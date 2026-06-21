ورود هیأت جمهوری اسلامی ایران به سوئیس
هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلامآباد وارد سوئیس شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۵۵| |
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به گزارش تابناک، هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلامآباد وارد سوئیس شد.
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