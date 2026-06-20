تصویربردار شبکه الجزیره مباشر در غزه به شهادت رسید

در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در مرکز نوار غزه، تصویربردار شبکه الجزیره مباشر به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد وشاح، تصویربردار شبکه الجزیره مباشر به همراه دو نفر دیگه امروز (شنبه) در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

با به شهادت رسیدن وشاح، بار دیگر شمار شهدای حوزه رسانه طی جنگ علیه نوار غزه افزایش یافته است.

این نخستین حمله به خبرنگاران شبکه الجزیره نبود، در ۱۰ اوت ۲۰۲۵ نیز ۴ خبرنگار این شبکه در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بودند.

رژیم صهیونیستی در ۸ آوریل سال جاری نیز برادر احمد وشاح را به شهادت رسانده بود.

شمار شهدای خبرنگار در نوار غزه از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به بیش از ۲۶۰ نفر رسیده است.

سازمان «خبرنگاران بدون مرز» گزارش داد که طی دو سال و نیم بیش از ۲۲۰ خبرنگار به دست نیروهای اسرائیلی در غزه به شهادت رسیدند که دست کم ۷۰ نفر از آنها در حین ماموریت بودند.