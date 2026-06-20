صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش حزب‌الله به ادعای محاصره شدن نیروهای مقاومت

بخش روابط رسانه‌ای حزب‌الله ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر محاصره نیروهای مقاومت در ارتفاعات «علی الطاهر» در نزدیکی نبطیه را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۷
| |
6052 بازدید
واکنش حزب‌الله به ادعای محاصره شدن نیروهای مقاومت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بخش روابط رسانه‌ای حزب‌الله در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، اعلام کرد که ادعاهای رژیم اشغالگر مبنی بر محاصره نیروهای حزب‌الله در ارتفاعات «علی الطاهر» کذب است.

بخش روابط رسانه‌ای حزب‌الله تصریح کرد که طرح چنین ادعاهایی، تلاشی از سوی طرف اسرائیلی برای تقویت روحیه نیروهای خود پس از ناکامی در پیشروی در این منطقه است.

رادیو ارتش اسرائیل اذعان کرد که نیروهای این رژیم در حال حاضر نتوانسته‌اند وارد ارتفاعات علی الطاهر شوند. این رادیو همچنین اذعان کرد که حزب‌الله طی روزهای گذشته برای دفاع از این منطقه، نبردی شدید داشته و برای حفظ آن، شمار پرتاب موشک‌ها را افزایش داده است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که تمامی حوادث امنیتی دشوار که در روزهای اخیر در جنوب لبنان رخ داده، در محور «کفرتبنیت» متمرکز بوده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان حزب الله لبنان جنوب لبنان اسرائیل اشغالگری حمله هوایی
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
آمار جدید شهدا و  مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
دستور نتانیاهو برای توقف عملیات در لبنان
هلاکت و زخمی شدن ۹ نظامی صهیونیستی در جنوب لبنان
تصویربردار شبکه الجزیره مباشر در غزه به شهادت رسید
اخطار ارتش اسرائیل برای تخلیه ۶ روستا در جنوب لبنان
تقابل پدافندی حزب‌الله با جنگنده‌های اسرائیل
حملات هوایی  سنگین رژیم اسرائیل به لبنان
بمباران دو شهرک در جنوب لبنان ازسوی جنگنده‌های اسرائیل
موج جدید بمباران مناطق جنوبی لبنان
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n77
tabnak.ir/005n77