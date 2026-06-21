تیم ملی آلمان در حالی که چیزی نمانده بود نتیجه را به ساحل عاج واگذار کند، با تعویض‌های یولیان ناگلسمان کامبک زد و از گروه E صعود کرد.

صعود آلمان پس از کامبک مقابل ساحل عاج؛ نجات مانشافت با تعویض‌های ناگلسمان و بریس اونداف

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تیم ملی آلمان در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ساحل عاج پیروز شد و صعودش به مرحله یک شانزدهم نهایی را قطعی کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدارهای دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی آلمان و ساحل عاج از ساعت ۲۳:۳۰ شنبه ۳۰ خرداد (ساعت ۱۶ به وقت محلی) در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد شهر تورنتو و از گروه E به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ بر یک به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را دنیز اونداف (دقیقه ۶۸ و ۴+۹۰) برای آلمان و فرانک کِسیه (دقیقه ۳۰) برای ساحل عاج به ثمر رساندند.

ساحل عاج که در دیدار نخست خود با یک گل از سد اکوادور گذشته بود، در دقیقه ۳۰ با گل فرانک کسیه از حریف پرقدرت خود پیش افتاد و با همین برتری راهی رختکن شد.

کار آلمان که بازی نخست را با پیروزی پرگل ۷ بر یک مقابل کوراسائو پشت سر گذاشته بود گره خورد و تلاش‌های این تیم بی ثمر بود تا ناگلسمان چند تعویض انجام دهد؛ مانشافت با تعویض‌های سرمربی جوان خود جان تازه‌ای گرفت، فشار حملات خود را افزایش داد و سرانجام در دقیقه ۶۸ توسط دنیز اونداف کار را به تساوی کشاند.

در ادامه تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری ثمری نداشت و چیزی به پایان بازی نمانده بود که بار دیگر اونداف فرشته نجات ژرمن‌ها شد و در دقیقه ۴+۹۰ گل دوم خودش و پیروزی بخش تیمش را وارد دروازه ساحل عاج کرد.

با این نتیجه، آلمان با ۶ امتیاز صعودش به مرحله یک شانزدهم نهایی را قطعی کرد و ساحل عاج نیز با ۳ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد.