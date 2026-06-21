جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛
تساوی طلایی برای کوچکترین کشور جام جهانی
دروازهبان کوراسائو خیال گل خوردن نداشت و به این ترتیب اکوادور مقابل این تیم در یک بازی آرام در کانزاسسیتی به تساوی بدون گل رضایت دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۵۶| |
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تیم ملی کوراسائو که در اولین تجربه حضورش در جام جهانی شکستی سنگین را مقابل آلمان تجربه کرد، در دومین بازی خود به یک امتیاز رسید.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیمهای ملی فوتبال اکوادور و کوراسائو در دور دوم دیدارهای گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز (یکشنبه) در ورزشگاه «اروهد» کانزاسسیتی به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.
این نتیجه دومین تساوی صفر - صفر جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را رقم زد و در عین حال باعث شد کوراسائو، بهعنوان کوچکترین کشور حاضر در این رقابتها، نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی را کسب کند.
در دیگر مسابقه این گروه، آلمان با برتری ۲ بر یک مقابل ساحل عاج، ۶ امتیازی شد و صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.
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