شیوع این بیماری در گلستان همراه با فوت ۲ نفر
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ محسن ابراهیمی شامگاه گذشته اظهار کرد: گزارشهای متعددی از شیوع بیماری اسهالی در شهرستان رامیان و خان بیین داشتیم.
وی تصریح کرد: کلیه بیمارستانها و واحدهای بهداشتی و درمانی شرق گلستان آماده باش هستند و مردم با دیدن کوچکترین علامت اسهال و استفراغ و تهوع به نزدیکترین واحد درمانی مراجعه کنند.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان از ورود دستگاه قضایی به پرونده مسمومیت غذایی تعدادی از شهروندان این شهرستان خبر داد و گفت: بررسیهای تخصصی برای شناسایی علت دقیق این حادثه در حال انجام است.
امین ذوالفقاری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و انتقال آنان به بیمارستان، به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق عمومی، دادستانی به عنوان مدعیالعموم بلافاصله به پرونده ورود کرده و موضوع با جدیت در دستور پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: همزمان با ورود دستگاه قضایی، عوامل شبکه بهداشت و درمان و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و نمونهبرداریها و آزمایشهای لازم برای مشخص شدن علت حادثه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب رامیان با اشاره به نتایج اولیه بررسیها گفت: شواهد و قرائن موجود نشان میدهد این حادثه به محدودهای مشخص مربوط بوده و تاکنون گزارشی از نقاط دیگر شهرستان دریافت نشده است.
ذوالفقاری تاکید کرد: نتیجه نهایی این پرونده پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی و دریافت نتایج آزمایشها اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی تا روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، پیگیریهای لازم را ادامه میدهد.
وی همچنین با ابراز تاسف از جان باختن ۲ نفر در این حادثه، گفت: چهار نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند و روند درمان آنها ادامه دارد.