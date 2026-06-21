تجربه موج بعدی گرما در کشور از اوایل هفته آینده
به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با بیان اینکه طی هفته جاری با نوسان دما در کشور مواجه هستیم، گفت: موج بعدی گرما از اوایل هفته آینده آغاز میشود البته میزان شدت آن در نقاط مختلف متفاوت است.
ضیاییان افزود: روند افزایشی دما تهران که از اواخر هفته گذشته شروع شد تا امروز (۳۰ خرداد) ادامه پیدا میکند. دمای هوا روز دوشنبه (اول تیرماه) ۲، ۳ درجه سانتیگراد تعدیل میشود و سهشنبه (۲ تیرماه) ۱ تا ۲ درجه دوباره افزایش مییابد. از روز چهارشنبه تا جمعه (۳ تا ۵ تیرماه) کاهش دما و شنبه هفته بعد (۶ تیرماه) افزایش دما پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت دما در سایر نقاط ایران گفت: امروز (۳۱ خردادماه) در استانهای شمال غرب بهویژه اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی و سواحل دریای خزر کاهش جزئی دما و در جنوب کشور مانند استانهای خوزستان و بوشهر، در استانهای شمال شرق مثل خراسان شمالی و خراسان رضوی افزایش دما دور از انتظار نیست. دمای سایر مناطق کشور تقریبا بدون تغییر خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: دما در روز دوشنبه (اول تیرماه) در نوار شمالی کشور ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکند و در سایر نقاط کشور بدون تغییر خواهد ماند. برای روز سه شنبه (۲ تیرماه) در شمال غرب افزایش دما و در شمال شرق ایران کاهش دما پیشبینی میشود. دمای سایر نقاط بدون تغییر نسبت به روز قبل میماند. روز چهارشنبه افزایش شدید دما برای نوار شمالی کشور پیشبینی میشود. دما سایر نقاط کشور تقریباً بدون تغییر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: بر اساس دادههای هواشناسی، دمای هوای کشور طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۸ خرداد، بهطور میانگین یک درجه نسبت به میانگین بلندمدت افزایش پیدا کرده است. از ابتدای خرداد تا ۲۸ خرداد ۱.۲ درجه افزایش دما و از ابتدای فصل بهار تا ۲۸ خرداد هم حدود ۰.۶ درجه افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت داشتهایم.
ضیاییان در پایان درباره زمان تجربه گرمای تابستانه در کشور گفت: برای استقرار گرمای تابستانه، موجهای متناوبی از گرما وارد ایران سپس گرما تثبیت میشود ولی در حال حاضر نوسانات دمایی اتقاق میافتد. موج بعدی گرما از اوایل هفته آینده در نقاط مختلف کشور آغاز میشود البته شدت آن در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود.