خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، استارمر که در ۵ ژوئیه ۲۰۲۴ (۱۴ تیر ۱۴۰۳) نخست‌وزیر انگلیس شده بود، در ماههای اخیر با بحران‌های سیاسی متعددی مواجه بود.

احتمال کناره‌گیری استارمر در حالی است که بیش از ۲۰ وزیر و مقام دولتی از زمان آغاز کار دولت استارمر (۲۰۲۴) استعفا کرده‌اند که تعداد زیادی از آن‌ها در ماه‌های اخیر بوده است.

جان هیلی (وزیر دفاع)، ال کارنز (وزیر نیروهای مسلح)، وس استری تینگ (وزیر بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی، جس فیلیپس (وزیر حفاظت اجتماعی)، میاتا فانبوله (وزیر امور ایمان و جوامع)، الکس دیویس جونز (وزیر قربانیان و مبارزه با خشونت علیه زنان) و زبیر احمد (وزیر بهداشت) افرادی هستند که در همین دو ماه اخیر در اعتراض به استارمر کناره‌گیری کرده‌اند.

آبزرور نوشت: استارمر که دو سال پیش پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری به قدرت رسید، اکنون با چالش‌های جدی درون‌حزبی مواجه شده است.

منابع نزدیک به نخست‌وزیر انگلیس گفته‌اند او پس از رایزنی‌های گسترده با وزیران، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این جمع‌بندی رسیده که ادامه حضورش در رأس دولت امکان‌پذیر نیست.

بر اساس این گزارش، وی آخر هفته را در اقامتگاه رسمی خود به همراه همسرش سپری کرده تا تصمیم نهایی را درباره آینده سیاسی‌اش اتخاذ کند و مقام‌های ارشد حزب کارگر نیز انتظار دارند بیانیه رسمی در این زمینه تا روز دوشنبه منتشر شود.

یکی از افراد نزدیک به استارمر به آبزرور گفته است که نخست‌وزیر قصد ندارد کشور را در شرایط بی‌ثباتی و آشفتگی سیاسی ترک کند. به گفته این منبع، استارمر به دنبال «خروجی آرام، منظم و محترمانه» از قدرت است و این رویکرد را بخشی از مسئولیت خود در قبال حزب کارگر و مردم بریتانیا می‌داند.

پیروزی «اندی برنهام» در انتخابات پارلمانی، آخرین تیر بر پیکر استارمر

گزارش آبزرور، پیروزی اخیر «اندی برنهام»، شهردار منچستر، را عامل اصلی تشدید بحران رهبری در حزب کارگر معرفی کرده است. برنهام در یک انتخابات ویژه در حوزه میکرفیلد با کسب حدود ۵۵ درصد آرا به پیروزی رسید و رقیب خود از حزب راست‌گرا را با اختلافی قابل توجه شکست داد؛ نتیجه‌ای که موازنه قدرت در درون حزب کارگر را به شکل محسوسی تغییر داد.

حامیان برنهام مدعی هستند که بیش از نیمی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان از او حمایت می‌کنند؛ حمایتی که به اعتقاد آنان موجب شده استارمر دیگر نتواند ادعای برخورداری از پشتوانه اکثریت نمایندگان حزب را داشته باشد.

بر اساس این گزارش، برنهام روز دوشنبه به عنوان نماینده پارلمان سوگند یاد خواهد کرد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک با استارمر دیدار کند.

روزنامه آبزرور نوشت که بسیاری از تحلیلگران سیاسی او را جدی‌ترین و قدرتمندترین گزینه برای جانشینی نخست‌وزیر کنونی می‌دانند و معتقدند برنهام توانایی حفظ انسجام حزب کارگر در برابر رقبای راست‌گرا را دارد.

در همین حال، چند تن از وزیران ارشد کابینه از جمله وزیر محیط زیست، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و وزیر حمل‌ونقل از استارمر خواسته‌اند برنامه خروج خود از قدرت را به‌صورت رسمی اعلام کند.

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همچنین رئیس گروه پارلمانی حزب کارگر تأکید کرده است که روند انتقال قدرت باید به شکلی آرام و منظم انجام شود. برآوردها حاکی از آن است که استارمر تا زمان برگزاری کنفرانس سالانه حزب کارگر در شهریورماه از سمت خود کنار خواهد رفت.

افزایش فشارهای خارج از حزب بر استارمر

فشارها بر نخست‌وزیر انگلیس تنها به درون دولت محدود نشده است. «شارون گراهام»، رهبر یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری انگلیس، به‌صراحت خواستار کناره‌گیری استارمر شده است. در عین حال، برخی چهره‌های دیگر حزب نیز علاقه خود را برای ورود به رقابت رهبری حزب اعلام کرده‌اند، هرچند احتمال می‌رود در نهایت از نامزدی برنهام حمایت کنند.

استارمر روز جمعه اعلام کرده بود که در صورت برگزاری انتخابات رهبری، در آن شرکت خواهد کرد. با این حال، منابع نزدیک به وی گزارش‌های منتشرشده درباره کناره‌گیری قریب‌الوقوع او را در حد گمانه‌زنی توصیف کرده‌اند. با وجود این، بسیاری از نمایندگان حزب کارگر بر این باورند که چالش برای تصاحب رهبری حزب به‌زودی آغاز خواهد شد.



روزنامه آبزرور در بخش پایانی گزارش خود نوشت این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حزب کارگر پس از ناکامی در انتخابات محلی ماه گذشته و انتشار مجموعه‌ای از نظرسنجی‌های نامطلوب، با فشار فزاینده‌ای برای تغییر رهبری روبه‌رو شده است. از نگاه بسیاری از اعضا و حامیان حزب، کناره‌گیری استارمر می‌تواند فرصتی برای بازسازی جایگاه سیاسی حزب و جلوگیری از تشدید اختلافات داخلی فراهم کند.