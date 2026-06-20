عکس: واکنش احساسی یک کودک به تصویر نوه رهبر شهید انقلاب
کودک زائر کشوردوست در کنار تصویر شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب در خیابان منتهی به محل شهادت ایشان. ۱۴۰۵/۳/۳۰
کد خبر: ۱۳۸۰۴۴۰| |
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واکنش احساس برانگیز کودک زائر به تصویر شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب در خیابان منتهی به محل شهادت ایشان که امشب در خیابان کشوردوست حضور یافته بود.
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