به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بخش روابط رسانه‌ای حزب‌الله در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، اعلام کرد که ادعاهای رژیم اشغالگر مبنی بر محاصره نیروهای حزب‌الله در ارتفاعات «علی الطاهر» کذب است.

بخش روابط رسانه‌ای حزب‌الله تصریح کرد که طرح چنین ادعاهایی، تلاشی از سوی طرف اسرائیلی برای تقویت روحیه نیروهای خود پس از ناکامی در پیشروی در این منطقه است.

رادیو ارتش اسرائیل اذعان کرد که نیروهای این رژیم در حال حاضر نتوانسته‌اند وارد ارتفاعات علی الطاهر شوند. این رادیو همچنین اذعان کرد که حزب‌الله طی روزهای گذشته برای دفاع از این منطقه، نبردی شدید داشته و برای حفظ آن، شمار پرتاب موشک‌ها را افزایش داده است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که تمامی حوادث امنیتی دشوار که در روزهای اخیر در جنوب لبنان رخ داده، در محور «کفرتبنیت» متمرکز بوده است.