ورود هیأت جمهوری اسلامی ایران به سوئیس

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد وارد سوئیس شد.

به گزارش تابناک، هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد وارد سوئیس شد.