صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخشش دروازه‌بان ۳۷ ساله مقابل اکوادور

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کوراسائو پس از نمایش درخشان مقابل اکوادور، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۰
| |
1406 بازدید
درخشش دروازه‌بان ۳۷ ساله مقابل اکوادور

به گزارش تابناک، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کوراسائو پس از نمایش درخشان مقابل اکوادور، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

دیدار تیم‌های ملی اکوادور و کوراسائو بامداد امروز (یکشنبه) در چارچوب رقابت‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در پایان این مسابقه، الوی روم، سنگربان باتجربه کوراسائو، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. این دروازه‌بان ۳۷ ساله با چندین مهار کلیدی و واکنش‌های تماشایی، نقش اصلی را در کسب نخستین امتیاز تاریخ کوراسائو در نخستین حضورش در جام جهانی ایفا کرد و نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور ماندگار ساخت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی کوراسائو اکوادور جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا گروه E
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ژاپن، تونس را گلباران کرد
پوستر فدراسیون فوتبال برای بازی امشب
اشک‌هایی که بر مشکل ویزا غلبه کرد!
آلمان بلای برزیل را سر کوراسائو درآورد/ خط و نشان ناگلسمان برای جام
میناب هم امروز در ورزشگاه بود
هوادار ایرانی با تصویر رهبر انقلاب در سوفای
روز دهم جام جهانی با نبرد تمام عیار اروپایی؛ آلمان به دنبال بازپس‌گیری رکورد از برزیل
برنامه کامل گروه E جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصتی دوباره برای آلمان با تیمی عجیب!
تیم ملی اسکاتلند از سد هائیتی گذشت
اولین تیم صعود کننده جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد
برزیل دوباره جلو زد؛ رقابت تاریخی با آلمان ادامه دارد
نیمار در محاصره لنز دوربین عکاسان
بررسی هت‌تریک‌های جام‌جهانی در دوره‌های قبل
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
جدول گلزنان جام‌جهانی در پایان دوراول مرحله گروهی
اتفاق عجیب در تیم ملی فرانسه!
خلاصه بازی ساحل عاج 1 - اکوادور 0
صعود آلمان پس از کامبک مقابل ساحل عاج؛ نجات مانشافت با تعویض‌های ناگلسمان و بریس اونداف
مسی رکورددار گلزنی تاریخ جام جهانی شد
توییت جالب یک اسپانیایی درباره جام‌جهانی
اکوادور دنبال میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال با دو کشور!
برتری ساحل عاج مقابل اکوادور در دقیقه ۹۰
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n7U
tabnak.ir/005n7U