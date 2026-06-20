کودک زائر کشوردوست در کنار تصویر شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب در خیابان منتهی به محل شهادت ایشان. ۱۴۰۵/۳/۳۰

عکس: واکنش احساسی یک کودک به تصویر نوه رهبر شهید انقلاب

واکنش احساس برانگیز کودک زائر به تصویر شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب در خیابان منتهی به محل شهادت ایشان که امشب در خیابان کشوردوست حضور یافته بود.