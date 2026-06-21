صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تجربه موج بعدی گرما در کشور از اوایل هفته آینده

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: برای استقرار گرمای تابستانه، موج‌های متناوبی از گرما وارد ایران سپس گرما تثبیت می‌شود ولی در حال حاضر نوسانات دمایی اتقاق می‌افتد. موج بعدی گرما از اوایل هفته آینده در نقاط مختلف کشور آغاز می‌شود البته شدت آن در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۱
| |
1431 بازدید
تجربه موج بعدی گرما در کشور از اوایل هفته آینده

به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با بیان اینکه طی هفته جاری با نوسان دما در کشور مواجه هستیم، گفت: موج بعدی گرما از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود البته میزان شدت آن در نقاط مختلف متفاوت است.

ضیاییان افزود: روند افزایشی دما تهران که از اواخر هفته گذشته شروع شد تا امروز (۳۰ خرداد) ادامه پیدا می‌کند. دمای هوا روز دوشنبه (اول تیرماه) ۲، ۳ درجه سانتیگراد تعدیل می‌شود و سه‌شنبه (۲ تیرماه) ۱ تا ۲ درجه دوباره افزایش می‌یابد. از روز چهارشنبه تا جمعه (۳ تا ۵ تیرماه) کاهش دما و شنبه هفته بعد (۶ تیرماه) افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دما در سایر نقاط ایران گفت: امروز (۳۱ خردادماه) در استان‌های شمال غرب به‌ویژه اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی و سواحل دریای خزر کاهش جزئی دما و در جنوب کشور مانند استان‌های خوزستان و بوشهر، در استان‌های شمال شرق مثل خراسان شمالی و خراسان رضوی افزایش دما دور از انتظار نیست. دمای سایر مناطق کشور تقریبا بدون تغییر خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: دما در روز دوشنبه (اول تیرماه) در نوار شمالی کشور ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد کاهش پیدا می‌کند و در سایر نقاط کشور بدون تغییر خواهد ماند. برای روز سه شنبه (۲ تیرماه) در شمال غرب افزایش دما و در شمال شرق ایران کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. دمای سایر نقاط بدون تغییر نسبت به روز قبل می‌ماند. روز چهارشنبه افزایش شدید دما برای نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود. دما سایر نقاط کشور تقریباً بدون تغییر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: بر اساس داده‌های هواشناسی، دمای هوای کشور طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۸ خرداد، به‌طور میانگین یک درجه نسبت به میانگین بلندمدت افزایش پیدا کرده است. از ابتدای خرداد تا ۲۸ خرداد ۱.۲ درجه افزایش دما و از ابتدای فصل بهار تا ۲۸ خرداد هم حدود ۰.۶ درجه افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌ایم.

ضیاییان در پایان درباره زمان تجربه گرمای تابستانه در کشور گفت: برای استقرار گرمای تابستانه، موج‌های متناوبی از گرما وارد ایران سپس گرما تثبیت می‌شود ولی در حال حاضر نوسانات دمایی اتقاق می‌افتد. موج بعدی گرما از اوایل هفته آینده در نقاط مختلف کشور آغاز می‌شود البته شدت آن در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
موج گرما هواشناسی‌ افزایش دما
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | چطور از گرمازدگی نجات پیدا کنیم؟
موج کم سابقه گرما در غرب اروپا + نقشه دمایی
وزش باد شدید و گردوخاک در انتظار تهران
اولین روز تابستان همراه با گرمای شدید
پیش‌بینی افزایش دما در تهران به ۳۹ درجه سانتیگراد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n7f
tabnak.ir/005n7f