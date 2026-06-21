درخشش دروازهبان ۳۷ ساله مقابل اکوادور
دروازهبان تیم ملی فوتبال کوراسائو پس از نمایش درخشان مقابل اکوادور، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۰| |
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به گزارش تابناک، دروازهبان تیم ملی فوتبال کوراسائو پس از نمایش درخشان مقابل اکوادور، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
دیدار تیمهای ملی اکوادور و کوراسائو بامداد امروز (یکشنبه) در چارچوب رقابتهای گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در پایان این مسابقه، الوی روم، سنگربان باتجربه کوراسائو، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. این دروازهبان ۳۷ ساله با چندین مهار کلیدی و واکنشهای تماشایی، نقش اصلی را در کسب نخستین امتیاز تاریخ کوراسائو در نخستین حضورش در جام جهانی ایفا کرد و نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور ماندگار ساخت.
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