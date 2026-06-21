دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کوراسائو پس از نمایش درخشان مقابل اکوادور، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

درخشش دروازه‌بان ۳۷ ساله مقابل اکوادور

به گزارش تابناک، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کوراسائو پس از نمایش درخشان مقابل اکوادور، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

دیدار تیم‌های ملی اکوادور و کوراسائو بامداد امروز (یکشنبه) در چارچوب رقابت‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در پایان این مسابقه، الوی روم، سنگربان باتجربه کوراسائو، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. این دروازه‌بان ۳۷ ساله با چندین مهار کلیدی و واکنش‌های تماشایی، نقش اصلی را در کسب نخستین امتیاز تاریخ کوراسائو در نخستین حضورش در جام جهانی ایفا کرد و نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور ماندگار ساخت.