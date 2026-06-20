نمایش قدرت لالههای نارنجی در هیوستون؛ هلند انتقام تونس را از سوئد گرفت
تیم ملی فوتبال هلند با ارائه نمایشی تهاجمی و درخشش مهاجمان خود، سوئد را با نتیجه پرگل ۵ بر یک شکست داد تا با چهار امتیاز، شانس صعودش از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ را افزایش دهد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه رقابتهای دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از گروه F، تیمهای ملی هلند و سوئد از ساعت ۲۰:۳۰ شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ - ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی) در ورزشگاه انآرجی شهر هیوستون به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری قاطع ۵ بر یک شاگردان رونالد کومان به پایان رسید.
برایان بروبی (دقایق ۵ و ۱۷)، کودی خاکپو (دقایق ۴۷ و ۵۴) و کریسنسیو سامرویل (دقیقه ۸۹) برای هلند و آنتونی الانگا (دقیقه ۵۹) برای سوئد گلزنی کردند.
هلند که در نخستین دیدار خود مقابل ژاپن به تساوی ۲ - ۲ رسیده بود، بازی را طوفانی آغاز کرد و برایان بروبی در دقایق ۵ و ۱۷ دو بار دروازه سوئد را باز کرد تا لالههای نارنجی خیلی زود کنترل مسابقه را در اختیار بگیرند.
سوئد که در بازی نخست با نتیجه ۵ بر یک تونس را شکست داده بود، در دقیقه ۴۴ توسط ویکتور لاگربیلکه به گل رسید، اما این گل مردود اعلام شد تا نیمه نخست با برتری دو گله هلند به پایان برسد.
شاگردان کومان نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کردند و کودی خاکپو با گلزنی در دقایق ۴۷ و ۵۴ اختلاف را به چهار گل افزایش داد. هرچند آنتونی الانگا در دقیقه ۵۹ یکی از گلهای خورده را جبران کرد، اما کریسنسیو سامرویل در دقیقه ۸۹ تیر خلاص را بر پیکر سوئد زد و گل پنجم هلند را به ثمر رساند.
در این مسابقه، بارت فربروخن، دروازهبان هلند، یکی از ستارههای میدان بود و با چند واکنش تماشایی، فرصت گلزنی را از مهاجمان سوئد گرفت تا در پیروزی پرگل تیمش سهیم باشد.
با این نتیجه، هلند چهار امتیازی شد و گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی برداشت؛ در حالی که سوئد پس از پیروزی پرگل در هفته نخست، نخستین شکست خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ تجربه کرد و ۳ امتیازی باقی ماند تا تکلیف صعود از گروه F به دیدارهای پایانی کشیده شود.