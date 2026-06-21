صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شیوع این بیماری در گلستان همراه با فوت ۲ نفر

کلیه بیمارستان‌ها و واحد‌های بهداشتی و درمانی شرق گلستان آماده باش هستند و مردم با دیدن کوچکترین علامت اسهال و استفراغ و تهوع به نزدیکترین واحد درمانی مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۰
| |
3900 بازدید

شیوع این بیماری در گلستان همراه با فوت ۲ نفر

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ محسن ابراهیمی شامگاه گذشته اظهار کرد: گزارش‌های متعددی از شیوع بیماری اسهالی در شهرستان رامیان و خان بیین داشتیم.

وی تصریح کرد: کلیه بیمارستان‌ها و واحد‌های بهداشتی و درمانی شرق گلستان آماده باش هستند و مردم با دیدن کوچکترین علامت اسهال و استفراغ و تهوع به نزدیکترین واحد درمانی مراجعه کنند.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان از ورود دستگاه قضایی به پرونده مسمومیت غذایی تعدادی از شهروندان این شهرستان خبر داد و گفت: بررسی‌های تخصصی برای شناسایی علت دقیق این حادثه در حال انجام است.

امین ذوالفقاری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و انتقال آنان به بیمارستان، به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق عمومی، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم بلافاصله به پرونده ورود کرده و موضوع با جدیت در دستور پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: همزمان با ورود دستگاه قضایی، عوامل شبکه بهداشت و درمان و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های لازم برای مشخص شدن علت حادثه انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب رامیان با اشاره به نتایج اولیه بررسی‌ها گفت: شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این حادثه به محدوده‌ای مشخص مربوط بوده و تاکنون گزارشی از نقاط دیگر شهرستان دریافت نشده است.

ذوالفقاری تاکید کرد: نتیجه نهایی این پرونده پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی و دریافت نتایج آزمایش‌ها اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی تا روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد.

وی همچنین با ابراز تاسف از جان باختن ۲ نفر در این حادثه، گفت: چهار نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند و روند درمان آنها ادامه دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
شیوع بیماری اسهال استان گلستان فوت
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقیف اموال ۷۴ نفر از خائنین در استان گلستان
تردد این پلاک‌ها در نوار شمالی کشور مجاز شد
یک کارگر در پرند، بر اثر ریزش آوار درگذشت
ممنوعیت تردد تورهای سافاری در جنگل‌های گلستان
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n7e
tabnak.ir/005n7e