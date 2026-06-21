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جنایت هولناک برای جای پارک ماشین

انتشار ویدئویی از چاقوخوردن پدر و پسر ارومیه‌ای توسط همسایه خشمگین در روزهای گذشته بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۶
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3140 بازدید
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۱۸
جنایت هولناک برای جای پارک ماشین

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این جنایت ساعت ۸ شب‌۲۵ خرداد در یکی از محله‌های ارومیه رقم خورد و به قتل دردناک پدر ۶۰ ساله و جراحات شدید پسر ۱۴ ساله‌اش انجامید.

مبینا دختر مقتول می‌گوید: شب حادثه برادرم با دوستانش در کوچه، مقابل خانه نشسته بودند که ناگهان صدای داد و فریاد شنیدیم. همسایه ما که بار‌ها با پدرم سر جای پارک ماشین دعوا کرده بود، در حال کتک‌زدن برادرم بود و می‌گفت که نباید با دوستانش در کوچه باشند. بلافاصله با پدرم که سرکار بود، تماس گرفتم و او خواست پلیس را خبر کنم.

دختر داغدار ادامه می‌دهد: مرد همسایه همیشه ما را اذیت و خودرواش را طوری پارک می‌کرد که مزاحم رفت‌وآمد ما شود. حتی قبلا هم باعث شده بود که نتوانیم ماشین را از خانه خارج و مادربزرگم را به بیمارستان منتقل کنیم و همین جانش را به خطر انداخته بود. پدرم نیز از او شکایت کرده و دادگاه علیه وی حکم صادر کرده بود.

وی می‌گوید: آن شب پیش از آمدن پلیس پدرم از راه رسید. مرد همسایه با او جر و بحث کرد و بعد به خانه‌اش رفت و با یک قمه برگشت. او جلوی چشمان ما چندین ضربه به شکم و پهلوی پدرم زد. بعد دنبال برادرم که از ترس فرار کرده بود رفت و او را هم از ناحیه صورت و شکم به‌شدت زخمی کرد. همان موقع پلیس رسید و او دستگیر شد.

براساس این گزارش، در این حادثه مرد ۶۰ ساله جان باخت، اما پسرش که به کما رفته بود به هوش آمد و حالا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و تلاش برای نجات جان او ادامه دارد.

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قمه دعوا مرد همسایه کما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
77
پاسخ
واقعا که چقدر بیرحم، بیشرف و ...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
57
پاسخ
خوی حیوانی انسان ها چطور شکل گرفته ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
75
پاسخ
متاسفانه پلیس عملکرد خوبی ندارد حتی 110 مداخله جدی نمی کند و گاهی می شود با یک تذکر جدی و محکم طرفی که تخلف می کند را سر جای خود نشاند. در عین حال افساران دلسوز هم هستند که رفتار حرفه ای دارند ولی اختیارات ندارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
باید دست پلیس در چنین حوادثی کاملا باز باشد و اگر مجرم متوقف نشد قادر به شلیک و استفاده از سلاح شوند، وقتی پلیس عملا و قانونا کاری نمیتواند بکند چرا جان خودشان را به خطر بیندازند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
38
پاسخ
بخاطر جای پارک ماشین ادم کشته بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخه فرق ادم و حیوان پس چیه؟؟؟؟ یک پدر کشته بشه یه نوجوان ۱۴ ساله هم زخمی.‌‌‌‌......یه خانواده هم یتیم برای جای پارک؟؟؟؟؟؟؟؟؟و اسفا ....حقیقتا زبان شرمش میشه از گفتن این مصیبت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
عملا 2 نفر مرده چون قاتل هم اعدام میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
به درک که قاتل اعدام بشه
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
21
پاسخ
طرفداران نه به اعدام بیان وسط الان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اعدام قاتل عادلانه ترین حکم در دنیاست، هر کسی مخالفه میتونه اگه عزیزش رو کشتند رضایت بده بگه نوش جونش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
30
پاسخ
پلیس گاهی اوقات خیلی دیر میاد و فقط یه گزارش میگیره و کار رو حواله میده به دفاتر قضایی ، حتی با دو طرف دعوا صحبت هم نمیکنه
رحمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
17
پاسخ
ریشه یابی کنی یا قاتل معتاد بوده یا الکلی یا روانی.......خوک کثیف
نیما پیراسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
26
پاسخ
ترحم بر پلنگ تیزدندان ....ستمکاری بود بر گوسفندان
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
25
پاسخ
به بعضی ها باید تفهیم کرد شما مالک فضای داخل خونه ی خودت هستی، نه کوچه و خیابون!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
28
پاسخ
گفته شده که قبلا برای ازار و اذیت این همسایه حکم قضایی گرفتند احتمالا حکم ضعیف بوده یا اجرایش طول کشیده و متهم جری تر شده و اینکار را کرده است اگر حکم محکم بود و سریع اجرا میشد متخلف هیچ وقت به خودش جرات اینکارا را نمیداد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دقیقا، مجرم وقتی یک بار بتونه راحت از مهلکه فرار کنه و تاوان مناسب پس نده دفعه ی بعد گستاخ تر و وحشی تر جرم رو مرتکب میشه، قوانین ما نیاز به بازنگری فوری و اورژانسی دارد
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