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واکنش مطهری به توهین به مسئولان در تجمعات شبانه

علی مطهری با اشاره به مخالفت برخی جریان‌های سیاسی با روند مذاکرات و تفاهم احتمالی ایران و آمریکا، تأکید کرد پس از آنکه مشخص شده این تفاهم تصمیم کل نظام و تحت نظر رهبری دنبال می‌شود، ادامه مخالفت‌ها دیگر چندان قابل پذیرش نیست.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۲
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واکنش مطهری به توهین به مسئولان در تجمعات شبانه

علی مطهری، نماینده ادوار مجلس، در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین درباره مخالفت برخی نمایندگان و چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری با روند مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: بخشی از این مخالفت‌ها ناشی از اعتقادات سیاسی و فکری این افراد است و آن‌ها معتقدند مذاکره با آمریکا اساساً فایده‌ای برای کشور ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: برخی از مخالفان ممکن است به مواضع و سخنان گذشته رهبر انقلاب درباره مذاکره استناد کنند و بر این اساس نتیجه بگیرند که نباید وارد گفت‌وگو با آمریکا شد. با این حال، باید فرض را بر حسن نیت افراد گذاشت و پذیرفت که بخشی از این مخالفت‌ها از روی باور و اعتقاد صورت می‌گیرد.

مطهری در عین حال تأکید کرد که با روشن شدن ابعاد موضوع و مشخص شدن اینکه تفاهم‌نامه احتمالی در چارچوب تصمیم کل نظام و تحت نظر رهبری دنبال می‌شود، ادامه مخالفت‌ها توجیه چندانی ندارد.
او گفت:  چند روز نخست می‌شد این مخالفت‌ها را طبیعی دانست، اما وقتی روشن می‌شود که این تفاهم تصمیم کل نظام است و تحت نظر رهبری انجام می‌شود، دیگر ادامه این مخالفت‌ها چندان مسموع واقع نمی‌شود؛ به‌ویژه از سوی کسانی که همواره بر تبعیت از ولی فقیه تأکید دارند.

مطهری و افزود: اظهار نظر و نقد کارشناسی حق همه افراد است، اما نباید این موضوع به تخریب و توهین به مسئولان کشور منجر شود. به گفته او، در برخی تجمعات روزهای اخیر شاهد توهین به برخی مقامات بوده‌ایم که چنین رفتارهایی قابل دفاع نیست و کمکی به پیشبرد منافع ملی نمی‌کند.
 

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