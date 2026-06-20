اعلام وضعیت اضطراری در بولیوی

رئیس‌جمهور بولیوی پس از هفته‌ها اعتراض و درخواست استعفای او وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از بی‌بی‌سی، این اقدام به رودریگو پاز، رئیس‌جمهور بولیوی اختیارات بیشتری برای رفع موانع جاده‌ای توسط معترضان می‌دهد؛ موانعی که باعث کمبود شدید کالاهای اساسی و فلج شدن بخش‌های بزرگی از کشور شده است.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور بولیوی در بیانیه‌ای اعلام کرد که وضعیت اضطراری «جاده‌های کشور را آزاد» کرده و به حالت عادی «بازمی‌گرداند».

طبق قانون، کنگره بولیوی باید ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام وضعیت اضطراری، این اقدام را تایید یا رد کند.

این محاصره‌ها که توسط معدنچیان، کشاورزان و گروه‌های بومی رهبری می‌شوند، بخشی از اعتراضاتی هستند که از پایان ماه آوریل آغاز شده است و در جریان این ناآرامی‌ها چندین نفر کشته و صدها نفر دستگیر شده‌اند.

گروه‌های معترض خواستار بازگرداندن یارانه‌های سوخت و همچنین درخواست استعفای رودریگو پاز هستند.

او روز شنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت: بولیویایی‌ها نمی‌توانند همچنان گروگان محاصره‌هایی باشند که مانع از کار، تحصیل، دریافت مراقبت‌های پزشکی، تامین مایحتاج خود و آوردن مایحتاج به خانه‌هایشان می‌شود.

با این حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که برخی از گروه‌های بومی گفته‌اند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد و موانع جاده‌ای همچنان پابرجاست.