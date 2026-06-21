جنایت هولناک برای جای پارک ماشین

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این جنایت ساعت ۸ شب‌۲۵ خرداد در یکی از محله‌های ارومیه رقم خورد و به قتل دردناک پدر ۶۰ ساله و جراحات شدید پسر ۱۴ ساله‌اش انجامید.

مبینا دختر مقتول می‌گوید: شب حادثه برادرم با دوستانش در کوچه، مقابل خانه نشسته بودند که ناگهان صدای داد و فریاد شنیدیم. همسایه ما که بار‌ها با پدرم سر جای پارک ماشین دعوا کرده بود، در حال کتک‌زدن برادرم بود و می‌گفت که نباید با دوستانش در کوچه باشند. بلافاصله با پدرم که سرکار بود، تماس گرفتم و او خواست پلیس را خبر کنم.

دختر داغدار ادامه می‌دهد: مرد همسایه همیشه ما را اذیت و خودرواش را طوری پارک می‌کرد که مزاحم رفت‌وآمد ما شود. حتی قبلا هم باعث شده بود که نتوانیم ماشین را از خانه خارج و مادربزرگم را به بیمارستان منتقل کنیم و همین جانش را به خطر انداخته بود. پدرم نیز از او شکایت کرده و دادگاه علیه وی حکم صادر کرده بود.

وی می‌گوید: آن شب پیش از آمدن پلیس پدرم از راه رسید. مرد همسایه با او جر و بحث کرد و بعد به خانه‌اش رفت و با یک قمه برگشت. او جلوی چشمان ما چندین ضربه به شکم و پهلوی پدرم زد. بعد دنبال برادرم که از ترس فرار کرده بود رفت و او را هم از ناحیه صورت و شکم به‌شدت زخمی کرد. همان موقع پلیس رسید و او دستگیر شد.

براساس این گزارش، در این حادثه مرد ۶۰ ساله جان باخت، اما پسرش که به کما رفته بود به هوش آمد و حالا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و تلاش برای نجات جان او ادامه دارد.