صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: واکنش احساسی یک کودک به تصویر نوه رهبر شهید انقلاب

کودک زائر کشوردوست در کنار تصویر شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب در خیابان منتهی به محل شهادت ایشان. ۱۴۰۵/۳/۳۰
کد خبر: ۱۳۸۰۴۴۰
| |
3515 بازدید
|
۴

عکس: واکنش احساسی یک کودک به تصویر نوه رهبر شهید انقلاب

واکنش احساس برانگیز کودک زائر به تصویر شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب در خیابان منتهی به محل شهادت ایشان که امشب در خیابان  کشوردوست حضور یافته بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب شهادت رهبر شهید انقلاب نوه رهبر انقلاب زهرا محمدی گلپایگانی
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور سیدحسن خمینی در منزل شهیدعلی شادمانی
تصویر دیدنی از زائر کوچک رواق کشوردوست
تصاویری از نوه خردسال رهبر شهید انقلاب
مجلس یادبود شهدای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب
تشییع «رهبر شهید» در تاریخ اسلام و ایران ماندگار خواهد بود
عکس: قاب ماندگار رهبر شهید در سالگرد ارتحال امام
عکس: قابی از رهبر شهید انقلاب در کتابخانه شخصی
عکس دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در منزل
عکس ویژه از رهبر معظم انقلاب در کنار امام شهید
ناگفته‌های رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب درباره ایشان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
7
پاسخ
مرام این کودک خیلی بیشتر از خیلی هاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
5
پاسخ
کودک کشی کار رژیم کثیف و منحوس اسرائیل و آمریکا و سایر اپستینی های کودک آزاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
5
پاسخ
روحش شاد و یادش گرامی باد
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
4
پاسخ
ای جان
خدا لعنت کنه جنایتکاران آمریکایی و اسراییلی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n7A
tabnak.ir/005n7A